Am Dienstag und Mittwoch steht bereits die erste englische Runde in der laufenden 2. Liga-Saison auf dem Programm. Bereits am Dienstag gehen u.a. mit Juniors OÖ gegen Liefering sowie Wacker Innsbruck gegen Austria Lustenau spannende Partien über die Bühne. Am Mittwoch gastiert Titelkandidat Austria Klagenfurt in Steyr. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag reichlich gesorgt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Di, 29.09.2020, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Horn Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SV Horn Beide Mannschaften haben nur sehr mäßig aus den Startlöchern gefunden bzw. ist es da wie dort bislang nur gelungen, einen Punkt gutzuschreiben. Aber eigentlich hätten die jungen Austrianer zuletzt in Klagenfurt diesen einen Zähler festhalten müssen. Aber letztlich kassierte man dann noch im allerletzten Moment den entscheidenden dritten Gegentreffer. Was natürlich schmerzt, wenn man sich so unglücklich um die Früchte der Arbeit gebracht wird. Das bisher einzige Heimspiel haben die Violets gegen den GAK mit 2:4 in den Sand gesetzt. Bei den Waldviertlern hat Trainer Borodjuk kurzerhand die Reißleine gezogen und den Verein im Regen stehen gelassen. Aber Genadi Petrov, der vorerst einmal interimistisch einspringt, ist es durchaus zum zutrauen, dass er die Horner wieder zurückführt auf die Siegerstraße. Den bislang einzigen Punkt hat man in der Fremde, mit dem 1:1-Remis in Lustenau, verbucht.

Di, 29.09.2020, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - GAK 1902 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen GAK 1902 Geht es nach der Papierform ist der Gastgeber bei diesem Steirer-Derby in der Favoritenrolle zu finden. Denn den Lafnitzern, die noch unbesiegt sind, ist es gelungen, 7 Punkte auf die Habenseite zu bringen. Was dann auch den hervorragenden 3. Tabellenplatz mit sich bringt. Wenngleich man im Lager der Semlic-Truppe das schon zum einordnen weiß bzw. stellt das nun mal nur eine Momentaufnahme dar. Aber die Frage steht doch im Raum, wo denn nun der Plafond der Lafnitzer wirklich ist. Beim bisher einzigen Heimspiel musste man sich gegen Amstetten mit einem 2:2 begnügen. Beim GAK hingegen ist man nicht wirklich happy mit dem Saison-Auftakt. Zwar kann man das einzige Auswärtsspiel bei den Violets mit 4:2 gewinnen. Aber dem gegenüber stehen zwei bittere Heimpleiten. Gegen Dornbirn und gegen Steyr muss man jeweils knapp aber doch mit 0:1 klein beigeben.

Di, 29.09.2020, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Liefering Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FC Liefering Beim Klingenkreuzen der beiden Nachwuchs-Teams darf man einen offenen Schlagabtausch erwarten. Sind doch beide Mannschaften offensiv ausgerichtet bzw. hat man es ganz und gar nicht in der DNA, ein Spiel defensiv anzulegen. Die Juniors OÖ sind noch unbesiegt und weisen bislang starke 5 Punkte auf. Beim Liganeuling Rapid II verbucht man ein 1:1-Unentschieden, in Lustenau reicht es zu einem knappen 1:0-Erfolg. Beim einzigen Heimspiel gegen die Violets kommt es zu einer 1:1-Punkteteilung. Man darf gespannt sein, wie weit die Hausherren mit den "Jungbullen" Schritt halten können. Denn es ist schon beeindruckend was die Lieferinger in den ersten drei Runden abgeliefert haben. Rapid II, Horn und Innsbruck stehen soweit auf verlorenen Posten. Mit dem Punktemaximum sind die Svensson-Mannen auch überlegener Tabellenführer. Auch beindruckend: Liefering ist seit nunmehr 10 Spielen saisonübergreifend ungeschlagen.

Di, 29.09.2020, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SKU Amstetten Bei dieser Begegnung scheint das Kräfteverhältnis soweit gerecht verteilt zu sein. Ein kleiner Vorteil scheint möglicherweise der Heimvorteil zu sein. Die Königsblauen sind möglicherweise so etwas wie der Hecht im Karpfenteich. Denn der Brunmayr-Truppe muss man es zutrauen, jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten zu können. Nach der knappen Start-Niederlage in Klagenfurt ist es den Blau Weißen gelungen, zweimal überzeugend anzuschreiben. Lustenau und Kapfenberg haben wenig zu vermelden und müssen die volle Punkteanzahl abliefern. Amstetten ist ein Thema für sich. Denn nach den beiden 2:2-Punkteteilungen gegen Steyr und in Lafnitz hat man zuletzt Kurs in Richtung Heimsieg aufgenommen. Aber den Standfest-Mannen haben es letztlich tatsächlich bewerkstelligt, eine 3:0-Halbzeitführung gegen Dornbirn noch aus der Hand zu geben. So scheint in der Bilanz mit dem 3:3 eben das dritte Unentschieden im dritten Spiel auf.

