Am kommenden Freitag steht bereits die 29. Runde der HPYBET 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder auf nervenaufreibende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Zum Rundenauftakt am Freitagabend gastieren die Tabellenzehnten Lustenauer beim FC Wacker Innsbruck. Zeitglich wartet auf den FC Liefering ein unangenehmes Auswärtsspiel gegen die FC Juniors OÖ. Der SKU Amstetten muss gegen den SK Austria Klagenfurt ran, der SV Horn empfängt die SV Guntamatic Ried, der SV Lafnitz duelliert sich mit dem FC Blau-Weiß Linz und der FC Dornbirn muss gegen die Young Violets ran. Am Samstag muss der FAC Wien muss gegen den KSV 1919 bestehen. Abgeschlossen wird der Spieltag am Samstagabend, wo der Grazer AK mit dem SK Vorwärts Steyr die Klingen kreuzt.

Fr, 24.07.2020, 20:30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Liefering Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FC Liefering Nach einer ordentlichen Serie mit 7 unbesiegten Spielen, ist bei den Juniors zuletzt Sand ins Getriebe geraten, wie 4 Niederlagen infolge unterstreichen. Mit 4:16-Toren ist man dabei völlig aus dem Rhythmus gekommen. Die junge Garde brennt nun darauf diese Negativserie zu beenden bzw. hat man vor, wieder an schon erbrachte Heimdarbietungen anzuschließen. Aber mit den Lieferingern bekommt man da einen sehr großen Brocken vorgesetzt. In den vergangenen 14 Partien mussten sich die "Jungbullen" nur ein einziges Mal geschlagen geben. Demnach muss bei den Oberösterreichern schon eine gewaltige Leistungsexplosion her, will man den spielfreudigen Salzburgern entsprechend Paroli bieten. Beim Aufeinandertreffen zweier "Junioren-Teams" scheint aber doch vieles möglich zu sein.

Fr, 24.07.2020, 20:30 Uhr SKU Amstetten - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SKU Amstetten gegen SK Austria Klagenfurt Je nach Verlauf des Parallelspiels Horn gegen Ried, wäre es möglich, dass Klagenfurt im Amstetten, den langersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga bewerkstelligt. Aber da werden die Niederösterreicher wohl Einspruch einlegen. Zuletzt war die Fallmann-Truppe voll in der Erfolgsspur, wie 3 Siege und 2 Remis unterstreichen. Demzufolge ist es dem Gastgeber durchaus zum zutrauen, dass man den Kärntnern gröbere Schwierigkeiten bereiten kann. Vor allem auf das Angreiferduo Peham/Maderner, letzterer wechselt nach Altach, wird der Titelaspirant besonders aufpassen müssen. Aber wer die Klagenfurter kennt, der weiß, dass man bemüht sein wird, dem Gegenüber das eigene Spiel aufzuzwingen. Ein Rezept mit dem man bislang sehr gut gefahren ist.

Fr, 24.07.2020, 20:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Blau-Weiß Linz Aufgrund der letzten Darbietungen scheint es bei dieser Begegnung schwer, einen Favoriten zu ernennen. Denn die beiden Tabellen-Nachbarn konnten in der jüngeren Vergangenheit mit sehr ansehnlichen Leistungen aufwarten. Die "Königsblauen" schafften es aus den letzten fünf Partien gleich 9 Zähler auf die Habenseite bringen. Zuletzt mussten sich die Stahlstädter gegen den SKU Amstetten jedoch knapp mit 1:2 geschlagen geben. Aber auch die Lafnitzer zeigten sich in den vergangenen fünf Runden von der Butterseite. Zwei Siege und zwei Remis steht lediglich eine Niederlage gegenüber. BW-Linz Sportdirektor Tino Wawra vor der Auswärtspartie: „Wir wollen jetzt schauen, dass wir die letzten beiden Meisterschaftsspiele noch ordentlich über die Bühne bringen. Aufgrund der immer wiederkehrenden Ausfälle und der psychischen Belastung aufgrund der Corona-Situation können wir intern die sportliche Situation momentan sehr gut einschätzen. Die anstehende Pause wird uns allen sicher gut tun, um vieles auch neu einordnen zu können." Das erste Saisonduell konnten die Steirer übrigens mit 1:5 für sich entscheiden.

Fr, 24.07.2020, 20:30 Uhr SV Horn - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SV Horn gegen SV Guntamatic Ried Der der SV Horn bekommt es im kommenden Heimspiel, der Sparkassen-Arena, mit der SV Guntamatic Ried zu tun. Und dabei geht es für die Blau-Weißen-Kicker darum, den Abwärtstrend der vergangenen Partien zu stoppen und die unteren Mittelfeldplätze weiter im Auge zu behalten. In der jüngsten Partie am Samstagabend führten die Kicker aus dem Waldviertel im Ländle zwar zwischenzeitlich mit 0:2, doch schlussendlich mussten sich die Schützlinge von Genadi Petrov gegen den FC Dornbirn mit 5:2 geschlagen geben. Auf der Gegenseite befindet sich die SV Guntamatic Ried auf dem zweiten Tabellenrang, doch mit einem Auswärtssieg und einen Ausrutscher von Austria Klagenfurt würden die Oberösterreicher die Tabellenführung zurückergattern. Zuletzt feierten die Wikinger einen verdienten 4:3-Heimsieg über den FC Wacker Innsbruck. SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner betont: „Horn kann zuhause ein sehr unangenehmer Gegner sein. Wie bei jedem Spiel in der Liga ist es sehr schwierig, die Lage einzuschätzen. Die Ergebnisse sind oft so, dass eine Mannschaft manchmal über ihrer Leistungsgrenze performt und manchmal darunter. Gegen uns spielt jede Mannschaft mit 100 Prozent. Es kann ein schwieriges Match werden. Aber auch wir sind in guter Form und können und wollen das Spiel gewinnen. Und das muss auch unser Ziel sein.“ Die Vorzeichen sprechen trotzdem für die SV Ried: Im Hinspiel feierten die Wikinger einen 3:1-Heimsieg über die Königsblauen.

