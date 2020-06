Am kommenden Freitag steht bereits die 23. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder aufspannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Freitagabend gastieren die Tabellenfünften Young Violets beim Tabellenführer SV Guntamatic Ried. Zeitglich wartet auf den SV Horn ein schweres Auswärtsspiel gegen den KSV 1919. Der FC Liefering muss gegen den FC Dornbirn ran, der SV Lafnitz empfängt den FAC Wien, der Grazer AK duelliert sich mit dem FC Wacker Innsbruck und der SC Austria Lustenau muss gegen den Tabellenzweiten SK Austria Klagenfurt bestehen. Am Samstag kommt es dann zum Duell zwischen dem FC Blau Weiß Linz und den FC Juniors OÖ. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagvormittag, wo der SK Vorwärts Steyr mit dem SKU Amstetten die Klingen kreuzt.

Fr, 19.06.2020, 18:30 Uhr KSV 1919 - SV Horn Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Horn Die Hausherren vom Falkenhorst werden wohl nur ungern auf die vergangenen Partien zurückblicken. Die Steirer konnten zwar seit dem Corona-Restart in jeder Begegnung leistungstechnisch überzeugen, doch dennoch sind die Schützlinge von Kurt Russ seit Wiederbeginn noch Punktelos. Die Niederlagen gegen den SK Austria Klagenfurt (3:2) und die SV Guntamatic Ried (5:0) sind natürlich keine Schande. Die Pleite gegen den FC Dornbirn (0:1) schmerzt da schon mehr. Da kommt der SV Horn gerade richtig. Auch die Waldviertler befinden sich derzeit in einer Formkrise. Vergangenes Wochenende unterlagen die Königsblauen gegen den SKU Ertl-Glas Amstetten mit 1:2. Dementsprechend kämpferisch zeigt sich KSV-Cheftrainer Kurt Russ: „Für mich wären alle drei Niederlagen nicht notwendig und zu vermeiden gewesen. Es war jedes Mal mehr drinnen und wir hätten uns aufgrund unserer Leistung und so, wie wir aufgetreten sind, auch jedes Mal Punkte verdient! Nur weil wir dreimal verloren haben, dürfen wir jetzt nicht alles schlecht reden! Auch in Ried waren wir – so komisch das klingt – in manchen Phasen richtig gut. Da war kein Unterschied zum Tabellenführer erkennbar. Ganz im Gegenteil. Daher sehe ich viel Positives in meiner Mannschaft und gehe trotz allem mit Zuversicht an die kommenden Aufgaben heran!“ Beide Mannschaften können jedenfalls befreit aufspielen, da es aufgrund der Regionalliga-Annullierung keinen Absteiger aus der Zweiten-Liga gibt. Mit einem Heimsieg könnten die Falken-Kicker zumindest symbolisch ein Ausrufezeichen setzen. Die Bilanz aus dem Hinspiel spricht allerdings glasklar für die Schützlinge von Hans Kleer: Am 13. September 2019 besiegte der SV Horn den KSV 1919 mit 5:1.

Fr, 19.06.2020, 18:30 Uhr FC Liefering - FC Dornbirn Live-Ticker FC Liefering gegen FC Dornbirn Eine weitere spannende Freitag-Begegnung findet in der Mozartstadt statt. Dort empfangen die Heimischen Svensson-Schützlinge den FC Dornbirn zum Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Zwölften. Beide Mannschaften mussten sich am vergangenen Spieltag geschlagen geben. Während die Gastgeber gegen die Young Violets unglücklich mit 2:0 verloren, unterlagen die Rotjacken im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr mit ebenso mit 0:2. Liefering-Cheftrainer Bo Svensson betonte unmittelbar nach der Niederlage gegen die Young Violets: „Über weite Strecken haben wir inhaltlich ein sehr gutes Spiel abgeliefert, insbesondere in den ersten 35 Minuten. Zum Teil hat uns das Glück ein bisschen gefehlt. Im letzten Drittel waren wir zu unsauber und sind sehr fahrlässig mit den Chancen, die wir hatten, umgegangen. Dafür sind wir hart bestraft worden. Wir waren sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, trotzdem müssen wir daraus lernen.“ Der Ausgang in dieser Begegnung ist auch ob der durchwachsenen Formkurven völlig offen. Nichtsdestotrotz gehen jedoch die Hausherren als Favorit in dieses Geisterspiel.

