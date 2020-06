Es ist soweit: In der 2. Liga rollt am kommenden Freitag endlich wieder der Ball durch die Stadien, die allerdings wohl für den Rest der Saison leer bleiben müssen. Trotzdem und wir dürfen uns wieder über viele brisante, spannende und namenhafte Begegnungen freuen. Am Freitagabend gastiert der SK Vorwärts Steyr beim FAC Wien. Zeitgleich besitzen die Young Violets gegen den FC Blau-Weiß Linz das Heimrecht und der SV Horn muss gegen den FC Liefering ran. Zur Primetime empfängt die SV Guntamatic Ried den SV Lafnitz. Am Samstag kommt es dann zum Duell zwischen den FC Juniors OÖ gegen den FC Wacker Innsbruck, sowie der Begegnung Grazer AK gegen SC Austria Lustenau. Abgeschlossen wird der 20. Spieltag am Sonntagvormittag, wo der SK Austria Klagenfurt mit dem KSV 1919 die Klingen kreuzt.

Die größte Aufregung während der Corona-Unterbrechung herrschte rund um den FAC Wien. Zunächst wurde Cheftrainer Mario Handl nicht rechtzeitig über den Trainingsstart seiner Schützlinge informiert. Nur wenige Tage später mussten die Bundeshauptstädter den nächsten Paukenschlag verkraften. Headcoach Mario Handl gab zur Verwunderung aller FAC-Funktionäre seinen Wechsel zum FC Klosterneuburg bekannt. Co-Trainer Aleksandar Gitsov und Sportmanager Lukas Fischer übernehmen die Mannschaft interimistisch. Dennoch ist die Vorfreude auf den Restart der 2. Liga auch bei den Königsblauen groß. Während sich die Oberösterreicher in der oberen Tabellenhälfte befinden, liegen die Floridsdorfer auf dem enttäuschenden 14. Tabellenrang. Mit der 0:1-Niederlage in Innsbruck schenkte die Gitsov-Elf drei Zähler her, die man am Ende der Saison unter Umständen schmerzlich vermissen könnte. Die kommenden Aufgaben der Wiener werden jedenfalls alles andere als leicht. Auf das Heimspiel gegen Vorwärts Steyr folgt ein Auswärtsspiel in Liefering, sowie eine Heimpartie gegen Austria Lustenau. Auf der Gegenseite liegen die Oberösterreicher auf dem bärenstarken vierten Tabellenrang. Vor der Saison noch als Abstiegskandidat gehandelt, überraschten die Mannen von Wilhelm Wahlmüller in dieser Saison vermehrt. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Steyrer im Oberösterreich-Derby gegen den FC Blau-Weiß Linz klar mit 0:2 geschlagen geben. Um im Kampf um die Mittelfeldplätze nicht wieder Boden zu verlieren, bleibt dem FAC nichts anderes übrig im kommenden Heimspiel drei Punkte einzufahren. Bei der 0:1-Niederlage im Herbst hatte das Team aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk gegen die „Eisenstädter" jedenfalls keine Chance. Es darf also mit Spannung erwartet werden, wie gut sich beide Mannschaften nach der Corona-Pause in Schuss präsentieren. Allen Umständen zu trotz können auch die Wiener befreit aufspielen, da es aufgrund der Regionalliga-Annullierung keinen Absteiger aus der 2. Liga geben wird.

Zwei Erfolgserlebnisse durften am vergangenen Spieltag die Young Violets und der FC Blau Weiß Linz verzeichnen. Während die Veilchen in Lustenau einen hart erkämpften 2:3-Auswärtssieg feierten, besiegten die Stahlstädter den SK Vorwärts Steyr vor heimischem Publikum klar mit 2:0. Beide Mannschaften haben eine durchwachsene Saison hinter sich. Die Veilchen belegen gegenwärtig mit 24 Zählern zwar den 8. Rang, doch der Vorsprung auf die untere Tabellenregion ist nur hauchdünn. Bei den „Stahlstädtern" gestaltet sich die derzeit Situation noch prekärer. Die Brunmayr-Schützlinge nehmen mit 23 Punkten den 10. Tabellenplatz ein. Beide Mannschaften können aufgrund der Corona-Situation jedoch befreit aufspielen. Die Vorzeichen sprechen übrigens für die zweite Garnitur der Wiener Austria. Die Sucherd-Elf ist seit vier Spielen unbesiegt. Das Resultat aus dem Hinspiel spricht wiederum für die Linzer. Damals endete die Partie mit 4:3 zugunsten der Oberösterreicher. Die Linzer durften jedoch schon vor dem Liga-Restart ein Erfolgserlebnis verzeichnen. Der Punkteabzug für die kommende Spielzeit wurde von 4 auf 3 Zähler reduziert.

