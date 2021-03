In der 2. Liga steht am kommenden Wochenende die 19. Runde auf dem Programm. Das Highlight der Runde ist wohl das Steirer-Duell zwischen dem Tabellenfünften GAK und Leader SV Lafnitz. Außerdem gastiert der Tabellendritte Blau-Weiß Linz beim Sechsten SKU Amstetten. Der FC Liefering wiederum duelliert sich mit den Youngsters der OÖ Juniors. Aufstiegskandidat Klagenfurt trifft im Heimspiel auf Vorwärts Steyr. Zum Abschluss gastiert Wacker Innsbruck bei Austria Lustenau.

Fr, 19.03.2021, 18:30 Uhr FC Liefering - FC Juniors OÖ Live-Ticker FC Liefering gegen FC Juniors OÖ „Ich darf den Jungs dank einer überzeugenden Leistung bei Wacker Innsbruck zum hochverdienten Sieg gratulieren“, sagte Cheftrainer Matthias Jaissle zum Auswärtssieg seiner Mannschaft in Tirol. Liefering feierte dank des Goldtors von Sesko den zweiten Sieg in Folge und behauptete damit den zweiten Tabellenplatz. Am Freitag empfangen die Jungbullen den FC Juniors OÖ, der im bisherigen Frühjahr eine Achterbahnfahrt durchlebt. Zwei Siege sowie drei Niederlagen stehen nach fünf Partien zu Buche. In der Tabelle liegen die Juniors auf dem 13. Platz. Zuletzt gab es für die Schützlinge von Andreas Wieland eine 1:3-Heimpleite gegen Lustenau: „Leider sind wir durch leichtsinnige Fehler in Rückstand geraten und konnten trotz zahlreicher Chancen das Ergebnis nicht mehr zu unseren Gunsten drehen“, ärgerte sich der Chefcoach nach der Niederlage am vergangenen Freitag.

Fr, 19.03.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Blau-Weiß Linz Mit vier Siegen in Folge avancierte der SKU Amstetten zuletzt zur formstärksten Mannschaft in der 2. Liga. Mittlerweile rangieren die Niederösterreicher auf dem starken sechsten Tabellenrang. Mit dem FC Blau-Weiß Linz gastiert am Freitagabend jene Mannschaft in Amstetten, die im bisherigen Frühjahr genauso viele Punkte geholt hat. Vier Siege aus den ersten fünf Partien im neuen Jahr konnten die Stahlstädter erobern. Zuletzt gewannen die Linzer daheim ungefährdet gegen den KSV 1919. In der Tabelle rangieren die Schützlinge von Ronny Brunmayr auf dem dritten Tabellenplatz. Damit kann man durchaus von einem Spitzenspiel sprechen, wenn Amstetten den FC Blau-Weiß Linz empfängt. Das erste Saisonduell konnte Blau-Weiß mit 2:0 für sich entscheiden.

Fr, 19.03.2021, 18:30 Uhr SV Horn - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SV Horn gegen Young Violets Austria Wien Nur ein Sieg aus den ersten fünf Spielen im neuen Jahr, doch in der Offensive zeigt sich der SV Horn doch stark verbessert. Acht Tore konnten die Waldviertler im Frühjahr bereits erzielen. Zuletzt auch zwei gegen Austria Lustenau, doch in der Defensive lassen die Horner zu viel anbrennen. In den letzten vier Spielen bekam Horn 13 Gegentore. Das soll sich bereits im kommenden Heimspiel gegen die Young Violets ändern. Doch die Jungveilchen verkauften sich zuletzt teuer gegen die Aufstiegskandidaten in die Bundesliga (0:0 gegen GAK, knappe Heimniederlage gegen Klagenfurt). Das erste Saisonduell gegen Horn haben die Young Violets knapp verloren.

Fr, 19.03.2021, 18:30 Uhr KSV 1919 - FAC Live-Ticker KSV 1919 gegen FAC Nach einem kurzen Hoch stürzten die Falke am vergangenen Freitag in Linz ab. Beim 0:3 gegen Blau-Weiß Linz waren die Kapfenberger über weitere Strecken ohne Chance. Tabellarisch müssen sich die Kapfenberger aber keine Sorgen machen, liegen sie doch mit 22 Punkten auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Am Freitag treffen die Falke zu Hause auf den FAC, der zuletzt mit einem knappen 1:0 gegen Rapid II die Negativserie von sechs sieglosen Spielen in Folge beenden konnte. Zudem werden sich die Floridsdorfer liebend gerne an das erste Saisonduell gegen die Kapfenberger zurückerinnern, konnten sie dieses doch klar 4:0 gewinnen. Es ist der bis dato höchste Sieg des FAC in dieser Saison.

