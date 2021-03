In der 2. Liga steht am Karfreitag die 20. Runde auf dem Programm. Alle acht Partien werden im Laufe des Freitagabends ausgetragen. Tabellenführer Lafnitz trifft daheim auf Rapid II. In Graz kommt es zum tabellarischen Spitzenspiel zwischen dem GAK (6.) und Liefering (2.). Austria Klagenfurt trifft auswärts auf den FAC, Blau-Weiß Linz bekommt es auswärts mit dem FC Dornbirn zu tun.

Fr, 02.04.2021, 18:10 Uhr FC Wacker Innsbruck - SKU Amstetten Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SKU Amstetten Nach drei Spielen in Folge ohne Sieg kehrte der FC Wacker Innsbruck am letzten Spieltag vor der Länderspielpause auf die Siegerstraße zurück. Mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Lustenau verbesserten sich die Innsbrucker auf den fünften Tabellenplatz. Um den Kontakt zu Austria Klagenfurt nicht zu verlieren, sollten die Tiroler am Karfreitag einen Heimsieg gegen den SKU Amstetten einfahren. Die Niederösterreicher sind zurzeit aber extrem gut drauf, feierten zuletzt vier Siege in Folge. Der Rückstand auf Wacker Innsbruck beträgt aktuell nur drei Punkte. Das erste Saisonduell endete mit einem 2:2-Remis.

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - KSV 1919 Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen KSV 1919 Die Young Violets waren während der Länderspielpause in der Liga aktiv und absolvierten ein Nachtragsspiel gegen den SV Horn. Die Partie konnte aufgrund eines Zusammenbruchs von Horn-Kicker Amro Lasheen nicht fortgesetzt werden. Das Spiel wurde vom Senat 1 mit 4:1 für die Young Violets gewertet. Damit sprangen die Jungveilchen auf den 14. Tabellenrang. Nun gastiert der KSV 1919 in Wien-Favoriten. Bei den Falken geht es im Frühjahr auf und ab. Neben drei Siegen stehen auch zwei Niederlagen und ein Remis zu Buche. In der Tabelle rangiert der KSV mit 25 Punkten auf Rang acht. Im ersten Saisonduell zwischen dem KSV und den Young Violets fielen keine Tore.

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SC Austria Lustenau Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SC Austria Lustenau Seit mittlerweile sieben Spielen wartet Vorwärts Steyr auf einen vollen Erfolg. Mittlerweile ist der oberösterreichische Traditionsklub gar auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Am Karfreitag steht für das Tabellenschlusslicht ein Heimspiel gegen Austria Lustenau auf dem Programm. Die Lustenauer haben fünf ihrer jüngsten sechs Ligaspiele verloren und liegen in der Tabelle auf Rang zehn. Der Vorsprung auf Steyr beträgt allerdings nur vier Punkte. Heißt: Mit einer Niederlage gegen Steyr wäre Austria Lustenau wieder mittendrin im Tabellenkeller. Das erste Duell in dieser Saison konnten die Vorarlberger jedoch klar 4:0 für sich entscheiden.

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SK Rapid II Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SK Rapid II Tabellenführer Lafnitz trifft in der 20. Runde auf Rapid II. Die Oststeirer präsentieren sich im Frühjahr noch nicht so konstant wie im Herbst des vergangenen Jahres. Neben drei Siegen stehen im bisherigen Frühjahr ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Rapid II wiederum konnte vier der bisherigen sechs Pflichtspiele in diesem Jahr gewinnen. Mit einem überraschenden Erfolg in der Steiermark könnten sich die jungen Rapidler aus der Abstiegszone schießen. Im ersten Saisonduell gelang Lafnitz ein knapper 3:2-Auswärtssieg.

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SV Horn Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Angesichts der prekären Situation im Abstiegsbereich, zählen bei dieser Begegnung die Punkte doppelt. Es zeigt doch die eine oder andere Mannschaft Interesse am Aufstieg, wenngleich es aber abzuwarten gilt, ob die Regionalligen überhaupt ins laufen kommen. Die Juniors OÖ sind zuhause von der nötigen Konstanz weit entfernt. Einer Erfolgsmeldung folgt postwendend eine Niederlage. Geht es nach dem Gesetz der Serie, wäre nun wieder ein Dreipunkter an der Reihe. Da wird Horn aber mit Sicherheit Einspruch einlegen. Aber in der Fremde ist gehörig Sand im Getriebe vorhanden. Zuletzt setzt es für die Waldviertler gleich sechs Leermeldungen hintereinander.

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr FC Dornbirn - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Blau-Weiß Linz Der Tabellenneunte fordert den Dritten zum Kräftemessen auf. Bei den Dornbirnern ist es der Fall, dass man die Heimschwäche vom Herbst ablegen konnte. Denn nach sieben sieglosen Partien ist es gegen die Kapfenberger gelungen, endlich den ersten Sieg auf der Birkenwiesen einzutüten. Aus dem erhofften Ruck der durch die Mannschaft gehen sollte, wird aber nichts. Denn die nachfolgenden zwei Spiele gegen den GAK und gegen Amstetten, gehen erneut den Bach runter. Die "Königsblauen" spielen bislang eine Riesensaison. Aus den 5 Frühjahrsspielen kann man satte 12 Zähler gutschreiben. Da scheint auf die Vorarlberger eine ganz harte Nuss zu zuzukommen.

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr GAK 1902 - FC Liefering Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Liefering Beim Rundenschlager kommt es zum Klingenkreuzen des Sechsten mit dem Zweiten. Während die Lieferinger kein Aufstiegsrecht besitzen, sind die "Roten" durchaus interessiert daran, am Bundesliga-Wiederaufstieg. Auf dem Weg dorthin gilt es wohl Klagenfurt und Innsbruck hinter sich zu lassen. Im eigenen Stadion ist der GAK nur schwer zu biegen - seit 7 Spielen ist man unbesiegt. Die "Jungbullen" sind bisher im Frühjahr eine "Wundertüte". Während man zuhause wie gewohnt stark abliefern kann, fehlt auswärts die Konstanz. Bei BW Linz und bei den Rapid Amateuren setzt es so nicht erwartete Niederlagen. Zuletzt in Innsbruck klappt es aber mit einem Dreipunkter.

Fr, 02.04.2021, 20:25 Uhr FAC - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker FAC gegen SK Austria Klagenfurt Klagenfurt-Trainer Pacult hat es vor, bei seinem Heimatverein die volle Punkteanzahl zu verbuchen. Was dann angesichts des ins Auge gefassten Bundesliga-Aufstiegs, von sehr großer Bedeutung wäre. Die Floridsdorfer haben es ins Auge gefasst, zumindest am 13. Platz zu landen. Dafür wäre es aber nötig, zumindest einen Gang höher zu schalten. Im Frühjahr setzt es gleich viermal eine 0:1-Niederlage. Zuhause gegen Innsbruck und gegen die jungen Rapidler kann der FAC aber 4 Punkte eintüten. Aber der Favorit kommt aus Kärnten. In den bisherigen 9 Auswärtsaufgaben muss man sich bei den Juniors OÖ, nur ein einziges Mal geschlagen geben.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller