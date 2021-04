Nur noch fünf Runden sind in der 2. Liga zu spielen, ehe auch die Saison 2020/2021 beendet ist. Die Tabelle wird aktuell vom FC Blau-Weiß Linz angeführt. Zwei Punkte dahinter liegt Verfolger FC Liefering. Wacker Innsbruck (4.) und Austria Klagenfurt (5.) duellieren sich um den Platz in der Aufstiegs-Relegation, die dann stattfindet, wenn keiner der beiden in den Top Zwei landet.

Fr, 30.04.2021, 18:10 Uhr FC Liefering - FC Dornbirn Live-Ticker FC Liefering gegen FC Dornbirn Drei Tage nach dem Nachtragsspiel gegen die Young Violets geht es für den FC Liefering mit einem Heimspiel gegen den FC Dornbirn weiter. Die Jungbullen fertigten die Young Violets dank eines überragenden Benjamin Sesko, der einen Viererpack schnürte, 5:1 ab. Damit bleibt der FC Liefering an Tabellenführer Blau-Weiß Linz dran und hält den Rückstand mit zwei Punkten im Rahmen. Am Freitag empfängt der Tabellenzweite den FC Dornbirn. Die Vorarlberger waren zuletzt gebeutelt und kassierten zwei deutliche Niederlage (0:8 gegen Lafnitz, 0:3 gegen die OÖ Juniors) in Folge. In der Tabelle rangieren die Dornbirner auf dem zehnten Tabellenrang.

Fr, 30.04.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Nach sechs Niederlagen en suite konnte der SKU Amstetten am vergangenen Freitag zumindest wieder punkten und einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen. Von den Abstiegssorgen sind die Niederösterreicher aber noch nicht befreit, beträgt der Vorsprung auf Rang 15 doch nur drei Punkte. Mit diesem Thema muss sich der KSV in der aktuellen Saison nicht befassen. Aktuell liegen die Falke auf dem siebenten Tabellenplatz. Zuletzt konnten die Steirer aber zwei Mal in Folge nicht gewinnen. Am vergangenen Spieltag setzte es eine klare 0:3-Pleite gegen den FC Liefering. Das erste Saisonduell zwischen Kapfenberg und Amstetten endete mit einem torlosen Remis.

Fr, 30.04.2021, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen Young Violets Austria Wien Der SV Lafnitz ist wieder in der Spur. Die Oststeirer feierten zuletzt zwei Siege in Folge (darunter ein 8:0 gegen Dornbirn) und bleiben damit auf dem dritten Tabellenplatz. Am Freitag bekommen es die Schützlinge von Philipp Semlic mit den Young Violets zu tun. Die Jungveilchen warten seit drei Partien auf einen Sieg und befinden sich weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Zuletzt setzte es für die Violets im Nachtrag gegen Liefering eine 1:5-Pleite. Aktuell rangieren sie mit 25 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Im ersten direkten Aufeinandertreffen in dieser Saison setzten sich die Lafnitzer auswärts 3:2 durch.

Fr, 30.04.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen SK BMD Vorwärts Steyr Dank des jüngsten 3:0-Erfolgs gegen den FC Dornbirn geht der FC Juniors OÖ mit einer breiten Brust ins Derby gegen Vorwärts Steyr. Die Juniors liegen aktuell mit 31 Punkten auf dem achten Tabellenrang. Vorwärts Steyr wiederum kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge und muss nun wieder zittern, nachdem man Anfang April eine Siegesserie gestartet und die Abstiegsplätze hinter sich gelassen hatte. Mittlerweile liegen die Steyrer nur mehr zwei Punkte vor dem Tabellenvorletzten Rapid II. Das erste Saisonduell zwischen Steyr und den Juniors endete mit einem 3:1-Sieg für Vorwärts Steyr.

Fr, 30.04.2021, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FAC Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FAC Die "Königsblauen", das "Team der Stunde" in der Liga, sind der uneingeschränkte Favorit gegen die Floridsdorfer. Die letzten neun Spiele kann der Tabellenführer bei 30:5-Toren allesamt gewinnen. Was dann mit sich bringt, dass die Brunmayr-Truppe die heißeste Aktie im Titelkampf darstellen. Vor allem Fabian Schubert trifft aus allen Lagen. Mit seinen bislang 30 markierten Treffern weist er gleich viel auf wie das gesamte Team des FAC Wien. Der Tabellen-Neunte ist zuletzt etwas ins trudeln geraten. Aber mit den beiden Siegen, bei den Juniors OÖ und gegen Lustenau, haben die Wiener, die beim Leader voll am Prüfstand stehen, wieder zurück in die Spur gefunden.

Fr, 30.04.2021, 20:25 Uhr GAK 1902 - SV Horn Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Horn Obwohl sich der GAK frühzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, besteht Anlass, mit der bisherigen Saison zufrieden zu sein. Aber in der DNA der Steirer ist nun einmal verankert, dass man weiterkommen will. Demzufolge darf man gespannt sein, was man sich, schon in Hinblick auf die anstehende Spielzeit, bei den "Rotjacken" so einfallen lässt. Zuhause ist es schon einmal gelungen, stark abzuliefern. Muss man sich in den vergangenen 10 Spielen doch nur einmal geschlagen geben. Bei den Waldviertlern hingegen ist die Formkurve stark im sinken begriffen. Zuletzt setzt es für den Tabellen-Nachzügler gleich fünf Leermeldungen in Serie.

Sa, 01.05.2021, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK Austria Klagenfurt Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen SK Austria Klagenfurt Beim Klingenkreuzen der Lustenauer mit dem Aufstiegs-Mitstreiter, befinden sich doch die Klagenfurter in der Favoritenrolle. Wenngleich nicht absehbar ist, ob die erteile Lizenz in zweiter Instanz, nicht als Turbo bei den Vorarlbergern wirkt. Zum geraderücken gibt es bei der Kiene-Truppe, die eine sehr dürftige Saison spielt, so einiges. Denn in den sechs Frühjahrs-Heimspielen reicht es nur zu einem Sieg. Was nicht wirklich für die Heimstärke, die man ansonsten ausstrahlt, spricht. Bei den Klagenfurtern gilt der Fokus einzig allein einem vollen Punktezuwachs. Denn nur der zählt, will man letztlich, über den Umweg Playoff, doch noch das Rückfahrticket für die Bundesliga lösen.

So, 02.05.2021, 10:30 Uhr SK Rapid II - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Wacker Innsbruck Bei der Sonntags-Matinee ist mit den Innsbruckern der zweite Bundesliga-Kandidat im Einsatz. Die jungen Hütteldorfer zu unterschätzen, wäre wohl ein Fehler, der in das Auge gehen kann. Denn von sechs Frühjahrs-Heimpartien können die Rapidler immerhin vier für sich entscheiden. Unter anderem scheinen auf der Abschussliste die spielstarken Lieferinger auf. Demnach sollte man den Grün-Weißen, eine durchaus gute Außenseiterchance einräumen. Aber einfach wird die Angelegenheit nicht werden, denn die Tiroler befinden sich im Flow. Denn aus vergangenen vier Begegnungen geht man als Sieger hervor. Dabei gelingt es ein Torverhältnis von 8:2 zu verbuchen.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak