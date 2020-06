Am kommenden Dienstag steht bereits die 24. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder auf spannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Dienstagabend gastieren die Tabellenneunten Lustenauer beim FC Blau-Weiß Linz. Zeitglich wartet auf die FC Juniors OÖ ein schweres Heimspiel gegen die SV Guntamatic Ried. Der SK Austria Klagenfurt muss gegen den Grazer AK ran, der SV Horn empfängt den SV Lafnitz und der FC Dornbirn duelliert sich mit dem FAC Wien. Am Mittwoch muss der FC Wacker Innsbruck gegen den FC Liefering bestehen und es kommt zum Aufeinandertreffen zwischen Amstetten und Kapfenberg. Abgeschlossen wird der Spieltag am Mittwochabend, wo die Young Violets mit Vorwärts Steyr die Klingen kreuzen.

Di, 23.06.2020, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SC Austria Lustenau Ein voller Erfolg aus den jüngsten acht Spielen – dazu Rang 14 in der Formtabelle der Runden 16-23, sowie ein Last-Minute-Ausgleich-Gegentreffer im Oberösterreich-Derby gegen die FC Juniors OÖ. Der FC Blau Weiß Linz erlebt momentan schwere Stunden. Mit der Punkteteilung am vergangenen Wochenende rutschen die Stahlstädter gar auf den 13. Tabellenrang ab. Somit dürften die negativen Stimmen rund um die Schützlinge von Ronald Brunmayr wieder gemehrt haben. Dementsprechend motiviert zeigt sich BW-Linz-Sportdirekter Tino Wawra vor der bevorstehenden Partie: „Austria Lustenau steckt momentan in einer ähnlichen Situation wie auch wir. Man wird trotz guter Qualität im Kader deutlich unter Wert geschlagen. Ich erwarte ich mir wieder einen derart couragierten Auftritt wie auch im Derby gegen die Juniors. Wenn wir die Zweikämpfe wieder genauso annehmen und mit derselben Dynamik in die Partie gehen, werden wir uns diesmal auch belohnen." Der SC Austria Lustenau hingegen musste sich am letzten Spieltag, mehr oder weniger Überraschend, im Heimspiel gegen den SK Austria Klagenfurt mit 0:2 geschlagen geben. Beide Mannschaften können zwar äußerst befreit aufspielen, doch mit einem vollen Erfolg könnten sich sowohl die Oberösterreicher als auch die Vorarlberger in der Tabelle um einige Positionen nach oben verbessern. Enorme Spannung ist daher absolut garantiert.

Di, 23.06.2020, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SV Guntamatic Ried Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen SV Guntamatic Ried Die FC Juniors OÖ bekommen es in ihrem zweiten Heimspiel in der Huber-Arena-Wels, die Ausweichstätte bis zum Saisonende, mit der SV Guntamatic Ried zu tun. Und dabei geht es für die Schwarz-Weißen-Kicker darum, die stolze Serie von sechs ungeschlagenen Ligapartien in Folge zu prolongieren und sich weiter in der Tabelle nach oben zuarbeiten. In der jüngsten Partie am Samstagabend zeigten die Kicker aus dem beschaulichen Pasching in Oberösterreich eine bärenstrake Leistung, sodass trotz zweimaligen Rückstands schlussendlich eine 2:2-Punkteteilung gegen BW Linz zu Buche stand. Juniors-Cheftrainer Gerald Scheiblehner blickt durchaus optimistisch auf die bevorstehende Partie: "Im OÖ-Derby gegen Ried haben wir doch ein paar Ausfälle zu beklagen. Dennoch haben wir viele junge Spieler, die auf den Einsatz gegen Ried brennen und zeigen wollen, dass sie auch gegen den Tabellenführer mithalten können. Für uns wird es aber eine große Herausforderung, weil die Innviertler sicher die stärkste Mannschaft in der Liga haben." Auf der Gegenseite musste sich der Tabellenführer, die SV Ried, zuletzt gegen die Young Violets Austria Wien mit 1:3 geschlagen geben. SVR-Headcoach Gerald Baumgartner betont vor der bevorstehenden Partie:„Es wird gegen die Juniors darauf ankommen, dass wir von Beginn an sehr fokussiert und zielgerichtet ins Spiel gehen. Die Juniors sind ebenso eine sehr talentierte Mannschaft wie Young Violets. Wir müssen unsere Kräfte sammeln, gut regenerieren und eine Reaktion auf die Niederlage zeigen, um ein positives Ergebnis erreichen zu können. Wir haben beide Innenverteidiger vorgeben müssen, deshalb müssen wir jetzt wieder Stabilität in die Abwehr bringen, aber auch in unserer Chancenauswertung effektiver werden. An diesen beiden Dingen müssen wir arbeiten.“ Unterm Strich gehen die Schwarz-Grünen als der klare Favorit in dieses brisante Derby. Im Hinspiel feierte der Titelaspirant einen 3:1-Heimsieg über die Juniors Oberösterreich.