Fr, 19.06.2020, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Floridsdorfer AC Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen Floridsdorfer AC Vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen – dazu Rang 16 in der Formtabelle der Runden 18-22, sowie kein einziger voller Erfolg. Die SV Licht-Loidl Lafnitz durchlebt derzeit schwere Stunden. Somit dürften negativen Stimmen für die Schützlinge von Phillipp Semlic, trotz guter Leistungen, wohl wieder lauter werden. Der SV Lafnitz musste sich am letzten Spieltag, mehr oder weniger Überraschend, beim Tabellenzweiten aus Klagenfurt mit 1:2 geschlagen geben. Auf der Gegenseite feierten die Wiener vergangene Runde ein Erfolgserlebnis. Die Bundeshauptstädter setzten sich gegen den SC Austria Lustenau mit 2:1 durch. Beide Mannschaften können zwar äußerst befreit aufspielen, doch mit einem vollen Erfolg könnten sich sowohl der SV Lafnitz als auch der FAC Wien in der Tabelle um einige Positionen nach oben verbessern. Enorme Spannung ist daher absolut garantiert

Fr, 19.06.2020, 18:30 Uhr GAK 1902 - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Wacker Innsbruck Es herrschte Partystimmung am vergangenen Sonntagabend am Tivoli, nachdem der FC Wacker Innsbruck den FC Blau-Weiß Linz völlig verdient mit 2:0 bezwungen hatte. Mit dem vollen Erfolg über die Brunnmayr-Elf kämpften sich die Grün-Schwarzen auch zurück in den Kampf um die oberen Tabellenplätze. Derzeit verweilt die Mannschaft aus Tirol mit 36 Zählern auf dem 3. Tabellenrang. Sollte es gegen den GAK 1902 einen Umfaller geben, könnte der Kampf um Platz drei wieder richtig spannend werden. Die Steirer sind jedenfalls äußerst souverän Corona-Pause gestartet. Auf die 1:1-Punkteteilung gegen SC Austria Lustenau folgte ein 4:2-Heimsieg über den Tabellenführer SV Ried, ehe es zu einer 1:0-Auswärtsniederlage gegen die FC Juniors OÖ kam. Dennoch: Beide Mannschaften erwartet eine sehr unangenehme Begegnung. Die elfplatzierte Plaggnegger-Elf könnte mit einem Sieg den Tabellenkeller verlassen. Die Steirer haben mit dem FC Wacker Innsbruck noch eine Rechnung offen: Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten die Grün-Schwarzen mit 2:0 für sich entscheiden.

Fr, 19.06.2020, 18:30 Uhr SV Guntamatic Ried - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen Young Violets Austria Wien In der 23. Runde der HPYBET 2. Liga treffen am Freitagabend zwei Mannschaften aufeinander, dessen Formkurven derzeit ausgezeichnet sind. Duelle zwischen der SV Guntamatic Ried und den Young Violets sind ohnehin immer hart umkämpft, leidenschaftlich und bergen viel an Spannung. Das kommende Aufeinandertreffen könnte aufgrund der Ausganslage allerdings zu einem echten Kracher avancieren. Während die Oberösterreicher unangefochten an der Tabellenspitze stehen, sind die Veilchen in der Rückrunde noch unbesiegt. Beide Mannschaften konnten vergangene Runde jedenfalls ordentlich Selbstvertrauen tanken. Unterdessen die tapferen Wikinger aus Ried den KSV 1919 mit 5:0 überrollten, feierte die Suchard-Elf einen 2:0-Heimsieg über den FC Liefering. Sollte die SV Guntamatic Ried im kommenden Heimspiel erneut drei Punkte landen, wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung Meistertitel. Umso motivierter zeigte sich SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner vor der bevorstehenden Partie: „Es wäre natürlich gut, wenn wir auch gegen die Young Violets voll punkten könnten. Es kommt jetzt eine sehr spielstarke und laufstarke Mannschaft zu uns, die nichts zu verlieren hat. Ich erwarte mir einen offenen Schlagabtausch. Wir müssen an die Leistung von den Spielen gegen Lafnitz und Kapfenberg anknüpfen. Und werden versuchen, mit der einen oder anderen Umstellung wieder eine sehr gute Leistung abrufen zu können.“ Vor dem hitzigen Schlager am Freitag liegt Ried satte 20 Punkte vor den Bundeshauptstädtern, weshalb die Wikinger eindeutig zu favorisieren sind. Die Bilanz des jüngsten Aufeinandertreffens lässt einen offenen Schlagabtausch erwarten: Im September 2019 endete die Begegnung in der Generali-Arena mit 0:0. Die Oberösterreicher könnten mit einem Sieg den Vorsprung den Tabellenzweiten Klagenfurt auf acht Punkte ausbauen und die Kärntner bereits gehörig unter Druck setzen, die erst zwei Stunden später in Lustenau ranmüssen.