Fr, 19.03.2021, 20:25 Uhr GAK 1902 - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Licht Loidl Lafnitz Sehr groß ist die Spannung vor diesem "Steirer-Derby", bei dem sich der Tabellenführer für die 0:1-Heimpleite im Herbst revanchieren will. Bleibt abzuwarten wie weit da die "Roten" mitspielen. Denn zuhause ist der GAK eine Macht. In den bisherigen 8 Spielen muss man gerade einmal fünf Gegentreffer hinnehmen. Zudem sind die Grazer, im Gegensatz zu den Lafnitzern, durchaus interessiert daran, in die Bundesliga aufzusteigen. Vieles deutet auf einen Dreikampf mit Klagenfurt und Innsbruck hin. Demnach sind diesbezüglich Punkte gefragt. Die Oststeirer gelten in der Fremde als harte Nuss. Zwar geht das letzte Spiel in Amstetten in die Hose. Trotzdem sind die Lafnitzer gegenwärtig das stärkste Auswärts-Team.

Sa, 20.03.2021, 12:30 Uhr SK Rapid II - FC Dornbirn Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Dornbirn Den jungen Rapidlern ist es dank eines starken Frühjahrs gelungen, einiges in der Tabelle gutzumachen. Wenngleich der Aufsteiger immer noch Träger der roten Laterne ist. Aber das rettende Ufer ist in Sichtweite gekommen. Demnach hat man nach den Siegen gegen Amstetten und Liefering, den nächsten Heimdreier ins Auge gefasst. Die Frage wird sein wie die Hütteldorfer die letzten Auswärtspleiten, bei den Juniors OÖ und beim FAC Wien weggesteckt haben. Denn die Dornbirner können am fremden Plätzen immer wieder stark performen. Erst zuletzt im 8. Spiel, müssen die Vorarlberger in Klagenfurt, mit 2:3, knapp aber doch, die erste Niederlage hinnehmen.

Sa, 20.03.2021, 15:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen SK BMD Vorwärts Steyr Die Klagenfurter sind ohne wenn und aber der ausgewiesene Favorit in dieser Begegnung. Mit einem Dreipunkter will man auch weiter auf Kurs in Richtung Bundesliga bleiben. Die ersten beiden Spiel waren holprig für die Kärntner, aber zuletzt beginnt das Werkl auf vier Zylindern zu laufen, wie drei Siege infolge bestätigen. Im Wörthersee-Stadion ist die Pacult-Truppe nur ganz schwer zu biegen. In den bisherigen 9 Spielen muss man nur ein einziges Mal die Segel streichen. Bei Steyr hingegen ist gehörig Sand im Getriebe. Seit sechs Spielen stehen die Oberösterreicher ohne Sieg da. Was aber für Zuversicht sorgt ist die Tatsache, dass man zuletzt beim Heimspiel gegen den GAK, mit dem 2:2, eine deutliche Steigerung erkennen lässt.

So, 21.03.2021, 10:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Wacker Innsbruck Das West-Derby am Sonntag-Vormittag rundet den 19. Spieltag ab. Dabei herrschen bekanntlich eigene Gesetze, demnach scheint auch jeder Spielausgang möglich zu sein. Die Lustenauer waren in den ersten vier Frühjahrsspielen völlig neben der Spur bzw. kassiert man genau so viele Niederlagen. Erst zuletzt bei den Juniors OÖ findet man mit einem 3:1 zurück auf die Siegerstraße. Die Vorarlberger müssen auch danach trachten nicht noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Was dafür spricht, dass man die Fühler wohl nach drei Zählern ausstrecken wird. Die Innsbrucker sind mit zwei Siegen und zwei Remis, sehr passabel in das Frühjahr gestartet. Jetzt gilt es die bittere Heimpleite gegen Liefering auszumerzen.

Foto: Harald Dostal/fodo.media