Di, 23.06.2020, 18:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - GAK 1902 Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen GAK 1902 Zu einem brisanten Spitzenspiel kommt es am Dienstagabend in der Wörthersee-Arena, wenn der SK Austria Klagenfurt auf den Grazer AK trifft. Beide Mannschaften zeigten sich zuletzt gut in Schuss. Während der SK Austria Klagenfurt vergangene Runde den SC Austria Lustenau mit 0:2 besiegte, mussten sich die Steirer trotz einer akzeptablen Leistung dem FC Wacker Innsbruck knapp mit 0:1 geschlagen geben. Während die Kärntner aufgrund der letzten Spiele den Aufstiegskampf wieder spannender machten, geht es für die roten Teufel in der verbleibenden Saison sprichwörtlich um die goldene Ananas. Die Rotjacken sind aufgrund der Regel, dass es keinen Absteiger geben wird, alle Abstiegssorgen los. Klagenfurt-Trainer Robert Micheu betont vor der kommenden Partie: „Es zieht sich wie ein roter Faden durch, wir lassen einfach viel zu viel liegen und den Gegner am Leben. Wir sollten konsequenter und kaltblütiger sein.“ Das letzte direkte Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften datiert vom 20. September 2019. Damals setzten sich die Violetten in einer spannenden Begegnung mit 2:1 durch. Nun sind die Plassnegger-Schützlinge heiß auf eine Revanche.

Di, 23.06.2020, 18:30 Uhr SV Horn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SV Horn gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die größte Aufregung herrschte während der Woche rund um den SV Horn. Im beiderseitigen Einvernehmen wurde der Vertrag zwischen Cheftrainer Hans Kleer und den Waldviertlern, mit sofortiger Wirkung, aufgelöst. Genadi Petrov übernimmt die Niederösterreicher interimistisch. Dennoch ist die Vorfreude auf die kommende Runde auch bei den Königsblauen groß. Während sich der SV Horn auf dem 14. Tabellenrang befindet, liegen die Oststeirer auf dem starken 8. Tabellenrang. Mit der 3:1-Niederlage in Kapfenberg schenkten die Blau-Weißen zumindest einen Zähler unnötig her. Die kommenden Aufgaben der Petrov-Elf werden jedenfalls alles andere als leicht. Auf das Heimspiel gegen den SV Lafnitz folgt ein Auswärtsspiel in Lustenau, sowie eine weiteres Auswärtsmatch gegen den FC Blau Weiß Linz. Auf der Gegenseite liegen die Gelb-Blauen auf dem bärenstarken achten Tabellenrang. Vor der Saison noch als Abstiegskandidat gehandelt, überraschten die Mannen von Philipp Semlic in dieser Saison vermehrt. Am vergangenen Spieltag trennenten sich die Steirer in einer packenden Partie gegen den FAC Wien mit 2:2. Um im Kampf um die Mittelfeldplätze nicht wieder Boden zu verlieren, bleibt dem SV Lafnitz nichts anderes übrig im kommenden Auswärtsspiel drei Punkte einzufahren. Bei der 2:3-Niederlage im Herbst hatte das Team aus der Oststeiermark jedenfalls keine Chance. Es darf also mit Spannung erwartet werden, wie gut sich beide Mannschaften in Schuss präsentieren. Allen Umständen zu trotz können auch die Niederösterreicher befreit aufspielen, da es aufgrund der Regionalliga-Annullierung keinen Absteiger aus der 2. Liga geben wird.

