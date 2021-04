Am Dienstag und Mittwoch steht in der 2. Liga die 23. Runde auf dem Programm. Langsam aber sicher geht es in der zweithöchsten Spielklasse ans Eingemachte. An der Tabellenspitze tummeln sich mit Lafnitz, Liefering und Blau-Weiß Linz gleich drei Teams, zwischen denen nur ein Punkt liegt. Aufsteigen wollen aber alle drei nicht. Deshalb spielt sich das Aufstiegsrennen zwischen Klagenfurt (4.), Innsbruck (5.) und GAK (6.) ab. Auch der Abstiegskampf ist so spannend wie selten zuvor.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Di, 13.04.2021, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SKU Amstetten gegen SK Austria Klagenfurt Mit einem 5:0-Kantersieg gegen Kapfenberg hat Austria Klagenfurt am vergangenen Spieltag den höchsten Saisonsieg eingestellt. Bereits in der 5. Runde konnten die Kärntner den FAC mit einer derartigen Packung nach Hause schicken. Mit dem 5:0 gegen die Falken fanden die Klagenfurter auch zurück in die Erfolgsspur. Ob es sich mit dem direkten Aufstieg ausgeht, wird man sehen. Dafür müssten die Violetten am Ende der Saison zumindest Platz zwei belegen. Für das Erreichen dieses Ziels wäre ein Auswärtssieg gegen Amstetten hilfreich. Die Niederösterreicher sind zurzeit angeschlagen, kassierten zuletzt drei klare Niederlagen in Folge. Das Momentum spricht klar für die Klagenfurter Austria.

Di, 13.04.2021, 18:30 Uhr SV Horn - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SV Horn gegen FC Wacker Innsbruck Seit mittlerweile sieben Spielen wartet der SV Horn auf einen vollen Erfolg in der 2. Liga. Zuletzt setzte es für die Waldviertler eine empfindliche 1:3-Niederlage gegen Vorwärts Steyr. Nunmehr liegt der SV Horn auf dem letzten Tabellenplatz und die Aufgaben werden nicht einfacher: Am Dienstag wartet ein Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Innsbruck, ehe Duelle gegen Rapid II, Blau-Weiß Linz und den GAK folgen. Auch gegen Austria Klagenfurt müssen die Niederösterreicher noch ran. Innsbruck wiederum fand zuletzt mit einem Heimsieg gegen Dornbirn (1:0) zurück in die Erfolgsspur. Aktuell rangiert Wacker auf Platz fünf. Im ersten Saisonduell setzten sich die Innsbrucker gegen Horn knapp 3:2 durch.

Di, 13.04.2021, 18:30 Uhr FAC - SK BMD Vorwärts Steyr Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Es war eine bittere 1:2-Niederlage, die der FAC am vergangenen Freitag gegen die Young Violets kassiert hat. Erst in der 90. Minute mussten die Floridsdorfer den entscheidenden Verlusttreffer hinnehmen. Nur eines der letzten elf Spiele konnten die Wiener für sich entscheiden. In den letzten vier Partien erzielte der FAC gar nur einen einzigen Treffer. Vorwärts Steyr hingegen reist nach zuletzt zwei Siegen in Folge mit einer breiten Brust in die Bundeshauptstadt. Aktuell liegen die Oberösterreicher sogar einen Punkt vor dem FAC auf Rang 13. Das erste Saisonduell in Steyr gestaltete sich spektakulär und endete mit einem 3:3-Remis.

Di, 13.04.2021, 18:30 Uhr KSV 1919 - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die beiden steirischen Klubs Kapfenberg und Lafnitz hatten zuletzt deftige Niederlagen zu verarbeiten. Während die Falken bereits am Freitag 0:5 gegen Klagenfurt unter die Räder kamen, musste sich der SV Lafnitz daheim dem FC Liefering 1:4 geschlagen geben. Diesen Dienstag kommt es in Kapfenberg zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Die Tabellenführung des SV Lafnitz wackelt jedenfalls gehörig, liegen die Gelb-Blauen doch nur mehr einen Punkt vor Liefering und Blau-Weiß Linz - und das bei einem Spiel mehr auf dem Konto. Die Falken liegen mit 28 Punkten auf Platz sieben und damit im gesicherten Mittelfeld. Im ersten Saisonduell gelang Lafnitz ein 2:0-Heimerfolg.