Fr, 24.07.2020, 20:30 Uhr FC Dornbirn - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Dornbirn gegen Young Violets Austria Wien Es war ein absolutes Rekordspiel, das die Young Violets am vergangenen Spieltag gegen die OÖ Juniors abgeliefert haben. Letztendlich feierten die Jungveilchen im letzten Heimspiel der Saison 2019/20 einen famosen 8:2-Heimsieg. Damit katapultierten sich die Violets auf den sensationellen vierten Tabellenplatz. Der Tabellendritte FC Liefering liegt nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Wienern. In der vorletzten Runde dieser Saison gastieren die Schützlinge von Harald Suchard in Dornbirn. Die Vorarlberger rangieren zurzeit auf dem zwölften Tabellenplatz und befinden sich ebenfalls in guter Form. Die jüngsten beiden Partien konnten die Dornbirner für sich entscheiden. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison setzten sich die Vorarlberger mit 1:0 in Wien-Favoriten durch.

Fr, 24.07.2020, 20:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SC Austria Lustenau Am Freitagabend trifft Ronivaldo mit Austria Lustenau auf seinen künftigen Arbeitgeber FC Wacker Innsbruck. Während die Vorarlberger zuletzt zwei Siege in Folge einfahren konnten, schwanken die Leistungen der Innsbrucker stark. Von den letzten fünf Spielen konnte Wacker nur eines gewinnen. Zuletzt gab es eine 3:4-Niederlage gegen die SV Ried. Die Partien zwischen Austria Lustenau und Wacker Innsbruck verlaufen stets brisant. Erinnerungen werden vor allem an das jüngste Halbfinale im ÖFB-Cup wach, das die Vorarlberger knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Der damalige Torschütze: Ronivaldo - samt provokantem Torjubel vor den Innsbrucker Fans. Das erste Aufeinandertreffen in dier Zweitliga-Saison konnte Wacker mit 3:2 gewinnen. In der ewigen Bilanz hält Wacker Innsbruck bei 13 Siegen, Lustenau bei acht Erfolgen.

Sa, 25.07.2020, 17:00 Uhr Floridsdorfer AC - KSV 1919 Live-Ticker Floridsdorfer AC gegen KSV 1919 Nur drei Punkte aus den letzten vier Ligapartien, Tabellenplatz fünfzehn: Der FAC Wien befindet sich in einer handfesten Krise. Eine positive Nachricht gibt es für die Weiß-Blauen dennoch: Da alle Unterhaus-Ligen annulliert wurden, müssen sich die Wiener keine Gedanken mehr um den Klassenerhalt machen. Auf der Gegenseite zeigen sieht es für die Falken noch düsterer aus. Der KSV 1919 liegt derzeit auf dem 16. Tabellenrang. Die vergangenen fünf Spiele gingen gar alle verloren. „Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein und funktionieren, ansonsten werden wir am Samstag Probleme bekommen. Die ersten fünfzehn, zwanzig Minuten der zweiten Spielhälfte in Klagenfurt waren gut, vor allem die Spielverlagerung. Das müssen wir auch gegen Kapfenberg wieder hinbekommen“, betont FAC-Trainer Aleksandar Gitsov. Übrigens: Das jüngste direkte Aufeinandertreffen, im Herbst 2019, konnten die Petrovic-Schützlinge zu Hause mit 2:1 für sich entscheiden.

Sa, 25.07.2020, 19:00 Uhr GAK 1902 - SK Vorwärts Steyr Live-Ticker GAK 1902 gegen SK Vorwärts Steyr Aufgrund der Tatsache, dass es keinen Absteiger gibt, hat es Aufsteiger GAK noch einmal bewerkstelligt, eine mäßige Saison stressfrei ausklingen zu lassen. Wer die emsigen Verantwortlichen bei den Rotjacken kennt, der weiß, dass die Weichen schon längst wieder in Richtung Spielzeit 20/21 gestellt sind. Der jüngst auf die Beine gestellte Crownfunding-Aktion wurde von den Fans bestens angenommen, wie knapp 75.000 lukrierte Euro unterstreichen. Steyr darf mit dem Gebotenen durchaus zufrieden sein. Zwar setzte es zuletzt 3 Niederlagen, trotzdem sind die Oberösterreicher immer wieder imstande, voll anzuschreiben. Was soweit auch für den GAK gilt, der es schaffte, zuhause Titelaspirant Ried in die Schranken zu weisen. So betrachtet bietet sich bei dieser Partie ein klassischer Dreiweg an.

Fotocredit: Harald Dostal / fodo.media