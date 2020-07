Am kommenden Freitag steht bereits die 26. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder aufspannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Freitagabend gastieren die Tabellenvierten Innsbrucker beim KSV 1919. Zeitglich wartet auf den FC Blau Weiß Linz ein unangenehmes Heimspiel gegen den SV Horn. Der FC Liefering muss gegen den SC Austria Lustenau ran und der SK Vorwärts Steyr empfängt die SV Guntamatic Ried. Am Samstag duelliert sich der FC Dornbirn mit dem SV Lafnitz und der SK Austria Klagenfurt muss gegen die FC Juniors OÖ bestehen. Am Sonntag-Vormittag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Young Violets und dem Grazer AK. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagabend, wo der SKU Amstetten mit dem FAC Wien die Klingen kreuzt.

Fr, 03.07.2020, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SV Horn Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SV Horn Aufgrund der letzten Darbietungen scheint es bei dieser Begegnung schwer, einen Favoriten zu ernennen. Denn die beiden Tabellen-Nachbarn konnten in der jüngeren Vergangenheit mit sehr ansehnlichen Leistungen aufwarten. Die "Königsblauen" schafften es aus den letzten drei Partien gleich 7 Zähler auf die Habenseite bringen. Zuletzt wurde sogar Langzeit-Tabellenführer Ried vom Thron gestürzt. Aber auch die Waldviertler zeigten sich in den vergangenen zwei Runden von der Butterseite. Gegen Lafnitz und in Lustenau reichte es jeweils zu einem vollen Punktezuwachs. Aber in der Fremde klappte es für die Niederösterreicher nicht immer wunschgemäß. In den letzten 7 Partien reichte es nur zu einem Sieg. Was die Heimbilanz der Linzer anbelangt scheint aufgrund deren Inkonstanz, ebenso jeder Spielausgang vorstellbar.

Fr, 03.07.2020, 18:30 Uhr FC Liefering - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Liefering gegen SC Austria Lustenau Geht es nach der Papierform kann der Sieger bei dieser Begegnung eigentlich nur Liefering heißen. Denn die "Jungbullen" agierten zuletzt im eigenen Stadion wie aus einem Guß. Wurden doch die vergangenen 6 Begegnungen bei 23:6-Toren allesamt gewonnen. So rückt auch das Ziel, das mit "Platz 3" definiert ist, immer näher. Mit den Lustenauern kommt ein schwer angezählter Gegner angerauscht. 9 Pflichtspiele lang sind die Vorarlberger nun bereits ohne Sieg. Was auch Trainer Mählich zuviel geworden ist, der sich aus dem Ländle verabschiedete. Einmal mehr spricht man bei der Austria vom Neustart. Was so aber nicht gelungen ist, spielt man doch bereits 20 Jahre infolge in der 2. Leistungsklasse. Aber der Fußball ist nun einmal nicht berechenbar. Vielleicht gelingt den Lustenauern in der Red Bull Arena die große Überraschung mit einem Auswärtsdreier.

Fr, 03.07.2020, 18:30 Uhr KSV 1919 - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Wacker Innsbruck In der 26. Runde der 2. Liga kommt es zum Duell des Tabellenletzten Kapfenberger SV gegen den Vierten FC Wacker Innsbruck. Während die Innsbrucker zuletzt zwei Mal in Folge nicht gewinnen konnten, mussten die Falke aus der Steiermark zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen. Von den jüngsten fünf Partien hat der KSV vier verloren und nur eine gewonnen. Dafür können die Kapfenberger auf das erfolgreiche erste Duell gegen Wacker Innsbruck in dieser Saison zurückblicken. In der 10. Runde siegten die Falken im Innsbrucker Tivoli mit 2:1. Im direkten Vergleich ab der Saison 74/75 liegen die Steirer knapp vorne. Sieben Spiele konnte der KSV für sich entscheiden, fünf die Innsbrucker. Fakt ist: Drei Spieler der Tiroler werden ab sofort nicht mehr für den FC Wacker auflaufen: Matthäus Taferner und Vasil Kusej kehren zu ihrem Stammklub Dynamo Dresden zurück. Ertugrul Yildirim wechselt in den Amateurfußball zur SPG Silz/Mötz.

