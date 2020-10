In der 6. Runde der 2. Liga stehen einige interessante Begegnungen auf dem Programm. So gastiert Tabellenführer Austria Klagenfurt beim Tabellendritten SV Lafnitz. Zudem steht für Vorwärts Steyr das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Wilhelm Wahlmüller an. Auch der SV Horn wird das erste Spiel unter Neo-Coach Alexander Schriebl bestreiten. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag, der zur Gänze am Freitag ausgetragen wird, reichlich gesorgt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SC Austria Lustenau Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Es war ein Befreiungsschlag, der Austria Lustenau unmittelbar vor der Länderspielpause gelungen ist. Das 4:0 gegen Vorwärts Steyr war gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg für die Vorarlberger, die sich von der Abstiegszone auf den zehnten Tabellenplatz vorgearbeitet haben. Am Freitag steht für die Lustenauer eine weitere Reise in die Bundeshauptstadt an, wo es gegen die Young Violets geht. Die Jungveilchen warten in dieser Spielzeit noch auf den ersten Sieg und sind aktuell Tabellenletzter. Der direkte Vergleich spricht klar für Austria Lustenau: Die Vorarlberger konnten 12 von 20 Duelle für sich entscheiden. Lediglich vier Mal siegten die jungen Austrianer.

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FC Blau-Weiß Linz Während die Innsbrucker in den ersten 5 Begegnungen deutlich hinter den Erwartungen geblieben sind, ist es den "Königsblauen" hervorragend gelungen, sich entsprechend formatfüllend ins Bild zu stellen. Mit 9 Zählern ist die Brunmayr-Truppe am hervorragenden 4. Tabellenplatz antreffbar. Von den letzten 4 Spielen gelingt es den Linzern, gleich drei zu gewinnen. Vor allem Fabian Schubert steht dabei oftmals im Mittelpunkt des Geschehens. Der Ex-Sturm-Spieler liegt mit 6 Saisontreffern, zusammen mit Amstetten-Angreifer David Peham, auch an der ersten Stelle der Torschützenliste. Bei den Tirolern hat man sich das wohl etwas anders vorgestellt. Nach dem Startsieg in Kapfenberg, war schluss mit lustig. So reicht es in den 4 darauffolgenden Partien nur mehr zu drei Unentschieden für die Bierofka-Mannen. Was dann auch den verbesserungsfähigen 9. Rang mit sich bringt.

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr SK Vorwärts Steyr - SK Rapid II Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen SK Rapid II Trotz der dreiwöchigen Meisterschaftspause ist es bei den Oberösterreichern turbulent zugegangen. Denn nach dem Cup-Aus beim Landesligisten First Vienna FC ist es zur eivernehmlichen Trennung mit Trainer Wilhelm Wahlmüller gekommen. Da wird es wohl schon zuvor rumort haben, zuletzt setzte es in Lustenau eine 0:4-Klatsche. Interimistisch übernimmt nun Andreas Milot die sportlichen Geschicke bei Steyr. Die Vorgabe, die es nun gilt einzuhalten, ist, im dritten Anlauf, den ersten Heimsieg sicherzustellen. Liganeuling Rapid II kommt hochmotiviert angerauscht. 4 Punkte aus 5 Spielen - diese dürftige Bilanz gilt es nun aufzupolieren. Die Abstände in der Tabelle sind sehr knapp. Demzufolge besteht die Möglichkeit mit einem vollen Punktezuwachs, einen entscheidenden Schritt aus dem unteren Bereich zu tätigen. Genaus das ist auch das Ziel der jungen Hütteldorfer, bei dieser Auswärtsaufgabe in Steyr.

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SK Austria Klagenfurt Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Die Mannschaft von Austria Klagenfurt befindet sich aufgrund eines positiven Corona-Tests von Benjamin Hadzic in häuslicher Quarantäne. Das anstehende Auswärtsspiel gegen den SV Lafnitz ist jedoch nicht in Gefahr, sofern die weiteren Test-Ergebnisse in dieser Woche negativ ausfallen. Sportlich befindet sich Austria Klagenfurt auf Kurs. Nach fünf Spielen führen die Violetten die Tabelle an. Der Vorsprung auf den SV Lafnitz beträgt aber nur einen Zähler, denn auch die Steirer sind mit drei Siegen aus fünf Spielen sehr gut gestartet. Bilanz: Von insgesamt vier Duellen gegen Klagenfurt konnten Lafnitz bis dato noch keines gewinnen.

