Ab Freitag steht die 3. Runde der 2. Liga auf dem Programm und wir dürfen uns wieder auf spannende und hoffentlich torreiche Spiele freuen. Das Spitzenspiel steigt bereits am Freitag zwischen Tabellenführer Liefering und dem Zweiten Wacker Innsbruck. Auch das Duell der beiden Austrias Klagenfurt gegen Young Violets wird mit Vorfreude erwartet. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag reichlich gesorgt.

Der Saisonstart des Titelmitstreiters Klagenfurt darf durchaus als gelungen betrachtet werden. Denn mit dem Heimsieg gegen BW Linz und dem Remis zuletzt in Dornbirn, können die Kärntner vier Punkte auf die Habenseite bringen. Klar hat es die heimstarke Micheu-Truppe nun auf der Agenda stehen, nachzudoppeln bzw. gegen die jungen Austrianer drei weitere Zähler festzuhalten. Dabei wird der Gastgeber mit Sicherheit nicht den Fehler begehen und die Young Violets unterschätzen. Zwar weisen die Suchard-Schützlinge mit dem 1:1-Unentschieden bei den Juniors OÖ erst einen Punkt auf. Aber die Violetten gelten als schwer zu verifizieren. Beim Heimspiel zuletzt gegen den GAK hätte das Pendel auch anders ausschlagen können. Aber letztlich müssen sich die Violets etwas unglücklich mit 2:4 geschlagen geben.

Beim Rundenkracher trifft der Tabellenführer auf den Zweiten. Die Jungbullen sind das einzige Team in der Liga, dass das Punktemaximum aufweisen kann. Zuhause gegen den Neuling Rapid II wurde mit 3:0 gewonnen, dann folgt eine starke Vorstellung in Horn, die einen 4:2-Sieg mit sich bringt. Demzufolge sollte man einiges am Kasten haben, will man den lauf bzw. spielfreudigen Lieferingern ein Haxl stellen. Die Innsbrucker zählen wohl zu den wenigen Mannschften, denen man dieses Husarenstück zutrauen kann. Mit Neo-Trainer Bierofka weist man derzeit vier Zähler auf. Gegentor musste man beim 3:0-Sieg in Kapfenberg und bei der 0:0-Punkteteilung zuhause gegen den FAC Wien noch keines hinnehmen. Es scheint alles angerichtet zu sein, für ein megspannendes Schlagerspiel.

Bei den Waldviertlern ist in der Transferzeit kein Stein am anderen geblieben. Was dann mit sich bringt, dass man den Hornern, interimistisch hat wieder Genadi Petrov das Traineramt übernommen, wohl die Zeit geben muss, damit der Motor auf vier Zylindern zu laufen beginnt. In den beiden Startpartien schaut unterm Strich nur ein Pünktchen heraus. Zuerst erkämpft man sich im tiefen Westen, in Lustenau, ein harterkämpftes 1:1-Remis. Beim ersten Heimspiel gegen Liefering hat man dann gegen Liefering wenig bis nichts zu bestellen. Schlussendlich leuchtet dann ein 2:4 von der Anzeigetafel. Aber gegen die Lafnitzer werden Karten die Karten wieder neu gemischt. Die Steirer kommen nach einem gelungenen Saisonstart mit breiter Brust angerauscht. Denn nach dem 2:1-Sieg beim FAC Wien und der 2:2-Punkteteilung zuhause gegen Amstetten, lacht man vom 4. Tabellenplatz.