Di, 29.09.2020, 20:25 Uhr FC Wacker Innsbruck - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SC Austria Lustenau Auch beim West-Derby darf ein offener Schlagabtausch erwartet werden. Wirklich in Fahrt ist noch keine der beiden Mannschaft. Demnach hat man es auch auf der Agenda stehen, sich zu rehabilitieren für die doch mageren Darbietungen, die bislang an den Tag gelegt wurden. Die Innsbrucker sind mit dem 3:0-Sieg in Kapfenberg zwar wunschgemäß gestartet. Dann aber war man doch weit weg von jener Form, die nötig ist, wenn man im Titelkampf ein Wörtchen mitplaudern will. Denn gegen den FAC Wien und in Grödig bei Liefering, reicht es ohne Torerfolg nur zu einem Pünktchen. Noch um einiges düsterer sieht es für die Lustenauer aus, die überhaupt erst einen Zähler aufweisen. Den kann man beim ersten Spiel zuhause gegen die Horner gutschreiben. Daraufhin setzt es bei BW Linz und gegen die Juniors OÖ zwei Leermeldungen. Den Auftakt haben sich die Vorarlberger wohl etwas anders vorgestellt.

Mi, 30.09.2020, 18:30 Uhr FC Dornbirn - SK Rapid II Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Bei diesem Spiel spricht vieles dafür, dass sich der Gastgeber drei Punkte unter den Nagel reißen könnte. Was weniger an der spielerischen Überlegenheit, sondern mehr am Selbstvertrauen der Dornbirner liegt. Denn die Vorarlberger zählen bislang zu den positiven Erscheinungen in der Liga. Zuerst kann man beim GAK und dann zuhause gegen Klagenfurt, starke 4 Punkte verbuchen. Und zuletzt, als man in Amstetten zur Halbzeit schon scheinbar hoffnungslos mit 0:3 zurückliegt, versteht man es dank eines Fridrikas-Hattricks tatsächlich noch, einen Punkt zu ergattern. Bei den Rapidlern stellt sich die Frage, ob man das Lehrgeld bereits abgeliefert hat, oder ob da noch etwas kommt. Zuletzt beim Heimspiel gegen den FAC Wien war man drauf und dran den ersten Sieg zu schaffen. Geworden ist es aber letztlich eine 2:3-Pleite, demnach hält der Neuling weiterhin nur bei einem Zähler.

Mi, 30.09.2020, 18:30 Uhr Floridsdorfer AC - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Auch bei dieser Partie ist weit und breit keine Mannschaft ersichtlich, der man im Vorhinein Vorteile bescheinigen kann. Obwohl, die Formkurve ist bei den Floridsdorfern doch unübersehbar im Steigen begriffen. Denn nach der 1:2-Heimpleite gegen Lafnitz ist es dem FAC Wien zuletzt zweimal gelungen, das Punktekonto aufzubessern. Zuerst schafft man es mit dem 0:0, beim Titelmitstreiter in Innsbruck, anzuschreiben. Der letzte Coup war dann der 3:2 Auswärtssieg bei Rapid II. Was dann doch bewirkt, dass die Wiener mit einer sehr breiten Brust an die Aufgabe herangehen. Die Kapfenberger sind schwer zu verifizieren. Im eigenen Stadion klappt es für die "Falken" hinten und vorne nicht, wie Niederlagen gegen Innsbruck und BW Linz bescheinigen. Beim einzigen Spiel in der Fremde fährt man in Steyr aber einen souveränen 3:0-Sieg ein.

Mi, 30.09.2020, 20:25 Uhr SK Vorwärts Steyr - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen SK Austria Klagenfurt Bei dieser Begegnung spricht vieles für die Gäste aus Klagenfurt, die es in dieser Spielzeit wissen wollen bzw. hat man den Bundesliga-Aufstieg ins Visier genommen. Steyr zählt wohl zu den unberechenbarsten Teams in der Liga. Das zeigen dann auch die bisherigen Ergebnisse. Beim GAK (1:0) und in Amstetten (2:2) kann man anschreiben, aber am eigenen Platz setzt es gegen die Kapfenberger eine bittere 0:3-Niederlage. Mal sehen was der Wahlmüller-Truppe diesmal so alles einfällt. Bei den Klagenfurtern zeigt man sich mit dem Saisonstart soweit zufrieden. Die beiden Heimspiele gegen BW Linz und gegen die Young Violets kann man gewinnen. Jetzt soll, nach dem 1:1 in Dornbirn, auch der erste Auswärtssieg her. Gelingt es der Austria die vorhandenen Tugenden in die Waagschale zu werfen, sollte das auch durchaus machbar sein.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media