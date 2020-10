In der 2. Liga geht es Schlag auf Schlag. Nachdem am Dienstag und Mittwoch die 4. Runde ausgespielt wurde, steht am Wochenende bereits der fünfte Spieltag auf dem Programm. Das Schlagerspiel der Runde steigt am Sonntagvormittag zwischen dem Tabellendritten Austria Klagenfurt und dem Vierten FAC. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag reichlich gesorgt.

Fr, 02.10.2020, 18:30 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Live-Ticker FC Liefering gegen GAK 1902 Bevor es in die dreiwöchige Länderspielpause geht, steht in der 2. Liga noch ein megaspannender Spieltag an. Tabellenführer Liefering, der noch unbesiegt dasteht, hat es dabei ins Auge gefasst, drei weitere Punkte ins Trockene zu bringen. Gelingt es den "Jungbullen" dabei ihre Form erneut an den Tag zu legen, sollte man dieses Vorhaben auch in die Tat umsetzen können. Saisonübergreifend sind die Lieferinger nun bereits sein 11 Spielen unbesiegt bzw. schafft man es gleich 9 Partien davon zu gewinnen. Aber den GAK auch nur ein wenig zu unterschätzen wäre wohl ein fataler Fehler. Denn die Rotjacken haben ihre beiden bisherigen Auswärtsspiele bei den Young Violets und in Lafnitz gewinnen können. Demnach spekuliert man bei der Plassnegger-Truppe auch damit, möglicherweise beim Ligadominator eine Überraschung abliefern zu können.

Fr, 02.10.2020, 18:30 Uhr SV Horn - FC Juniors OÖ Live-Ticker SV Horn gegen FC Juniors OÖ Mit dem Kroaten Davor Mladina haben die Waldviertler ihren neuen Trainer präsentiert. Aber auch auf ihn wartet in Horn keine wirklich einfache Aufgabe. Geht es doch darum aus den vielen Sommer-Zugängen ein Team zu formen, dass nach Möglichkeit in den Top-5 vertreten sein soll. Die bisherige Saison-Performance lässt doch einige Wünsche offen. 4 Punkte aus 4 Spielen entspricht wahrlich nicht den Ansprüchen der Horner. Demnach geht es unerwartet mehr darum, nicht noch tiefer in der Tabelle abzusacken. Die Juniors OÖ weisen zwar nur zwei Zähler mehr auf. Aber der Unterschied ist, dass man noch unbesiegt ist bzw. das es gelungen ist, spielerisch sehr ansprechend aufzutreten. Der letzte Coup war das Unentschieden gegen die Lieferinger. Damit können die unberechenbaren Oberösterreicher dem Tabellenführer den ersten Punkteverlust zufügen.

Fr, 02.10.2020, 20:25 Uhr SKU Amstetten - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Wacker Innsbruck Bei dieser Begegnung prallen zwei Mannschaften aufeinander, deren Motor noch unüberhörbar stottert. Auf der einen Seite die Innsbrucker, die bislang deutlich hinter Erwartungen geblieben sind. Und andererseits läuft Amstetten dem ersten Saisondreier immer noch hinterher. Bei den Mostviertlern reicht es bisher nur zu drei Punkteteilungen. Gegen Steyr, in Lafnitz und gegen Dornbirn war man zwar jeweils knapp dran am Sieg, gereicht hat es dann unterm Strich, aber nicht dafür. Bei den Linzer Blau Weißen war zuletzt bei der Wochentagsrunde nichts zu holen. Auch bei den Innsbruckern ist noch sehr viel Luft nach oben gegeben. Zwar kassieren die Tiroler in den 4 Spielen nur 2 Tore, aber letztlich reicht es dann nur zu 5 Zählern. So läuft die Bierofka-Truppe auch Gefahr, den Anschluss in der Tabelle zu verlieren. So betrachtet zählen in dieser Partie die Punkte praktisch "doppelt".

Sa, 03.10.2020, 12:30 Uhr SK Rapid II - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SK Rapid II gegen SV Licht Loidl Lafnitz Bei diesem Spiel kreuzen einander zwei Teams die Klingen, die unter der Woche unterschiedlich performen können. Liganeuling Rapid II gelingt es in Dornbirn mit dem 2:1-Sieg den ersten 2.Liga-Sieg überhaupt unter Dach und Fach zu bringen. Mit diesem Erfolgserlebnis im fernen Westen ist es den jungen Rapidler durchaus zum zutrauen, nun in weiterer Folge den Turbo zünden. Bei den beiden bisherigen Heimpartien reicht es für die Maresch-Truppe gegen die Juniors OÖ und den FAC Wien, nur zu einem Körndl. Die Lafnitzer können zuletzt beim Heimderby gegen den GAK aufzeigen, warum man in der Tabelle dort steht, wo man steht. Letztendlich kassiert man dann in der 75. Minute den spielentscheidenden Treffer. Aber trotz dieser erstmaligen Lafnitzer Niederlage sollte man es den Steirern zutrauen, immer und überall in der Liga anschreiben zu können.