Fr, 19.06.2020, 20:25 Uhr SC Austria Lustenau - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen SK Austria Klagenfurt Der SC Austria Lustenau bekommt es am Freitagabend zur Primetime mit dem SK Austria Klagenfurt zu tun. Und dabei geht es für die Kärtner darum, den Anschluss an die SV Ried nicht endgültig zu verlieren. Die Leistungen beider Mannschaften ließen am vergangenen Wochenende schwer zu wünschen übrig. Während sich die Vorarlberger auswärts beim FAC Wien mit 2:1 blamierten, feierte der SK Austria Klagenfurt mit viel Mühe und Not einen 2:1-Heimerfolg über den Tabellenzehnten Lafnitz. Der Cheftrainer der Kärtner, Robert Micheu, zeigte gab sich nach dem knappen Heimsieg kämpferisch: „Großes Kompliment an meine Burschen. Sie haben drei Tage nach dem Spiel in Linz wieder mit Leidenschaft gekämpft. Lafnitz war ein harter Brocken, sie haben uns nichts geschenkt. Wir haben uns durchgebissen und sind weiter im Geschäft.“ Die Hausherren aus Lustenau können hingegen befreit aufspielen. Mit einem überraschenden Erfolg gegen die Schützlinge von Robert Micheu würde man im Saison-Finish im Konzert um die oberen Mittelfeld-Plätze dranbleiben. Die wesentliche Zielsetzung der Ländle-Kicker wird jedoch sein die verbleibenden Partien als Vorbereitung für die kommende Saison zu sehen.

Sa, 20.06.2020, 20:25 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Juniors OÖ Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FC Juniors OÖ Der FC Blau-Weiß Linz trifft kommende Runde auf die zweite Garnitur des LASK. Beide Mannschaften erlebten in den letzten Wochen ein ständiges auf und ab. Vor allem die Stahlstädter stecken nach dem relativ guten Rückrundenstart spätestens jetzt in einer handfesten Krise. Die Königsblauen haben einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage aus den letzten vier Spielen auf dem Konto. Auf der Gegenseite konnten die Kicker von Cheftrainer Gerald Scheiblehner in den vergangenen vier Partien ebenso einen Sieg und zwei Remis ergattern. Tabellarisch befinden sich die Hausherren auf dem 15. Rang, während die FC Juniors OÖ auf dem achten Tabellenrang verweilen. Die letzte Begegnung wird den Schwarz-Weißen wohl noch schmerzlich in Erinnerung sein: Am 5. Spieltag feierte der Stahlstadtklub einen fulminanten 5:0-Auswärtssieg in Pasching. Nichtsdestotrotz reisen die FC Juniors OÖ doch als leichter Favorit auf die Gugl.

So, 21.06.2020, 10:30 Uhr SK Vorwärts Steyr - SKU Amstetten Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen SKU Amstetten Ein Bundesländer-Nachbarschaftsduell steigt am Freitag in idyllischen Traunviertel. Dort empfängt der viertplatzierte Vorwärts Steyr den SKU Amstetten. Beide Mannschaften konnten in den letzten Wochen wieder vermehrt Erfolgserlebnisse verbuchen. Die Mannen von Wilhelm Wahlmüller mussten in den vergangenen acht Partien nur eine Niederlage verkraften. Auf der Gegenseite konnte das Team aus dem Mostviertel in den vergangenen Wochen immer wieder wichtige Zähler einfahren. Zuletzt feierte die Fallmann-Elf einen 1:2-Auswärssieg in Horn. „Es ist natürlich ein Prestige-Duell, in dem wir unsere Heimstärke zeigen wollen“, betont Steyr-Trainer Wahlmüller. Das Hinspiel in Herbst konnten die Schützlinge von Jochen Fallmann mit 2:1 für sich entscheiden. Spannung ist daher absolut garantiert.