Für den FC Liefering kam die Corona-Pause äußerst ungelegen, befand sich die Mannschaft von Bo Svensson nach der Winterpause doch in einer durchaus guten Form. In den ersten drei Frühjahrsspielen holten die Jungbullen sieben von neun möglichen Punkten. Mittlerweile sind die Salzburger seit fünf Spielen en suite unbesiegt. Zum Zweite-Liga-Restart bekommen es die Salzburger auswärts mit dem SV Horn zu tun. Auch bei den Waldviertlern zeigte die Formkurve zuletzt steil nach oben. In den jüngsten fünf Spielen konnten die Niederösterreicher zwar lediglich eine Partie gewinnen, doch aufgrund von drei Punkteteilungen mussten die Weiß-Blauen nur eine Niederlage verdauen. Die Schützlinge von Hans Kleer nützten die Corona-Zwangspause für ein Testspiel gegen österreichs Rekordmeister Rapid Wien, welches mit 0:3 verloren ging. Die Zahlen der letzten vier direkten Aufeinandertreffen sprechen eindeutig für die Bullen: 4 Siege – 0 Remis – 0 Niederlagen. Man darf also gespannt sein, ob die Lieferinger-Erfolgsserie weitergeht oder ob Horn eine Überraschung gelingt.

Der FC Dornbirn hat nach zwei Niederlagen in der letzten Partie vor der Corona-Pause mit der 1:1-Punkteteilung in Klagenfurt die Kurve bekommen. Damit verweilen die Vorarlberger weiterhin auf dem 13. Tabellenplatz. Geht es nach den Vorstellungen der Rotjacken soll diese Serie am kommenden Freitag gegen Amstetten fortgesetzt werden. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen in der laufenden Spielzeit feierte die Mader-Elf einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg in Amstetten. Doch auch die Niederösterreicher wollen die kommende Partie für sich entscheiden. Im letzten Ligaspiel mussten sich die Schützlinge von Jochen Fallmann im Heimspiel gegen die SV Ried nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Amstetten-Kicker Thomas Hinum betont auf Ligaportal-Anfrage: „Wir starten gleich einmal mit einer Auswärtsfahrt nach Dornbirn. Die letzten zwei Wochen haben wir ein völlig normales Training absolviert. Es fühlt sich schon richtig gut an, aber man merkt, dass bei uns allen noch ein paar Prozente fehlen. Wir können in Dornbirn befreit aufspielen und wollten dies auch tun. Jetzt hat jeder Spieler die Chance sich zu zeigen und auf sich aufmerksamen zu machen. Wir hoffen natürlich, dass wir bereits in der ersten Partie nach der Corona-Pause drei Punkte mit nach Amstetten nehmen können." Derzeit rangieren die Niederösterreicher auf dem 11. Tabellenrang. Der Vorsprung auf die Vorarlberger beträgt lediglich einen Treffer-Vorsprung in der Tordifferenz. Eine Begegnung auf Augenhöhe und die damit verbundene Spannung sind daher absolut garantiert.

Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage vor dem Liga-Restart zwischen der SV Ried und dem SV Lafnitz kaum sein. Während die Steirer vor der Corona-Pause nach einer enttäuschenden Vorstellung gegen Liefering mit 1:4 verloren haben und als einziger Klub gegen die Liga-Fortsetzung stimmten, drehten die Wikinger einen 0:1-Rückstand gegen Amstetten und feierten einen unter dem Strich hochverdienten 2:1-Auswärtserfolg. Der Vorsprung der Schwarz-Grünen auf Verfolger Austria Klagenfurt beträgt somit bereits satte 8 Zähler. Dementsprechend motiviert zeigt sich SVR-Kapitän Thomas Reifeltshammer vor der bevorstehenden Aufgabe: „Wir werden den Fokus jetzt voll auf das Spiel gegen Lafnitz richten und uns im Kopf darauf einstellen. Das Umfeld ist ohne Zuschauer und aufgrund vieler Änderungen auch neu für uns. Deshalb müssen wir uns am Spieltag auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert. Und wir wollen dort anknüpfen, wo wir im letzten Match aufgehört haben." Der Titelkampf in der 2. Liga ist damit also endgültig voll entbrannt. Mit einem Heimsieg könnte die SV Ried den Vorsprung bereits, zumindest kurzfristig, auf 11 Zähler ausbauen, da die Schützlinge von Robert Micheu erst am Sonntag gegen den KSV 1919 ranmüssen. Die Favoritenrolle liegt daher klar auf Seiten der Innviertler. Auch die Bilanz spricht deutlich für den Tabellenführer. In den bisherigen drei direkten Begegnungen gelang den Oststeirern noch kein einziger Sieg: 1 Remis - 2 Niederlagen. Die Oberösterreicher präsentierten sich jedenfalls gut in Schuss: Die Testspiel-Generalprobe gegen Amstetten endete 2:0 für die Wikinger.

Zu einem brisanten Spitzenspiel kommt es am Samstagnachmittag in der Raiffeisenarena, wenn die FC Juniors OÖ auf den FC Wacker Innsbruck treffen. Beide Mannschaften zeigten sich vor der Corona-Pause zuletzt gut in Schuss. Während die Paschinger beim KSV 1919 mit 2:2 remisierten, besiegten die Tiroler den FAC Wien mit 1:0. Für beide Mannschaften geht es in der verbleibenden Saison sprichwörtlich um die „goldene Ananas". Die Oberösterreicher sind aufgrund der Regel, dass es keinen Absteiger geben wird, alle Abstiegssorgen los. Die Innsbrucker liegen satte 15 Zähler hinter dem Tabellenführer aus Ried. Das letzte direkte Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften datiert vom 16. August 2019. Damals setzten sich die Grumser-Schützlinge in einer spannenden Begegnung mit 2:1 durch. Nun sind die Oberösterreicher heiß auf eine Revanche. Enorme Spannung ist daher absolut garantiert.

Nur drei Punkte aus den letzten fünf Ligapartien, Tabellenplatz fünfzehn: Der Grazer AK befindet sich in einer handfesten Krise. Eine positive Nachricht gibt es für die roten Teufel dennoch: Da alle Unterhaus-Ligen annulliert wurden, müssen sich die Steirer keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt machen. Auf der Gegenseite zeigen die Vorarlberger ein etwas anderes Gesicht. Dem sensationellen Einzug in das Cupfinale steht der durchwachsene siebte Tabellenplatz gegenüber. Auch in der Formtabelle sind die Lustenauer stets mit einem Auf- und Ab konfrontiert. In den letzten fünf Liga-Partien feierten die Ländle-Kicker zwei Siege, drei Spiele wurden verloren. Das jüngste direkte Aufeinandertreffen, im Sommer 2019, konnten die Grazer auswärts mit 2:0 für sich entscheiden.

Mit dem 2:0-Testspielsieg gegen den FC Liefering hat sich der SK Austria Klagenfurt für das Saison-Finish warmgeschossen. Die Micheu-Schützlinge stehen vor der Sonntags-Matinee bereits gehörig unter Druck. Sollte die SV Guntamatic Ried am Freitag gegen den SV Lafnitz drei Punkte einfahren, würde der Rückstand auf den Tabellenführer bereits elf Punkte betragen. Obwohl die Klagenfurter den Herbstmeistertitel ergattern konnten, folge danach ein rasanter Absturz. Im letzten Spiel vor der Winterpause unterlagen die Violetten gegen die Young Violets mit 1:4. Zum Rückrundenauftakt erkämpften die Klagenfurter im Spitzenspiel ein 1:1 gegen die SV Ried, ehe eine 3:1-Pleite in Liefering und eine 1:1-Punkteteilung im Heimmatch gegen Dornbirn folgte. Auf der Gegenseite können die Falken ohne Druck aufspielen, die zuletzt eine 2:2-Punkteteilung vor heimischem Publikum erkämpften.

