Bevor der Klubfußball wegen der Länderspiele pausiert, steht die 9. Runde in der 2. Liga auf dem Programm. Im Rahmen dieser Runde kommt es u.a. zum brisanten Spitzenspiel zwischen dem GAK und Austria Klagenfurt. Für das Überraschungs-Team der Saison Dornbirn steht das Duell gegen den Tabellenzweiten SV Lafnitz auf dem Programm. Außerdem trifft Leader Liefering auf den SKU Amstetten. Für Spannung und Brisanz ist an diesem Spieltag reichlich gesorgt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Fr, 06.11.2020, 18:30 Uhr KSV 1919 - SC Austria Lustenau Live-Ticker KSV 1919 gegen SC Austria Lustenau Gleich acht Personen (darunter Betreuer und Spieler) wurden beim SC Austria Lustenau vor dem Derby gegen den FC Dornbirn positiv auf Corona getestet. Die Austria hatte eine Verlegung bei der Bundesliga beantragt, der jedoch nicht stattgegeben wurde. Das Derby verloren die Lustenauer mit 0:1. Es herrscht also Corona-Chaos beim SC Austria Lustenau, der am Freitag beim Kapfenberger SV gastiert. Auch die Falken mussten am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen, ebenfalls in einem Derby gegen Lafnitz. Aufgrund der aktuellen Umstände gehen die aktuell elftplatzierten Kapfenberger als leichter Favorit ins Heimspiel gegen Lustenau.

Fr, 06.11.2020, 18:30 Uhr FC Liefering - SKU Amstetten Live-Ticker FC Liefering gegen SKU Amstetten Acht Spiele, sechs Siege, keine Niederlage: Der FC Liefering ist in der 2. Liga weiterhin das Maß aller Dinge. „Mit drei Siegen in der englischen Woche können wir hochzufrieden sein“, jubelte Bo Svensson nach dem Sieg gegen die Young Violets, der für den FC Liefering der dritte in Folge war. Demnach würde jedes andere Ergebnis als ein Heimsieg gegen den SKU Amstetten überraschen. Die Niederösterreicher konnten in der laufenden Saison noch kein Spiel gewinnen. Zudem stellt Amstetten mit 19 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga.

Fr, 06.11.2020, 18:30 Uhr SV Horn - SK Rapid II Live-Ticker SV Horn gegen SK Rapid II Der SV Horn kommt in dieser Saison einfach nicht in Fahrt. Zwar zeigten die Niederösterreicher in Innsbruck eine beherzte Leistung, dennoch mussten sich die Waldviertler dem FC Wacker mit 2:3 geschlagen geben. Aktuell liegen die Horner mit sieben Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Zwei Punkte dahinter auf Platz 15 liegt der kommende Gegner Rapid II. Die jungen Rapidler konnten wie Horn erst ein Spiel in dieser Saison gewinnen. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz. Besonders in der Defensive sind die Rapid-Youngsters anfällig, stellen sie doch mit 17 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive der Liga.

Fr, 06.11.2020, 18:30 Uhr Floridsdorfer AC - FC Juniors OÖ Live-Ticker Floridsdorfer AC gegen FC Juniors OÖ Wenige Tage nach dem Cup-Achtelfinale geht es für den FAC zu Hause gegen die Juniors OÖ. Die Floridsdorfer haben einen sehr passablen Start in die neue Saison hingelegt: Nach acht Spieltagen rangieren die Wiener mit elf Punkten auf dem achten Platz. Ebenso bei elf Zählern halten die Juniors, die in der laufenden Spielzeit erst eine Niederlage kassierten. Am vergangenen Freitag feierten die Oberösterreicher einen 2:0-Heimerfolg gegen den GAK. Der direkte Vergleich der beiden Teams spricht für die Juniors, die gegen den FAC noch ungeschlagen sind (4 Spiele, 1 Sieg, 3 Remis).

