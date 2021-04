Am kommenden Wochenende steht in der 2. Liga die 24. Runde auf dem Programm. Langsam aber sicher geht es in der zweithöchsten Spielklasse ans Eingemachte. An der Tabellenspitze tummeln sich Blau-Weiß Linz, Lafnitz und Liefering. Austria Klagenfurt liegt mit fünf Zählern Rückstand auf den Leader in Lauerstellung. Auch der Abstiegskampf gestaltet sich in dieser Saison äußerst spannend.

Fr, 16.04.2021, 18:00 Uhr SC Austria Lustenau - KSV 1919 Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen KSV 1919 Kaum hatten die Vorarlberger ein Erfolgserlebnis zu verbuchen, folgte am Dienstag gleich wieder ein Rückschlag. Im Vorarlberg-Derby gegen Dornbirn setzte es eine 0:2-Niederlage. Damit bleiben die Lustenauer mittendrin im Abstiegskampf in der 2. Liga. Nur zwei Punkte trennen die Vorarlberger vom 13. Platz. Der Tabellenletzte ist vier Zähler entfernt. Am Freitag wartet auf die Austria aus Lustenau ein schwieriges Heimspiel gegen den Kapfenberger SV. Die Falken feierten zuletzt nach zwei Niederlagen in Folge einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Lafnitz. Die Kapfenberger haben mit dem Abstieg nichts zu tun, rangieren zurzeit auf Platz sieben.

Fr, 16.04.2021, 20:25 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Dornbirn Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Dornbirn Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen: Beim SV Lafnitz lief es in letzter Zeit nicht rund. Im letzten Ligaspiel mussten sich die Oststeirer dem KSV 0:1 geschlagen geben. Mittlerweile musste der SV Lafnitz auch die Tabellenführung abgeben. Am Freitagabend steht für die Schützlinge von Philipp Semlic eine schwierige Heimpartie gegen den FC Dornbirn auf dem Programm. Die Vorarlberger spielen bis dato eine äußerst solide Saison und bejubelten zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Austria Lustenau. In der Tabelle liegt Dornbirn im gesicherten Mittelfeld auf Platz acht.

Sa, 17.04.2021, 14:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Wacker Innsbruck Noch gilt es abzuwarten, ob diese Partie am Samstagnachmittag überhaupt stattfinden kann, da es bei den Young Violets zahlreiche Corona-Fälle gab bzw. noch geben könnte. Gleich 12 Spieler waren Stand Mittwoch betroffen. Demzufolge hatte auch das Auswärtsspiel gegen den FC Liefering abgesagt werden müssen. Sollte sich die Situation bessern und die Partie durchgeführt werden können, gehen die Innsbrucker freilich als großer Favorit ins Spiel. Die Tiroler zitterten sich in Horn zwar zu einem 3:2-Sieg, in den ersten 30 Minuten konnten die Innsbrucker aber eindrucksvoll zeigen, warum sie sich mit Klagenfurt um den Aufstieg matchen werden. Aktuell rangiert Wacker mit 39 Punkten auf Rang fünf. Der Rückstand auf Klagenfurt beträgt zwei Zähler.

Sa, 17.04.2021, 14:30 Uhr SKU Amstetten - FC Liefering Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Der SKU Amstetten kann seinen Negativlauf nicht beenden: Das 1:6 gegen Austria Klagenfurt war bereits die vierte klare Niederlage in Serie. Vor einigen Wochen hätte man sich nicht vorstellen können, dass die Niederösterreicher nochmal „unten reinrutschen“ könnten, doch mittlerweile muss man beim SKU aufpassen, dass man nicht bald auf einem Abstiegsplatz landet. Mit diesen Problemen hat der FC Liefering nicht zu kämpfen. Die Jungbullen liegen zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Das zuletzt geplante Heimspiel gegen die Young Violets musste wegen zahlreicher Corona-Fälle aufseiten der Jungveilchen abgesagt werden.

Sa, 17.04.2021, 14:30 Uhr FC Juniors OÖ - FAC Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FAC Da prallen zwei Teams aufeinander, die zuletzt Niederlagen hinnehmen mussten. Im eigenen Stadion lassen die Juniors OÖ, jegliche Konstanz vermissen. Starken Darbietungen folgen postwendend wieder Ergebnisse, die man so nicht erwartet hat. Demnach ist die Talenteschmiede auch diesmal wieder, nur schwer zu verifizieren. Fakt ist aber, dass man den 0:3-Ausrutscher beim GAK vergessen machen will. Die Floridsdorfer sind im Frühjahr permanent auf Augenhöhe zu finden. Trotzdem reicht es in den 10 Begegnungen nur zu einem einzigen Sieg. In der Fremde läuft man nun seit bereits 9 Partien einem vollen Erfolg hinterher.

Sa, 17.04.2021, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SK BMD Vorwärts Steyr Die "Königsblauen" haben zuletzt mit konstant starken Darbietungen die Tabellenführung erobert. Geht es nach den Linzern, soll das in den noch verbleibenden Spielen auch so bleiben. Vor allem die Offensivabteilung mit 54 markierten Treffern in 22 Spielen, kann sich bei den Blau-Weißen in den Vordergrund spielen. Da wird auf Steyr, die Linzer können 7 der letzten 8 Heimspiele gewinnen, wohl Schwerarbeit zukommen. Obwohl, Vorwärts hat nach 8 sieglosen Runden wieder in die Spur gefunden. So schafft es die Milot-Truppe, bei Rapid II, gegen Horn und beim FAC Wien, die volle Punkteanzahl gutzuschreiben.

So, 18.04.2021, 10:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - GAK 1902 Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen GAK 1902 Der Rundenschlager geht am Sonntag-Vormittag im Wörthersee Stadion über die Bühne. Da kommt es zum Treffen zweier aufstiegswilliger Mannschaften, die auch die nötige Lizenz bereits bekommen haben. Mit einem Sieg hat Klagenfurt die Möglichkeit, der Bundesliga einen Schritt näher zu kommen. Die Pacult-Truppe ist bestens in Schuss, wie der 5:0-Heimsieg gegen KSV und das 6:1 in Amstetten unterstreichen. Klar hat man bei den Kärntnern die Fühler danach ausgestreckt, drei weitere Punkte einzufahren. Was dann wohl für den GAK bedeuten würde, dass man sich vom Aufstiegskampf verabschieden muss. Aber umgekehrt, bei einem Grazer Sieg, wird die Sache noch um einiges enger.

So, 18.04.2021, 11:30 Uhr SK Rapid II - SV Horn Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Der Vorletzte empfängt den Letzten. Welchem Team gelingt es bei diesem "Kellerderby", den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld wieder herzustellen. Die Hütteldorfer sind sehr passabel in das Frühjahr gestartet. Aber zuletzt verzeichnet man mit drei Niederlagen einen Hänger. Das Vorhaben der jungen Rapidler ist es, diesen Negativlauf zu beenden. Was gegen die Waldviertler auch durchaus vorstellbar ist. Denn bei den Hornern läuft im Frühjahr so gut wie gar nichts zusammen. In den letzten 7 Begegnungen reicht es bei 10:23-Toren, gerade einmal zu zwei Punkten. Wenig überraschend ist man daher auch der Träger der roten Laterne.

Foto: Harald Dostal/fodo.media