Sa, 03.10.2020, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Dornbirn Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FC Dornbirn Ohne Zweifel - die "Königsblauen" sind derzeit neben den Lieferingern das "Team der Stunde" in der 2. Liga. So bewerkstelligt es Blau Weiß Linz, nach der 1:3-Startpleite in Klagenfurt, eine Serie zu starten bzw. gleich drei Siege einzufahren. Gegen Lustenau, in Kapfenberg und gegen Amstetten gelingt es bei 11:4-Toren das Punktemaximum unter Dach und Fach zu bringen. Angreifer Fabian Schubert kann dabei seine Duftmarke gleich sechsmal in des Gegners Tor absetzen. Die Frage die im Raum steht ist, wie weit die Brunmayr-Truppe bereits ist bzw. ob man es drauf hat, vorne mitzumischen. Bei den Dornbirnern weiß man derzeit nicht wirklich Bescheid, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Nach einer zuletzt sensationellen Aufholjagd in Amstetten muss man sich nun im eigenen Stadion gegen Rapid II, geschlagen geben - zugleich auch die erste Saisonpleite.

Sa, 03.10.2020, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK Vorwärts Steyr Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Die Lustenauer sind bislang sehr viel schuldig geblieben. So rangieren die Vorarlberger mit nur zwei Pünktchen aus 4 Spielen am vorletzten Tabellenplatz. Ob es nun gegen Steyr zum ersten Saisonsieg reicht, darf durchaus bezweifelt werden. Obwohl man zuletzt beim "Westderby" in Innsbruck mit dem 0:0 einen Punkt gutschreiben kann, heißt das noch lange nicht, dass den Kiene-Schützlingen nun der Knopf aufgeht. Andererseits ist es auch vorstellbar, dass der erste mögliche Sieg, die nötige Initialzündung darstellt, die es benötigt, um dann in weiterer Folge erfolgreicher zu agieren. Die Performance der Steyrer kann bis hierher durchaus mit "in Ordnung" bezeichnet werden. Nach dem knappen Sieg beim GAK ist es den Oberösterreichern zuletzt zuhause gelungen, auch den Klagenfurtern Punkte abzuluchsen. Dank "Joker" Philipp Ablinger, der in den Schlussminuten beim 2:2-Remis, einen Doppelpack schnürt.

Sa, 03.10.2020, 14:30 Uhr KSV 1919 - Young Violets Austria Wien Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Bei dieser Partie trifft der Tabellen-14. auf den Letzten. Was gleichbedeutend damit ist, dass sich beide Teams Hoffnungen machen, endlich wieder einmal Punkte gutzuschreiben. Bei den "Falken" war es der Fall, dass man bei den vier Begegnungen, dreimal ordentlich abstürzt. Gegen Innsbruck, gegen BW Linz und beim FAC Wien gibt es bei 2:11-Toren, überhaupt nichts zu holen. Aber das es auch anders geht, zeigt die Ibrakovic-Truppe in Steyr, wo man mit einer starken Darbietung einen 3:0-Sieg gutschreibt. Auch bei den jungen Austrianern läuft derzeit sehr wenig rund. Wenngleich aber festgehalten werden muss, dass die drei Leermeldungen gegen den GAK, in Klagenfurt und gegen Horn sehr knapp zustande gekommen sind. Den einzigen Punkt verbuchen die Young Violets mit dem 1:1 bei den Juniors OÖ.

So, 04.10.2020, 10:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - Floridsdorfer AC Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen Floridsdorfer AC Am Sonntag-Vormittag geht es noch im Wörtherseestadion um wichtige Punkte. Aufgrund des zuletzt Gebotenen sollte man den Floridsdorfern durchaus eine gute Außenseiterchance einräumen. Denn die Klagenfurter haben es bislang noch nicht bewerkstelligt, die PS auch auf die Straße zu bringen. Zuhause schafft man es zweimal mit viel Dussel, sechs Punkte gegen BW Linz und die Young Violets sicherzustellen. In Steyr sieht man am Mittwoch schon wie der sichere Sieger aus. Dann aber kassiert man in der Schlussphase noch zwei Tore - Endstand: 2:2. Der FAC Wien zählt bisher zu den positiven Erscheinungen in der Liga. Aus den letzten drei Spielen verbucht die Muslic-Truppe starke 7 Zähler auf die Habenseite. Hinzu kommt, dass der FAC Wien, ohne großen Druck, aufspielen kann.

Foto: GEPA pictures