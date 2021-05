Endspurt in der 2. Liga: Nur noch zwei Runden sind in der zweithöchsten Spielklasse zu spielen und der Titelkampf zwischen dem FC Liefering und Blau-Weiß Linz spitzt sich immer mehr zu. Beide Klubs haben 59 Punkte auf dem Konto. Wacker Innsbruck (3.) und Austria Klagenfurt (4.) duellieren sich weiterhin um den Platz für die Aufstiegs-Relegation, die dann stattfindet, wenn keiner der beiden in den Top Zwei landet. Danach sieht es nach wie vor aus.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - SV Horn Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen SV Horn Groß war der Druck für Austria Klagenfurt am Mittwoch: Die Kärntner gingen nämlich mit dem Wissen ins Auswärtsspiel gegen Liefering, dass Wacker im Rennen um den Aufstieg mit einem Sieg vorgelegt hat. Die Violetten hielten den Druck jedoch stand und siegten knapp 3:2. Damit bleibt das Rennen völlig offen, wenngleich es Klagenfurt weiterhin nicht in der eigenen Hand hat. Klar ist: Im bevorstehenden Heimspiel gegen den SV Horn zählt für die Kärntner nur ein voller Erfolg. Im ersten Saisonduell zwischen Klagenfurt und Horn gab es im Waldviertel ein torloses Unentschieden.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr SKU Amstetten - SK Rapid II Live-Ticker SKU Amstetten gegen SK Rapid II Für den SKU Amstetten verlief die Rückrunde überhaupt nicht nach Wunsch. Auch in den letzten Wochen kamen die Niederösterreicher so gar nicht in Fahrt: Nur eines der jüngsten zehn Ligaspiele konnte der SKU für sich entscheiden. Zuletzt gab es zwei Niederlagen en suite. Rapid II wiederum wartet seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Drei der jüngsten vier Spiele mit Rapid-Beteiligung endeten 1:1. Im letzten Auswärtsspiel der Saison dürfen sich die jungen Rapidler aber durchaus etwas ausrechnen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit entschieden die jungen Rapidler dank eines Kopfballtreffers von Oliver Strunz mit 1:0 für sich.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Wacker Innsbruck Nach wie vor befindet sich der FC Wacker Innsbruck in der Pole-Position, was das Rennen um den Platz in der möglichen Relegation betrifft. Mit dem jüngsten 2:1-Sieg in Lafnitz konnte Wacker den Platz vor Klagenfurt absichern. Mittlerweile liegen die Tiroler auf Rang drei. Der Rückstand auf den Zweiten BW Linz beträgt aber fünf Punkte. Klagenfurt rangiert einen Punkt hinter Wacker auf Platz vier. Am Sonntag gastieren die Tiroler bei Vorwärts Steyr. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison feierten die Innsbrucker dank eines Eigentors von Halbartschlager sowie eines Treffers von Zaizen einen 2:0-Heimsieg.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr FC Juniors OÖ - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen SV Licht Loidl Lafnitz Eine große Überraschung gelang den Juniors OÖ am Mittwoch, als sie völlig überraschend dem Tabellenzweiten Blau-Weiß Linz eine überraschende Niederlage zufügten. „Ich freue mich riesig für die Mannschaft, dass sie sich nach den letzten Spielen heute mit einem Sieg im Derby belohnt hat. Wir können nun mit Selbstvertrauen in die letzten zwei Spiele gehen und wollen auch diese positiv bestreiten“, sagte Juniors-Cheftrainer Andreas Wieland. Am Sonntag wartet auf die Juniors bereits das nächste Heimspiel gegen den SV Lafnitz. Die Oststeirer warten seit mittlerweile drei Spielen auf einen Sieg und fielen gar auf den fünften Tabellenrang zurück. Zuletzt gab setzte es für Lafnitz eine Heimniederlage gegen Aufstiegskandidat Innsbruck. An das erste Saisonduell werden sich die Juniors gerne zurückerinnern, konnten sie dieses doch 2:0 in Lafnitz gewinnen.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen Young Violets Austria Wien Aus 11 Begegnungen können die "Königsblauen" in den vergangenen Wochen sensationelle 31 Punkte gutschreiben. Aber zuletzt hat die Erfolgsserie der Brunmayr-Truppe bei den Juniors OÖ, etwas überraschend ein Ende gefunden. Was aber nicht wirklich ins Gewicht fällt, weil auch Titelmitstreiter Liefering leer ausgeht. Aber jetzt beim vorletzten Saisonspiel gilt es für die Blau-Weißen noch einmal Farbe zu bekennen. Es wird wohl ein Sieg her müssen, will man die Meisterchancen am Leben erhalten. Was sich gegen die Young Violets aber durchaus als schwere Aufgabe herausstellen könnte. Denn die "Jungveilchen" wissen auswärts abzurufen, wie nur eine Niederlage in den letzten neun Spielen verdeutlicht.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Liefering Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Liefering Die Lustenauer zählen zweifelsohne zu den "Flops der Saison". Mit dem Gedanken war man zu Beginn der Punktejagd im vorderen Tabellenbereich. Aktuell ist man zwei Runden vor Saisonschluss am 13. Rang, nur zwei Punkte vorm Letzten, zu finden. Zuhause ist man meilenweit davon entfernt, was man eigentlich imstande ist, zu leisten. Bei den letzten sechs Begegnungen kann nur einmal einen Dreier gutschreiben. Auch gegen die "Jungbullen" werden die Trauben für die Vorarlberger wohl zu hoch hängen. Auch deswegen, weil der Gegner etwas zum gutmachen hat. Denn Klagenfurt beendete zuletzt den Erfolgslauf der Salzburger Talenteschmiede.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr FAC - GAK 1902 Live-Ticker FAC gegen GAK 1902 Beim Klingenkreuzen des Zehnten mit dem Sechsten, scheint soweit ein jeder Spielausgang vorstellbar zu sein. In Floridsdorf gilt es mit dem bisher Gebotenen zufrieden zu sein. Wenngleich man es auf der Agenda für die neue Spielzeit stehen hat, mit mehr Konstanz an die Sache heranzugehen. Zuletzt hat man in Amstetten mit dem 2:0-Sieg schon Schwung geholt, für das Finish. Ob es letztlich reicht für die "Rotjacken" wird sich weisen. Der GAK hat in den letzten drei Partien in der Fremde mit drei Pleiten und 1:13-Toren ordentlich Prügel bezogen. Genau dort wird die Plassnegger-Truppe den Hebel in der Saison 21/22 ansetzen müssen, will man weiter vorne mitmischen.

So, 16.05.2021, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Dornbirn Auch der Neunte bzw. Siebente darf mit der bislang gespielten Saison soweit zufrieden sein. Die "Falken" sind kadermäßig im Finish der Punktejagd, schon ziemlich limitiert. Was die jungen KSV'ler aber nicht davon abhalten soll, trotzdem, wie zuletzt in Horn, das Schicksal in die Hand zu nehmen. Im eigenen Stadion sind die Ibrakovic-Schützlinge schwer zu verifizieren bzw. war die Formkurve zuletzt eine Berg und Talbahn. Aber auch die Rothosen waren ein Stück weit weg von der nötigen Kontinuität. Wenngleich die Dornbirner zuletzt bei den Violets und gegen Steyr voll abräumen. Auswärts ist den Vorarlbergern einiges zuzutrauen, scheint man in der Tabelle doch als Fünfter auf.

