Am kommenden Freitag steht bereits die 27. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder auf spannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Freitagabend gastieren die Tabellensechsten Young Violets beim FC Wacker Innsbruck. Zeitgleich wartet auf den FAC Wien ein unangenehmes Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz. Der SV Licht-Loidl Lafnitz muss gegen den SKU Amstetten ran und der SV Horn empfängt den SK Austria Klagenfurt. Am Samstag duelliert sich der SC Austria Lustenau mit dem SK Vorwärts Steyr, die FC Juniors OÖ empfangen den FC Dornbirn und der Grazer AK muss gegen den KSV 1919 bestehen. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagvormittag, wo die SV Guntamatic Ried mit dem FC Liefering die Klingen kreuzt

Fr, 10.07.2020, 18:30 Uhr Floridsdorfer AC - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker Floridsdorfer AC gegen FC Blau-Weiß Linz Am Freitagabend kommt es auch zum Duell zweier Tabellennachbarn, wenn der FAC (12.) auf den FC Blau-Weiß Linz (11.) trifft. Die Wiener sind zwar seit fünf Spielen ungeschlagen, doch die jüngsten vier Partien endete allesamt mit einem Unentschieden. Zuletzt gab es drei Mal en suite ein 1:1-Remis. Nach der Corona-Pause gelang den Floridsdorfern nur ein einziger Sieg aus sieben Spielen. Die Linzer konnten zumindest zwei Spiele seit dem Re-Start für sich entscheiden. Zuletzt kassierten die Blau-Weißen jedoch eine 1:3-Niederlage gegen den SV Horn. Das erste Duell in dieser Saison zwischen dem FAC und Blau-Weiß Linz konnten die Wiener mit 3:2 gewinnen. Die Gesamtbilanz spricht für die Oberösterreicher, die von insgesamt elf Duell gegen den FAC fünf gewinnen konnten.

Fr, 10.07.2020, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SKU Amstetten Bei den Lafnitzern hat es zuletzt mit dem beeindruckenden 3:0-Erfolg in Dornbirn mit dem ersten Dreipunkter nach acht sieglosen Runden geklappt. Das sollte doch "Doping" genug sein, um nun auch Amstetten entsprechend zu fordern. Da gilt es eine katastrophale Heimbilanz aufzubessern. Denn in den bislang 13 Partien am eigenen Grasgrün reichte es gegen Liefering nur zu einem einzigen Sieg. Die Niederösterreicher sind die "Wundertüte" in der Liga. An einem starken Tag kann man gegen jeden Gegner bestehen. Zuletzt war es der Fallmann-Truppe gelungen gegen Kapfenberg, bei den Juniors OÖ und gegen den FAC Wien, 7 Punkte auf die Habenseite zu bringen. So gesehen besitzt Amstetten die besseren Karten bei diesem Aufeinandertreffen zweier Tabellen-Nachbarn.

Fr, 10.07.2020, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen Young Violets Austria Wien Für großes Aufsehen in den letzten Tagen sorgte die Causa rund um den Kapfenberger SV, bei dem gleich drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden - mittlerweile sind alle Tests negativ ausgefallen. Davon betroffen war aber der FC Wacker Innsbruck, der bereits einmal umsonst nach Kapfenberg gereist war. Definitiv stattfinden wird die Heimpartie der Innsbrucker gegen die Young Violets Austria Wien. Es ist das Duell des aktuellen Tabellenvierten gegen den Tabellensechsten. Beide Mannschaften agierten seit dem Re-Start sehr stabil und konnten jeweils drei ihrer jüngsten fünf Partien gewinnen. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison konnte sich Wacker Innsbruck auswärts knapp mit 2:1 durchsetzen. Auch die Gesamtbilanz spricht für die Tiroler, die von sieben Duellen gegen die Young Violets fünf gewinnen konnten. Keine dieser sieben Partien endete mit einem Remis.

Fr, 10.07.2020, 20:25 Uhr SV Horn - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SV Horn gegen SK Austria Klagenfurt Der Tabellenführer, der mit vier Siegen den Wiederaufstieg in die Bundesliga bewerkstelligen könnte, steht im Waldviertel ordentlich auf dem Prüfstand. Zwar konnte die Austria die letzten drei Auswärtsspiele bei BW Linz, in Lustenau und in Steyr allesamt gewinnen. Trotzdem wird man in Horn auf der Hut sein müssen, will man nicht eine unliebsame Überraschung erleben. Denn seit Trainer Petrov das Sagen hat, hat man wieder zurückgefunden auf die Siegerstraße. Aus den vergangenen drei Begegnungen konnte das Punktemaximum erreicht werden. Demnach kann es durchaus der Fall sein, dass es bei dieser Freitagspartie zu einem offenen Schlagabtausch kommt. Eines scheint sicher: Ganz große Horn-Daumendrücker werden die Rieder sein. Der Verfolger muss erst am Sonntag zuhause gegen Liefering ran.

