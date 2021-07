In der 2. Liga steht die 2. Runde auf dem Programm. Spannend wird es bereits am Freitag, wenn Absteiger St. Pölten beim FC Liefering gastiert. Wacker Innsbruck bekommt es zu Hause mit dem KSV 1919 zu tun. Der vorläufige Tabellenführer SV Lafnitz empfängt daheim Austria Lustenau. Am Freitagabend steigt zudem das kleine Wiener Derby zwischen dem FAC und den Young Violets. Am Sonntag kommt es dann zum OÖ-Duell zwischen Steyr und Blau-Weiß Linz.

Fr, 30.07.2021, 18:30 Uhr FC Liefering - spusu SKN St. Pölten Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Trotz eines holprigen Starts gegen den KSV konnte der FC Liefering mit einem Sieg in die neue 2. Liga-Saison starten. Die Jungbullen setzten sich gegen die Falken 2:0 durch und treffen nun am Freitag auf den SKN St. Pölten. Aufgrund der Absage gegen Rapid II (der Rasen in der NV-Arena war nicht bespielbar) werden die Niederösterreicher am Freitag ihren ersten Einsatz in der 2. Liga absolvieren. Der Absteiger nimmt das Projekt Wiederaufstieg mit dem neuen Trainerteam Helm/Pogatetz sowie mit einer guten Mischung aus routinierten und jungen Spielern in Angriff.

Fr, 30.07.2021, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - Kapfenberger SV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Wacker Innsbruck musste sich in der ersten Runde mit einem 1:1 gegen die Young Violets begnügen. Trotz zahlreicher Chancen nahmen die Tiroler nur einen Zähler mit aus Wien. Geht es nach dem Tirol Traditionsklub soll der erste Sieg in der neuen Saison bereits am Freitag gegen den KSV 1919 folgen. Die Falken mussten sich in der Vorwoche dem FC Liefering geschlagen geben. Der Respekt vor dem Gegner aus Tiroler ist jedenfalls groß: „Innsbruck ist ein Favorit in dieser Liga und ein Top-Team. Es wird eine große Herausforderung für unsere Mannschaft“, so KSV-Trainer Abdulah Ibrakovic.

Fr, 30.07.2021, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SC Austria Lustenau Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Mit einem fulminanten 4:2-Auswärtssieg gegen die OÖ Juniors wurde der SV Lafnitz in der neuen 2. Liga-Saison vorstellig. Die Oststeirer zeigten damit gleich, dass auch in dieser Saison mit ihnen zu rechnen sein wird. Am Freitag empfangen die Lafnitzer den SC Austria Lustenau, der in der 1. Runde einen 2:1-Heimsieg gegen den GAK einfahren konnte. Die Vorarlberger zeigten Moral und drehten einen Rückstand. Das bis dato letzte Duell zwischen Lafnitz und Lustenau avancierte zu einem unfassbaren Spektakel, das mit einem 4:4-Remis endete. Mario Kröpfl und Haris Tabakovic schnürten jeweils einen Dreierpack.

Fr, 30.07.2021, 18:30 Uhr GAK 1902 - SV Horn Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Der GAK hat nach der Auftaktpleite gegen Austria Lustenau einiges gutzumachen und steht gegen Horn unter Zugzwang. Die Waldviertler wiederum werden nach dem Heimsieg gegen Steyr mit einer breiten Brust in die Steiermark reisen. „Es war eine sehr reife Leistung unserer Mannschaft. Wir waren die klar bessere Mannschaft und hatten das Spiel im Griff“, freute sich Geschäftsführer Andreas Zinkel nach dem Sieg gegen Steyr. Nichtsdestotrotz gastiert der SV Horn bei einem Mitfavorit auf die oberen Tabellenplätze und muss auch in dieser Partie die Außenseiterrolle annehmen.

Fr, 30.07.2021, 18:30 Uhr SK Rapid II - FC Juniors OÖ Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Für die jungen Rapidler, der Start in St. Pölten wurde verschoben auf den 3. August, stellt dieses Spiel den Ligenauftakt dar. Dabei wollen die Hütteldorfer aufzeigen, was heißt, dass man drei Punkte eingeplant hat. Ist es doch das Ziel möglichst rasch unten raus zu kommen. Eben um unbeschwert, ohne große Abstiegsängste, Fußball spielen zu können. Da bleibt es abzuwarten, wie weit da die Juniors OÖ mitspielen. Zwar wurde die erste Begegnung zuhause gegen Lafnitz mit 2:4 in den Sand gesetzt. Aber es waren dabei bereits spielerische Ansätze vorhanden, die durchaus brauchbar sind. Was dazu führt, dass bei diesem Duell zweier junger Teams, wohl auch die Tagesverfassung eine große Rolle spielt.

Fr, 30.07.2021, 20:25 Uhr FAC - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FAC gegen Young Violets Austria Wien Beim "kleinen Wiener Derby" sind die Karten soweit gerecht verteilt. Sowohl das Vorhaben der Floridsdorfer, wie auch das der "Jungveilchen" ist es, sich im gesicherten Tabellen-Mittelfeld zu etablieren. Da hat man in der Startrunde schon einmal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung getätigt. Schafft es der FAC Wien doch in Amstetten mit 1:1 anzuschreiben. Dasselbe Resultat bringen die Young Violets im eigenen Stadion gegen die Innsbrucker zustande. Demnach können Nuancen über Erfolg oder Nicht-Erfolg entscheiden. Alles ist angerichtet im 21. Wiener Geimeindebezirk - einem emotionsgeladenen Derby sollte soweit nichts im Wege stehen.

Sa, 31.07.2021, 20:00 Uhr FC Dornbirn - SKU Amstetten Live-Ticker FC Dornbirn gegen SKU Amstetten Beim Samstagabend-Spiel prallen zwei Mannschaften aufeinander, die es verabsäumt haben bei der Start-Begegnung voll anzuschreiben. Genau mit diesem Vorhaben bestreitet man dieses Kräftemessen. Die Dornbirner haben in der ersten Runde beim Meister Blau Weiß Linz knapp mit 1:2 das Nachsehen. Dabei waren einige Elemente, die man durchaus für weitere Aufgaben brauchen kann. In der letzten Saison hat es für die Vorarlberger zuhause nicht wunschgemäß geklappt. Jetzt haben die Rothosen vor, alles ganz anders zu machen. Amstetten kommt mit einem Punkt, 1:1 zuhause gegen den FAC, angerauscht. Man will alles daran setzen die weite Heimreise, mit einem aufgestockten Punktestand anzutreten.

So, 01.08.2021, 10:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Blau-Weiß Linz Am Sonntag-Vormittag ist Derbytime angesagt. Nachdem da bekanntlich eigene Gesetze herrschen, ist Hochspannung beim OÖ-Klingenkreuzen angesagt. Steyr hat sich in der Startrunde nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Hat man doch in Horn, bei stark agierenden Waldviertlern, mit 1:2 das Nachsehen. Um nicht Gefahr zu laufen, erneut weit hinten in der Tabelle, platziert zu sein, hat man es auf der Agenda stehen, Derbypunkte unter Dach und Fach zu bringen. Was gegen kompakt agierende "Königsblaue" aber eine ganz schwere Aufgabe werden kann. Schon am ersten Spieltag können die veränderten Linzer stark aufzeigen, und die Dornbirner zuhause in die Schranken weisen.

Foto: Josef Parak