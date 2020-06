Am kommenden Mittwoch steht bereits die 21. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder auf spannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Mittwochabend gastieren die Tabellensiebten FC Juniors OÖ beim SC Austria Lustenau. Zeitglich wartet auf den FC Dornbirn ein schweres Auswärtsspiel gegen den KSV 1919. Der SKU Amstetten muss gegen den FC Wacker Innsbruck ran, der SV Lafnitz empfängt die Young Violets, der SK Vorwärts Steyr duelliert sich mit dem SV Horn und der Grazer AK muss gegen den Tabellenführer aus Ried bestehen. Am Donnerstag kommt es dann zum Duell zwischen dem FC Blau Weiß Linz und dem SK Austria Klagenfurt. Abgeschlossen wird der Spieltag am Donnerstagabend, wo der FC Liefering mit dem FAC Wien die Klingen kreuzt.

Mi, 10.06.2020, 18:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Dornbirn Der Kapfenberger SV wird wohl nur ungern auf vergangen Sonntag zurückblicken. Trotz eines fulminanten, ehrgeizigen und vor allem eines beherzten Kampfes, mussten die „Falken“ in Klagenfurt wortwörtlich eine Last-Minute-Niederlage verkraften. Als alle Zuseher vor den TV-Geräten bereits mit einem Punktgewinn der Kapfenberger rechneten, zerstörte Okan Aydin (90+4.) die Träume der Steirer. „Wir haben über viele Phasen des Spieles super gespielt. Auf der anderen Seite hatten wir wieder Situationen wo wir den Faden verloren haben. Im Großen und Ganzen muss ich aber der Mannschaft ein Lob aussprechen. Man darf nicht vergessen, dass Klagenfurt am zweiten Tabellenplatz liegt und aufsteigen will. Wir haben ihnen alles abverlangt. In Summe war die Leistung jedoch sehr gut“, betonte KSV-Cheftrainer Kurt Russ unmittelbar nach Schlusspfiff gegenüber Falken-TV. Auch die Gäste finden derzeit nicht richtig in die Spur. Auf einen 1:1-Punktgewinn vor der Corona-Pause in Klagenfurt folgte vergangene Woche eine klare 0:4-Heimschlappe gegen Amstetten. Nichtsdestotrotz gelang den Dornbirnern in der laufenden Saison der wohl größte Vereinserfolg der letzten Jahre – der Aufstieg in die HPYBET 2. Liga. Beide Mannschaften können jedenfalls befreit aufspielen, da es aufgrund der Regionalliga-Annullierung keinen Absteiger aus der Zweiten-Liga gibt. Mit einem Heimsieg könnten die KSV-Kicker zumindest symbolisch den ominösen Strich verlassen. Die Bilanz aus dem Hinspiel spricht allerdings glasklar für die Schützlinge von Markus Mader: Am 24. August 2019 besiegten die Rothosen den Kapfenberger SV mit 6:1.

Mi, 10.06.2020, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Wacker Innsbruck Es herrschte Partystimmung am vergangenen Freitagabend im Mostviertel, nachdem der SKU Amstetten den Tabellendreizehnten FC Dornbirn auswärts überraschend mit 4:0 bezwungen hatte. Mit dem vollen Erfolg über die Mader-Elf kämpften sich die Grün-Blauen auch zurück in den Kampf um die oberen Mittelfeldplätze. Derzeit verweilt die Mannschaft aus Niederösterreich mit 25 Zählern auf dem 10. Tabellenrang. Sollte es gegen den FC Wacker Innsbruck einen Umfaller geben, könnte der Zug für die „oberen“ Mittelfeldplätze schon wieder abgefahren sein. Die Tiroler sind jedenfalls äußerst holprig aus der Corona-Pause gestartet. Gegen die FC Juniors OÖ setzte es auswärts eine 1:2-Pleite. Dennoch: Beide Mannschaften erwartet eine sehr unangenehme Begegnung. Die drittplatzierte Grumser-Elf liegt nur fünf Punkte vor den Amstettnern. Mit einem Sieg könnten sich die Mostviertler wohl zumindest vorerst vom Tabellenkeller absetzen. Die Niederösterreicher haben mit dem FC Wacker Innsbruck noch eine Rechnung offen: Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten die Grün-Schwarzen mit 2:1 für sich entscheiden.

Mi, 10.06.2020, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen Young Violets Austria Wien Vier Siege aus den jüngsten fünf Spielen – dazu Rang 1 in der Formtabelle der Runden 16-20, sowie ein 3:0-Heimsieg über Blau-Weiß-Linz. Die Young Violets Austria Wien erleben momentan einen absoluten Höhenflug. Mit dem vollen Erfolg am vergangenen Wochenende katapultierten sich die Wiener gar auf den sechsten Tabellenrang. Somit dürften sich die Schützlinge von Harald Suchard, trotz anfänglichen Schwierigkeiten, wohl allen negativen Stimmen entledigt haben. Der SV Lafnitz hingegen musste sich am letzten Spieltag, mehr oder weniger Überraschend, beim klaren Tabellenführer aus dem Innviertel mit 1:3 geschlagen geben. Beide Mannschaften können zwar äußerst befreit aufspielen, doch mit einem vollen Erfolg könnten sich sowohl der SV Lafnitz als auch die Young Violets Austria Wien in der Tabelle um einige Positionen nach oben verbessern. Enorme Spannung ist daher absolut garantiert.