Di, 23.06.2020, 18:30 Uhr FC Dornbirn - Floridsdorfer AC Live-Ticker FC Dornbirn gegen Floridsdorfer AC Nur drei Punkte aus den letzten vier Ligapartien, Tabellenplatz zwölf: Der FC Dornbirn befindet sich in einer handfesten Krise. Eine positive Nachricht gibt es für die Rothosen dennoch: Da alle Unterhaus-Ligen annulliert wurden, müssen sich die Vorarlberger keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt machen. Auf der Gegenseite zeigen die Wiener ein etwas anderes Gesicht. Obwohl der FAC zuletzt über eine 2:2-Punkteteilung in Lafnitz nicht hinauskamen, liegen die Weiß-Blauen derzeit auf dem elften Tabellenplatz. „Wir müssen uns wieder mehr auf uns selbst konzentrieren und von der ersten Minute an präsent sein. Außerdem müssen wir den Ball wieder öfter und länger in den eigenen Reihen halten und offensiven Fußball spielen, so wie wir das gegen Lustenau zuletzt gut gemacht haben“, betont FAC-Kicker Marco Sahanek. Übrigens: Das jüngste direkte Aufeinandertreffen, im Sommer 2019, konnten die Mader-Schützlinge auswärts mit 3:0 für sich entscheiden.

Mi, 24.06.2020, 18:15 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Liefering Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FC Liefering Nachdem der Großteil der Begegnungen der 24. Runde bereits am Dienstag über die Bühne geht, kommt es am Mittwoch in Innsbruck zu einer weiteren spannenden Begegnung. Der heimische FC Wacker Innsbruck empfängt den FC Liefering. Beide Mannschaften haben aufgrund der letzten Liga-Spiele erfolgreiche Wochen hinter sich. Während die Tiroler vergangene Runde einen 0:1-Auswärtssieg in Graz bejubelten, brillierten die Mozartstädter mit einem 5:1-Heimsieg über den FC Dornbirn. Die Tabellensituation gestaltet sich folgendermaßen: Die Grumser-Elf liegt mit 39 Punkten auf dem dritten Rang. Auf der Gegenseite liegen die Gäste aus Salzburg völlig überraschend auf dem sechsten Rang. Das letzte direkte Aufeinandertreffen endete mit einer 2:2-Punkteteilung. Behalten die Schwarz-Grünen rund um Cheftrainer Thomas Grumser die Oberhand, oder sorgen die Jungbullen für eine kleine Überraschung?

Mi, 24.06.2020, 18:30 Uhr SKU Amstetten - KSV 1919 Live-Ticker SKU Amstetten gegen KSV 1919 Der KSV 1919 befindet sich derzeit auf dem Weg der Besserung. Nach der 5:0-Niederlage im Innviertel feierten die Falken zuletzt einen fulminanten 3:1-Heimsieg über den SV Horn. Auf der Gegenseite mussten sich die Niederösterreicher trotz eines guten Kampfes, dem SK Vorwärts Steyr mit 2:0 geschlagen. Mittlerweile sind die Grün-Blauen wieder auf den 10. Tabellenplatz abgerutscht. Die Bilanz aus den bisherigen drei Aufeinandertreffen gestaltet sich völlig offen: Ein Sieg für Amstetten – eine Punkteteilung sowie ein voller Erfolg der Steirer. „Wichtig ist aber, dass wir uns jetzt nicht auf diesen Erfolg ausruhen, sondern weiter dazulernen und uns in den nächsten Spielen weiter steigern. Das heißt auf keinen Fall nachlassen, sondern noch härter arbeiten und nachlegen. Es war nur ein Sieg – Wir wollen mehr“, betont KSV-Cheftrainer Kurt Russ.

Mi, 24.06.2020, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SK Vorwärts Steyr Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SK Vorwärts Steyr Zum Abschluss der 20. Runde empfangen die Young Violets Austria Wien den SK Vorwärts Steyr. Für beide Mannschaften geht es in den ausstehenden Runden nur mehr um die goldene Ananas. Während die zweite Garnitur der Wiener Austria auf dem fünften Tabellenplatz liegt, verweilen die Gäste aus Oberösterreich auf dem 4. Rang. Beide Seiten konnten am Wochenende voll anschreiben. Während die Veilchen einen überraschenden 1:3-Auswärtssieg in Ried feierten, besiegte der SK Vorwärts Steyr den SKU Amstetten mit 2:0. Steyr-Cheftrainer warnt vor den jungen Wienern: „Nach den Anfangsproblemen zu Beginn der Saison spielen die Young Violets jetzt einen super Fußball. Für uns wird es eine Herausforderung, gegen so einen Gegner auswärts bestehen zu können.“ Die Hausherren gehen zwar als Favorit in die Partie, sind jedoch gewarnt. Im Hinspiel knöpften die „Eisenstädter“ den Suchard-Schützlingen einen Zähler ab.

Fotocredit: Harald Dostal