Sa, 11.07.2020, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK Vorwärts Steyr Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen SK Vorwärts Steyr Der SC Austria Lustenau trifft kommende Runde auf den SK Vorwärts Steyr. Während die Vorarlberger in der laufenden Spielzeit die größte Enttäuschung sind, ist die Mannschaft aus Oberösterreich die wohl größte positive Überraschung. Vergangene Runde mussten jedoch beide Seiten eine Niederlage verkraften. Während die Ländle-Kicker in Liefering eine 4:2-Pleite kassierten, unterlagen die Schützlinge von Wilhelm Wahlmüller der SV Guntamatic Ried mit 0:1. Tabellarisch befinden sich die Hausherren auf dem 13. Rang, während die Eisenstädter auf dem fünften Tabellenplatz verweilen. Die letzte Begegnung wird den Grün-Weißen wohl noch schmerzlich in Erinnerung sein: Am 11. Spieltag feierten die Rotjacken einen fulminanten 3:1-Heimsieg über die Lustenauer Austria. Nichtsdestotrotz stehen die Hausherren unter Zugzwang, da die vergangenen fünf Partien allesamt verloren gingen.

Sa, 11.07.2020, 15:00 Uhr FC Juniors OÖ - FC Dornbirn Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FC Dornbirn Drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen – dazu Rang 15 in der Formtabelle der Runden 22-27, sowie kein einziger voller Erfolg. Der FC Dornbirn durchlebt derzeit schwere Stunden. Somit dürften negativen Stimmen für die Schützlinge von Markus Mader, trotz guter Leistungen, wohl wieder lauter werden. Der FC Juniors OÖ musste sich am letzten Spieltag, mehr oder weniger Überraschend, beim Tabellenführer aus Klagenfurt mit 3:0 geschlagen geben. Auf der Gegenseite unterlagen die Rothosen dem SV Lafnitz mit 0:3. Beide Mannschaften können zwar äußerst befreit aufspielen, doch mit einem vollen Erfolg könnten sich sowohl die Schwarz-Weißen als auch die Ländle-Kicker in der Tabelle um einige Positionen nach oben verbessern. Enorme Spannung ist daher absolut garantiert

Sa, 11.07.2020, 20:25 Uhr GAK 1902 - KSV 1919 Live-Ticker GAK 1902 gegen KSV 1919 Nach einer Serie an Meistertiteln ist der Grazer Traditionsverein derzeit an seiner Grenze angekommen. Trotzdem, im Großen und Ganzen gilt es bei den "Rotjacken" durchaus zufrieden zu sein. Denn es ist durchaus ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. Demnach wäre es auch keine große Überraschung, wäre die Plassnegger-Truppe in der Spielzeit 20/21 in der vorderen Tabellenhälfte antreffbar. Vorerst aber hat man vor die "Falken" zum Absturz zu bringen. Was durchaus vorstellbar ist, denn der Tabellen-Nachzügler war bislang in der Fremde nur ein braver Punktelieferant. In den 13 Begegnungen reichte es in Innsbruck und in Lafnitz gerade einmal zu zwei Dreipunktern. Aber Derbys haben bekanntlich eigene Gesetzte - vielleicht kommt es ganz anders, als man es im Vorfeld erwarten durfte.

So, 12.07.2020, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - FC Liefering Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen FC Liefering In der 27. Runde der HPYBET 2. Liga treffen am Sonntagvormittag zwei Mannschaften aufeinander, dessen Formkurven derzeit ausgezeichnet sind. Duelle zwischen der SV Guntamatic Ried und dem FC Liefering sind ohnehin immer hart umkämpft, leidenschaftlich und bergen viel an Spannung. Das kommende Aufeinandertreffen könnte aufgrund der Ausganslage allerdings zu einem echten Kracher avancieren. Während die Oberösterreicher einen Punkt hinter Tabellenführer Klagenfurt liegen, stehen die Jungbullen auf dem dritten Tabellenrang. Beide Mannschaften konnten vergangene Runde jedenfalls ordentlich Selbstvertrauen tanken. Unterdessen die tapferen Wikinger aus Ried den SK Vorwärts Steyr auswärts mit 0:1 in die Knie zwingen konnten, feierte die Svensson-Elf einen 4:2-Heimsieg über den SC Austria Lustenau. Sollte die SV Guntamatic Ried im kommenden Heimspiel erneut drei Punkte landen, würden die Wikinger den Titelkampf weiterhin offenhalten. Umso motivierter zeigte sich SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner vor der bevorstehenden Partie: „Liefering ist eine junge, sehr schnelle Mannschaft, die auch spielerisch zu überzeugen weiß. Wir brauchen wieder einen guten Matchplan, wollen weiterhin erfolgreich Fußball spielen und dort weitermachen, wo wir in Steyr aufgehört haben. Wir werden alles versuchen, um das bestmögliche Ergebnis zu holen.“ Vor dem hitzigen Schlager am Freitag liegt Ried satte 11 Punkte vor den Mozartstädtern, weshalb die Wikinger eindeutig zu favorisieren sind. Die Bilanz des jüngsten Aufeinandertreffens lässt einen offenen Schlagabtausch erwarten: Im Oktober 2019 endete die Begegnung in der Red-Bull-Arena mit einem 0:1-Auswärssieg für Schwarz-Grün. Die Oberöste, sollten die Klagenfurter am Freitag patzen, den Platz an der Sonne zurückergattern. Spannung ist daher absolut garantiert.

Fotocredit: Harald Dostal