Mi, 10.06.2020, 18:30 Uhr SK Vorwärts Steyr - SV Horn Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen SV Horn Eine weitere spannende Mittwoch-Begegnung findet in oberösterreichs Eisenstadt statt. Dort empfangen die Heimischen Wahlmüller-Schützlinge den SV Horn zum Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Zwölften. Beide Mannschaften kamen am vergangenen Spieltag nicht über eine Punkteteilung hinaus. Während die Gastgeber ein 0:0 in Floridsdorf erkämpften, trennten sich die Waldviertler vom FC Liefering mit 1:1. Steyr-Trainer Wilhelm Wahlmüller betonte nach dem Unentschieden gegen den FAC: „Es war in der ersten Halbzeit schon schwer in die Gänge zu kommen, der FAC hatte ein leichtes Chancenplus und war etwas griffiger. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich couragierter aufgetreten, da waren wir gefühlt dem Siegestreffer näher. Summa summarum sind wir mit dem Remis zufrieden." Der Ausgang in dieser Begegnung ist auch ob der durchwachsenen Formkurven völlig offen. Nichtsdestotrotz gehen jedoch die Hausherren als Favorit in dieses Geisterspiel.

Mi, 10.06.2020, 18:30 Uhr GAK 1902 - SV Guntamatic Ried Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Guntamatic Ried In der 20. Runde der HPYBET 2. Liga treffen am Mittwochabend zwei Traditionsklubs aufeinander, dessen Formkurven kaum unterschiedlicher sein könnten. Duelle zwischen dem GAK 1902 und der SV Guntamatic Ried sind ohnehin immer hart umkämpft, leidenschaftlich und bergen viel an Spannung. Das kommende Aufeinandertreffen könnte aufgrund der unterschiedlichen Tabellensituation allerdings zu einem echten Kracher avancieren. Während die Oberösterreicher zuletzt einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Lafnitz feierten und somit die Tabellenführung weiterhin mit acht Punkten Vorsprung verteidigen konnten, blieben die Steirer durch die 1:1-Punkteteilung gegen Lustenau im Frühjahr weiter sieglos. Sollten die „Wikinger aus Ried“ in Graz erneut drei Punkte landen, wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung Meistertitel. Umso motivierter zeigte sich SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner vor der bevorstehenden Partie: „Am Mittwoch wartet der GAK auswärts auf uns. Ein sehr unangenehmer Gegner. Sie haben einen neuen Trainer und sind beim letzten Spiel sehr dynamisch und athletisch vor allem im Spiel gegen den Ball aufgetreten. Wir werden gegen den GAK wieder einen sehr guten Matchplan brauchen“. Vor dem hitzigen Schlager am Freitag liegt Ried klare 18 Punkte vor den GAK-Kickern, weshalb die Wikinger eindeutig zu favorisieren sind. Die Bilanz des jüngsten Aufeinandertreffens spricht allerdings für die Grazer: Im August 2019 feierten die Hausherren einen 1:2-Auswärtssieg im Innviertel. Die Oberösterreicher könnten mit einem Sieg den Vorsprung den Tabellenzweiten Klagenfurt auf elf Punkte ausbauen und die Kärntner bereits gehörig unter Druck setzen, die erst am Donnerstag-Vormittag auswärts bei Blau-Weiß Linz ranmüssen.