Fr, 06.11.2020, 20:25 Uhr GAK 1902 - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker GAK 1902 gegen SK Austria Klagenfurt Am Freitagabend treffen sich der GAK und Austria Klagenfurt zu einem brisanten Spitzenspiel. Zwar wurde der tolle Lauf des GAK (vier Spiele in Folge ungeschlagen) zuletzt von den Juniors OÖ gestoppt, dennoch muss mit den Rotjacken in dieser Saison zu rechnen sein. Aktuell liegt der Traditionsklub aus Graz auf dem fünften Tabellenplatz. Zwei Punkte davor rangiert Austria Klagenfurt auf dem dritten Platz. Die Kärntner konnten jüngst mit einem 3:0 gegen Amstetten einen kleinen Negativlauf beenden. Ein Favorit für diese Partie lässt sich nicht ausmachen. Womöglich hofft der GAK auf müde Klagenfurter, die gestern im Cup auf den FAC trafen.

Sa, 07.11.2020, 20:25 Uhr FC Dornbirn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Licht Loidl Lafnitz Bei dieser Begegnung trifft der Sechste auf den aktuell Zweiten. Aber der Tabellenstand hat sehr wenig Aussagekraft. Trennen diese zwei Teams doch gerade einmal vier Punkte. Was heißt, dass die Dornbirner die Möglichkeit vorfinden, mit einem Sieg, weit vorne anzudocken. Die Vorarlberger sind immer wieder für Überraschungen gut, wie die letzten Auswärtssiege bei den Blau Weißen und in Lustenau unterstreichen. Demnach wird die Lafnitzer, die unbedingt anschreiben wollen, damit die Heimreise etwas kürzer wird, da wohl ein heißer Tanz erwarten. Bislang ist bei den Steirern alles soweit im grünen Bereich. In der Fremde zeigt man sich bislang bärenstark. Nach drei Siegen muss man sich, und das nur knapp, nur dem Liga-Krösus Liefering geschlagen geben.

So, 08.11.2020, 10:30 Uhr SK Vorwärts Steyr - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SK Vorwärts Steyr gegen FC Blau-Weiß Linz Wohin wird das Pendel bei diesem brisanten OÖ-Derby ausschlagen? Geht man nach dem aktuellen Tabellenstand sollten uneingeschränkt die Königsblauen die Nase vorne haben. Aber bekanntlich haben Derbys eigene Gesetze. Demnach wird es wohl von Vorteil sein, wenn man sich beiderseits damit beschäftigt, die Reset-Taste zu drücken. Steyr ist nach vier Heimspielen immer noch sieglos, dreimal teilt man zuletzt die Punkte. Demnach ist Vorwärts auch gut daran beraten, etwas für das Punktekonto zu tun. Ansonsten geht es schneller wie man glaubt, in Richtung Abstiegskampf. Bei BW Linz ist soweit alles im grünen Bereich. Derzeit sieht der Sachverhalt sogar so aus, dass mitgeigt im Konzert der Großen. Mal sehen ob das auf längere Zeit so bleibt.

So, 08.11.2020, 12:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen Young Violets Austria Wien Der Siebte wird aufgefordert seine Künste gegen den Sechzehnten zu präsentieren. Die Frage die sich bei den Innsbruckern stellt ist, ob es nach den beiden Siegen zuletzt in Dornbirn und zuhause gegen Horn, doch noch ausgeht, vorne mitzumischen. Derzeit spricht vieles dafür, denn den Tirolern fehlen nur vier Zähler auf den zweiten Rang. Die ersten drei Heimpartie waren schlichtweg zum vergessen, wie 2 Punkte bei 0:4-Tore unterstreichen. Aber mit Verspätung scheint das Werkl von Ronivaldo & Kollegen auf vier Zylindern zu laufen. Demnach wird das für die sieglosen Violtes wohl ein sehr dickes Brett werden, dass es da zu bohren gilt. Die letzten zwei Begegnungen setzen die jungen Austrianer in den Sand. Demnach gilt, "man hat keine Chance - aber die muss man eben nützen".

von Ligaportal, Foto: Josef Parak