Bei dieser Begegnung ist soweit kein wirklicher Favorit vernehmbar. Wer die Kapfenberger nach deren 0:3-Startpleite zuhause gegen Innsbruck, bereits ins Abstiegseck stellte, der wurde zuletzt eines besseren belehrt. Denn mit einer spielerisch ganz starken Vorstellung gelingt es den "Jungfalken" in Steyr, mit dem 3:0-Sieg, sich wieder entsprechend formatfüllend ins Rampenlicht zu stellen. Das wird wohl für die "Königsblauen", alles andere als eine einfache Aufgabe werden. Aber auch die Formkurve der Brunmayr-Truppe ist im Steigen begriffen. Nach der 1:3-Leermeldung in Klagenfurt, ballert man die Lustenauer beim ersten Heimauftritt, gleich mit 5:2 aus dem Stadion. Demzufolge scheint alles angerichtet zu sein für ein Duell, bei dem wohlweislich jeder Spielausgang möglich scheint.

Der GAK hat nach dem Fehlstart im Cup gegen Seekirchen und der Heimniederlage gegen Dornbirn einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und zuletzt einen 4:2-Auswärtssieg gegen die Young Violets eingefahren. Ein immens wichtiger Erfolg für die Rotjacken, der Auftrieb geben sollte für das bevorstehende Spiel gegen Vorwärts Steyr. Die Steyrer kassierten zuletzt eine überraschend klare Heimniederlage gegen den KSV 1919 (0:3). „Wir haben viel versucht, sind aber nicht durchgekommen. Der letzte Pass und der Spielfluss haben bei uns gefehlt", trauerte Steyr-Coach Wahlmüller einem anderen Spielverlauf nach. In der letzten Saison blieb Steyr gegen den GAK ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis).

Der SC Austria Lustenau befindet sich bereits nach wenigen Spielen in der neuen Saison in einer Krise. Auf das frühe Cup-Aus in Runde eins folgten zwei sieglosen Partien in der 2. Liga. Zuletzt gingen die Vorarlberger 2:5 bei Blau-Weiß Linz unter. Die Lustenauer brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um in dieser Saison anzukommen. Stürmer-Neuzugang Haris Tabakovic war mit seinem Doppelpack einer der wenigen Lichtblicke im Spiel in Linz. Die Juniors wiederum starteten mit zwei Unentschieden in die neue Saison der 2. Liga. Zuletzt remisierten die Youngsters auswärts gegen Rapid II (1:1). Ein Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in der letzten Saison wird noch vielen in Erinnerung sein. Am 23. August 2019 feierten die Juniors einen unfassbaren 8:5-Heimsieg gegen Lustenau. Das zweite Duell endete 2:2.

Der FC Dornbirn ist wohl die Überraschungsmannschaft der ersten zwei Spieltage. Nachdem die Vorarlberger am ersten Spieltag überraschend beim GAK gewinnen konnten, trotzten die Schützlinge von Markus Mader zuletzt auch Titelkandidat Austria Klagenfurt ein Remis ab: „Meiner gesamten Mannschaft gebührt ein großes Pausschallob und Riesenkompliment. Die Extraleistung wurde gegen einen extrem starken Gegner mit Zählbarem belohnt. Wir sind auf allen Positionen jetzt doppelt bestückt und haben Qualität", jubelte der Trainer der Dornbirner. Die müssen Samstag um 20 Uhr auswärts gegen Amstetten antreten. Die Niederösterreicher warten zwar noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison, doch zuletzt konnten die Mannen von Joachim Standfest zwei Mal ein 2:2-Remis holen.

Am Sonntagvormittag kommt es zu einem kleinen Wiener Derby in der 2. Liga, wenn Rapid II auf den FAC trifft. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Freitag den ersten Punkt in der noch jungen Meisterschaft erobern. Während Rapid II zu Hause gegen die Juniors OÖ ein 1:1-Remis holte, überraschte der FAC mit einem Punktgewinn bei Titelkandidat Wacker Innsbruck (0:0). „Man muss hier, auswärts bei Wacker Innsbruck, erst einmal bestehen. Das haben wir geschafft und deshalb bin ich sehr glücklich und stolz auf die Mannschaft", freute sich FAC-Coach Miron Muslic. In Hütteldorf werden wir wohl ein Duell auf Augenhöhe zu sehen bekommen.