Di, 13.04.2021, 20:25 Uhr FC Dornbirn - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Dornbirn gegen SC Austria Lustenau Jede Menge Spannung ist beim West bzw. Vorarlberg-Derby gegeben. Das Herbstspiel können die Dornbirner knapp mit 1:0 gewinnen. Aber gut vorstellbar, dass die Lustenauer den Spieß diesmal umdrehen können. Denn das Auftreten der Mader-Mannen im eigenen Stadion lässt sehr viele Wünsche offen. In den bisherigen 11 Spielen reicht es nur ein einziges Mal, gegen Kapfenberg, zu einem vollen Erfolg. Aber auch Lustenau absolviert bislang eine suboptimale Spielzeit. Als Geheimfavorit in die Saison gestartet findet man sich im letzten Meisterschaftsdrittel, in Nähe der Abstiegszone wieder. Zuletzt hat die Kiene-Truppe mit dem Heimsieg gegen Rapid II aber Selbstvertrauen getankt.

Mi, 14.04.2021, 18:30 Uhr FC Liefering - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Liefering gegen Young Violets Austria Wien Die Tabellen-Konstellation, es trifft der Dritte auf den Zwölften, bringt es mit sich, dass die Lieferinger der klare Favorit sind. Nach einem wackeligen Frühjahrsstart sind die "Jungbullen" in den letzten Spielen so richtig in Fahrt gekommen. Am vergangenen Wochenende gelingt es auch, auswärts Leader Lafnitz an die Wand zu spielen. Das Ziel der Jaissle-Truppe ist mit dem Meistertitel auch unmissverständlich vorgegeben. Aber mit den jungen Austrianern, die seit längerer Zeit, außerhalb der Abstiegszone zu finden sind, kommt ein hochmotiviertes Team angerauscht. Seit sechs Spielen, man kann starke 14 Punkte gutschreiben, sind die Young Violets in der Fremde unbesiegt.

Mi, 14.04.2021, 18:30 Uhr GAK 1902 - FC Juniors OÖ Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Juniors OÖ Die "Rotjacken" ziehen zuletzt bei bärenstarken Blau-Weißen mit 0:5 ganz klar den Kürzeren. Aber der GAK hat schon desöfteren Steherqualitäten bewiesen. Was dann auch nötig sein wird, soll dass mit Klagenfurt und Innsbruck, ein Dreikampf um den Aufstieg bleiben. Im eigenen Stadion setzt es für die Plassnegger-Truppe zuletzt, nach 7 unbesiegten Partien, gegen die Lieferinger, eine knappe 1:2-Niederlage. Der Tabellen-Mittelständler aus Oberösterreich hat in den letzten Spielen eindrucksvoll in die Erfolgsspur gefunden. Gegen Horn, in Kapfenberg und gegen Amstetten reicht es zu starken 7 Zählern. Gegentreffer müssen die Juniors OÖ dabei keinen hinnehmen.

Mi, 14.04.2021, 20:30 Uhr SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Blau-Weiß Linz Die jungen Hütteldorfer befinden sich gegen die zuletzt groß aufspielenden "Königsblauen" ganz klar in der Außenseiterrolle. Nach einem starken Frühjahrsstart sind die Rapidler zuletzt doch einigermaßen ins Wanken geraten. So setzt es gegen Steyr und in Lustenau knappe Leermeldungen. Ob es die Hofmann-Truppe drauf hat, den Favoriten aus Linz zu fordern, wird sich weisen. Denn die Bilanz der Brunmayr-Mannen kann sich durchaus sehen lassen. Von den letzten 8 Begegnungen kann man gleich 7 gewinnen. Was soviel bedeutet, dass BW Linz nun auch in Richtung Tabellenführung schielt. Angesichts der an den Tag gelegten Konstanz, wäre das auch keine Überraschung.

von Ligaportal, Foto: Daniel Schönherr