Mi, 10.06.2020, 18:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Juniors OÖ Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Juniors OÖ Zu einem brisanten Spitzenspiel kommt es am Mittwochabend im Planet-Pure-Stadion, wenn SC Austria Lustenau auf die FC Juniors OÖ trifft. Während den Schützlingen von Roman Mählich zwar der überraschende Einzug in das Finale des UNIQA Cups gelang, verlief die aktuelle Spielzeit der HPYBET 2. Liga für die Vorarlberger alles andere als wünschenswert. Nach 20 absolvierten Runden beträgt der Rückstand des selbsternannten Titelkandidaten auf Spitzenreiter Ried satte 21 Zähler. Während es für die Hausherren den verbleibenden Runden nur mehr um etwas Schadensbegrenzung geht, können die Oberösterreicher auf eine passable Saison zurückblicken. Die zweite Garnitur des LASK verweilt gegenwärtig punktegleich mit den Ländle-Kickern auf dem achten Rang. Mit dem 2:1-Heimsieg über den FC Wacker Innsbruck zeigten die FC Juniors OÖ, dass die Schwarz-Weißen durchaus für eine Überraschung gut sind. Die Gastgeber aus dem Ländle hingegen remisierten am vergangenen Spieltag in Graz mit 1:1. Nichtsdestotrotz peilen die Grün-Weißen gegen die Scheiblehner-Elf wohl einen Heimsieg an. Die kommenden Partien werden für den Tabellensiebten jedenfalls alles andere als leicht. Auf das Heimspiel gegen die Juniors OÖ folgt ein Heimspiel gegen den zuletzt stabilen FAC Wien sowie das Duell gegen den Tabellenzweiten SK Austria Klagenfurt. Juniors-Coach Gerald Scheiblehner betonte nach dem 2:1-Erfolg über Innsbruck: „Die Burschen haben es heute richtig gut gemacht. Wir waren auf einen spielstarken Gegner top vorbereitet. Sind dann dennoch in Rückstand geraten, haben das aber gut weggesteckt und trotzdem an uns geglaubt. Dann ist uns der Ausgleich gelungen und wir konnten vor der Pause sogar den Führungstreffer erzielen. Die Ausschlüsse der Innsbrucker haben uns speziell in der zweiten Hälfte in die Karten gespielt.“ Die Bilanz spricht jedenfalls für die Paschinger. In den bisher drei direkten Duellen behielten die Oberösterreicher zwei Mal die Oberhand, eine Partie ging an die Lustenauer. Die bisher letzte Begegnung beider Mannschaften wird wohl vielen Fußball-Freunden noch lange in Erinnerung bleiben: Am 23. August 2019 behielten die FC Juniors OÖ gegen den SC Austria Lustenau in einem furiosen Spielverlauf mit 8:5 (!) die Oberhand.

Do, 11.06.2020, 10:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SK Austria Klagenfurt Der FC Blau-Weiß Linz bekommt es in seinem ersten Heimspiel nach der Corona-Pause mit dem SK Austria Klagenfurt zu tun. Und dabei geht es für die Kärtner darum, den Anschluss an die SV Ried nicht endgültig zu verlieren. Die Leistungen beider Mannschaften, ließen am vergangenen Wochenende schwer zu wünschen übrig. Während sich die Stahlstädter auswärts bei den Young Violets mit 0:3 blamierten, feierte der SK Austria Klagenfurt mit viel Mühe und Not einen 3:2-Last-Minute-Sieg über den Tabellenletzten Kapfenberg. Der Cheftrainer der Kärtner, Robert Micheu, zeigte gab sich nach dem knappen Heimsieg kämpferisch: „Es war lange Zeit das alte Leid. Wir spielen uns viele Chancen heraus, treffen aber zu selten.“ Die Hausherren aus Linz können hingegen befreit aufspielen. Mit einem überraschenden Erfolg gegen die Schützlinge von Robert Micheu würde man im Saison-Finish im Konzert um die Mittelfeld-Plätze dranbleiben. Die wesentliche Zielsetzung der Blau-Weißen wird jedoch sein, die ausstehenden Spiele als Vorbereitung für die kommende Saison zu sehen. Im Hinspiel im Herbst setzten sich die Kärtner gegen die Gastgeber übrigens mit 3:1 durch.

Do, 11.06.2020, 20:25 Uhr FC Liefering - Floridsdorfer AC Live-Ticker FC Liefering gegen Floridsdorfer AC Zum Abschluss der 20. Runde empfängt der FC Liefering am Donnerstag zur Primetime den FAC Wien. Für beide Mannschaften geht es in den ausstehenden Runden nur mehr um die goldene Ananas. Während die Jungbullen auf dem soliden fünften Tabellenrang liegen, verweilen die Gäste aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk auf dem 13. Tabellenrang. Beide Seiten kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein Unentschieden hinaus. Während die Salzburger in Horn mit 1:1 remisierten, trennten sich die „Königsblauen“ gegen Steyr mit 0:0. Der Cheftrainer der Floridsdorfer sieht die verbleibenden Runden als Vorbereitung für die kommende Saison: „Der ein oder andere junge Spieler wird in den kommenden Wochen mit Sicherheit eine Chance bekommen, sich zu beweisen und Erfahrung zu sammeln. Für mich ist es jetzt wichtig, dass wir in jedes Spiel mit der optimalen Vorbereitung gehen. Mein Ziel bis zum Saisonende ist es primär, dass sich jeder einzelne Spieler in den verbleibenden acht Wochen weiterentwickelt. Natürlich gilt es aber auch gerade in dieser Zeit und nach so einer langen Pause, dass alle Spieler fit und gesund bleiben“ so Gitsov zwei Tage vor dem Duell. Der FC Liefering geht zwar als Favorit in die Partie, ist jedoch gewarnt. Im Hinspiel knöpften die Wiener den Rot-Weißen einen Zähler ab.