Fr, 03.07.2020, 20:25 Uhr SK Vorwärts Steyr - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen SV Guntamatic Ried Der SK Vorwärts Steyr bekommt es im kommenden Heimspiel, der Volksroad in Steyr, mit der SV Guntamatic Ried zu tun. Und dabei geht es für die Rot-Weißen-Kicker darum, die die starken Leistungen der letzten Liga-Spielen prolongieren und Platz drei weiter im Auge zu behalten. In der jüngsten Partie am Sonntagvormittag zeigten die Kicker aus der Eisenstadt in Oberösterreich zwar eine bärenstrake Leistung, doch schlussendlich mussten sich die Schützlinge von Wilhelm Wahlmüller gegen den SK Austria Klagenfurt mit 1:2 geschlagen geben. Alberto Prada zeigt sich nach der jüngsten Partie zufrieden und blickt positiv auf das kommende Heimspiel: „Unsere Entwicklung im Vergleich zum Herbst ist brutal gut, ich bin damit sehr zufrieden. Jetzt müssen wir weiter so arbeiten.“ Auf der Gegenseite steckten die Innviertler derzeit in einer Mini-Krise. Zuletzt mussten sich die Schwarz-Grünen gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 1:3 geschlagen geben. Durch die Niederlage fielen die Rieder zwar auf Rang zwei zurück, doch mit einem Auswärtssieg könne der Traditionsclub zumindest bis Samstagabend die Tabellenführung zurück ergattern. SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner betont: „Ich hoffe, dass der eine oder andere Spieler wie Boateng oder Constantin Reiner wieder zurückkommen. In der Offensive ist Marco Grüll wieder dabei, dafür ist jetzt Julian Wießmeier gesperrt. Die Mannschaft ist trotzdem stark genug, um den Umschwung in Steyr herbeizuführen. Wir sind nicht weit davon weg, dass wir die Ergebnisse einfahren, die wir haben wollen. Wir glauben alle daran und arbeiten hart dafür.“ Die Vorzeichen sprechen trotzdem für die SV Ried: Im Hinspiel feierten die Wikinger einen 1:0-Heimsieg über die Rotjacken.

Sa, 04.07.2020, 15:00 Uhr FC Dornbirn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Licht Loidl Lafnitz Beim Duell des Fünfzehnten gegen den Neunten, die beiden Teams trennen nur drei Punkte, scheint soweit ein jeder Spielausgang möglich zu sein. Denn sowohl die Dornbirner wie auch die Lafnitzer waren zuletzt meilenweit weg von einer konstanten Form. Die Vorarlberger sind zuhause seit 7 Partien bei 5:20-Toren sieglos. In den vergangenen 12 Begegnungen reichte es nur zu einem einzigen Dreipunkter. Aber auch die Auftritte der Lafnitzer in der jüngeren Vergangenheit waren nicht das Gelbe vom Ei. In den letzten 8 Spielen reichte es für die Steirer gerade einmal zu drei Pünktchen. Demnach darf man gespannt sein ob es einem Team gelingt, wieder zurück auf die Siegerstraße zu finden. An sich ist es erlaubt, nachdem es keinen Absteiger gibt, entspannt an die Aufgabe heranzugehen.

Sa, 04.07.2020, 20:25 Uhr SK Austria Klagenfurt - FC Juniors OÖ Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen FC Juniors OÖ Hält der Erfolgslauf von Austria Klagenfurt auch im Heimspiel gegen die Juniors OÖ an? Die Kärntnern haben seit dem Re-Start fünf von sechs Spielen gewonnen. Lediglich ein Mal mussten sich die Mannen von Robert Micheu knapp dem GAK geschlagen geben. Zuletzt konnten die Klagenfurter dank eines Auswärtssieges gegen Steyr die Tabellenführung in der 2. Liga übernehmen und haben den Aufstieg nun wieder selbst in der Hand. Der nächste Gegner ist jedoch nicht zu unterschätzen: Die OÖ Juniors haben nur ein Spiel nach der Corona-Pause verloren. Vor wenigen Tagen kassierten die Youngsters aus Oberösterreich eine Niederlage gegen Amstetten. Aktuell liegen die Juniors auf dem siebenten Tabellenrang. Das erste Saisonduell konnten die Kärntnern mit 2:0 für sich entscheiden.

So, 05.07.2020, 10:30 Uhr Young Violets Austria Wien - GAK 1902 Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen GAK 1902 Ein weiteres Topspiel findet am Sonntag in Favoriten statt. Dort empfangen die Heimischen Young Violets den Grazer AK zum Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Dreizehnten. Die Gastgeber konnten vor einer Woche ein weiters Ausrufezeichen setzen. Die zweite Garnitur der Wiener Austria erkämpfte gegen den FAC Wien eine 1:1-Punkteteilung. Obwohl die Steirer eine für ihre Verhältnisse eine durchwachsene Saison spielen, mussten die Rot-Weißen im „Keller-Duell“ mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Die Grazer trennten sich gegen den FC Dornbirn mit ebenso 1:1. Der Ausgang in dieser Begegnung ist auch ob der durchwachsenen Formkurven völlig offen.

So, 05.07.2020, 20:25 Uhr SKU Amstetten - Floridsdorfer AC Live-Ticker SKU Amstetten gegen Floridsdorfer AC Zum Abschluss der 26. Runde der HPYBET 2. Liga empfängt der SKU Amstetten den FAC Wien. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende ein Erfolgserlebnis feiern. Während der SKU Amstetten einen 3:1-Auswärtssieg über der FC Juniors feierte, erkämpften die Floridsorfer einen 1:1-Punktgewinn gegen die Young Violets. Beide Mannschaften können durch die Corona-Abstiegs-Regel zwar befreit aufspielen, haben mit einem Sieg jedoch die Möglichkeit sich um einige Plätze nach oben zu verbessern. Spannung ist daher absolut garantiert.