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Die Kapfenberger konnten sich mit dem Aufstieg ins Cup-Achtelfinale eine Moralinjektion holen und Selbstvertrauen für die 2. Liga tanken. In der laufenden Saison lief es für die Falken nämlich noch nicht ganz nach Wunsch. Aktuell rangiert der KSV mit nur einem Sieg aus fünf Spielen auf dem vorletzten Tabellenrang. Im anstehenden Auswärtsspiel gegen die OÖ Juniors wollen die Steirer den Schwung vom Cup-Sieg gegen die Admira mitnehmen. Die Juniors OÖ sind in der laufenden Saison noch ungeschlagen, wenngleich neben einem Sieg vier Unentschieden zu Buche stehen. Ungeschlagen blieben die Oberösterreicher auch in den bisherigen vier Aufeinandertreffen mit den Falken.

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Horn Während die Dornbirner mit ihrer bisherigen Performance durchaus zufrieden sein dürfen, ist man bei den Waldviertlern immer noch auf der Suche nach der inneren Mitte. War es doch das Ziel der Horner gewesen, sich tatkräftig im vorderen Tabellenbereich bemerkbar zu machen. Geworden aber sind es gerade einmal 5 Punkte. Was es dann mit sich bringt, dass es momentan angebracht ist, das Augenmerk in Richtung Abstiegszone zu verlegen. Auch der Trainerverschleiss ist einzigartig. Auf Borodjuk und Mladina folgt nun Thorsten Schriebl, der es nun versucht, das Schiff wieder flott zu bekommen. Bei den Vorarlbergern läuft es in der Fremde bislang bestens, wie 7 Punkte aus drei Spielen verdeutlichen. Zuhause läuft man aber noch einem Dreier hinterher. Jetzt im dritten Versuch, gegen Klagenfurt und Rapid II reicht es nur zu einem Zähler, soll das endlich klappen, mit dem ersten Sieg im Birkenstadion.

Fr, 23.10.2020, 18:30 Uhr GAK 1902 - SKU Amstetten Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Der Sechste GAK 1902, empfängt den Dreizehnten Amstetten. Die beiden Mannschaften trennen gerade einmal drei Punkte, was dann für die enge Tabellen-Konstellation spricht. Bei den Rotjacken hat es bislang in der Fremde wie am Schnürchen geklappt. Ist es doch bei den Violets, in Lafnitz und bei Liefering gelungen, starke 7 Punkte auf die Habenseite zu bringen. Im eigenen Stadion aber klemmt es. Denn gegen Dornbirn und gegen Steyr setzt es jeweils, einigermaßen knappe 0:1-Niederlagen. Jetzt aber will die Plassnegger-Truppe erstmalig voll absahnen. Was dann aber bei den Mostviertlern wohl auf taube Ohren stoßen wird. Für Amstetten geht es darum, nach vier Punkteteilungen, endlich den ersten Dreier unter Dach und Fach zu bringen. An die alte Wirkungsstätte kehrt Ex-Sturm-Spieler Joachim Standfest zurück. Für den SKU-Coach wäre es wohl ein dickes Ding, gelingt es bei den Roten den ersten Sieg zu fixieren.

Fr, 23.10.2020, 20:25 Uhr Floridsdorfer AC - FC Liefering Live-Ticker Floridsdorfer AC gegen FC Liefering Der FAC konnte zuletzt mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Bundesligist WSG Tirol ein Ausrufezeichen setzen und den Aufstieg ins Cup-Achtelfinale fixieren. Diesen Schwung wollen die Wiener auch ins Spitzenspiel gegen den FC Liefering mitnehmen. Während die Jungbullen in der laufenden Saison noch ungeschlagen sind und auf dem zweiten Tabellenplatz liegen, musste der FAC bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Dennoch liegen die Floridsdorfer im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht. Im direkten Vergleich hat aber der FC Liefering ganz klar die Nase vorne. Von insgesamt 20 Duellen konnten die Jungbullen 13 gewinnen. Nur drei Mal ging der FAC als Sieger vom Platz.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures