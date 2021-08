In der 2. Liga steht die 3. Runde auf dem Programm. Das tabellarische Spitzenspiel der Runde steigt bereits am Freitag um 18:30 Uhr zwischen dem SC Austria Lustenau und FC Liefering. Zudem trifft der FC Blau-Weiß Linz im Freitagabendspiel auf den SKN St. Pölten. Wacker Innsbruck bittet am Samstag den SV Lafnitz zum Tanz. Für reichlich Spannung ist also auch in dieser Runde gesorgt.

Fr, 06.08.2021, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - GAK 1902 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Dank eines Doppelpacks von Josef Pross durften die Young Violets am vergangenen Freitagabend einen 2:1-Derbysieg gegen den FAC bejubeln. Damit halten die Jungveilchen nach zwei Runden bei vier Zählern. Eine gute Ausbeute für das junge Team von Harald Suchard. Der nächste Gegner in Wien-Favoriten ist der GAK, der sich den Saisonstart wohl ganz anders vorgestellt hat. Nach der Niederlage in Lustenau sowie dem mageren Remis gegen den SV Horn halten die Grazer bei nur einem Punkt nach zwei Partien. Zu wenig für die hohen Ansprüche beim GAK in dieser Saison. Nun soll gegen die Young Violets der erste Saisonsieg folgen.

Fr, 06.08.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - SK BMD Vorwärts Steyr Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Unterschiedlicher hätte der letzte Spieltag für beide Mannschaften nicht verlaufen können. Während Amstetten einen fulminanten 6:0-Auswärtssieg gegen Dornbirn bejubelte, ging Steyr daheim gegen Blau-Weiß Linz 0:4 unter. „Wir haben etwas gebraucht um ins Spiel zu finden und haben dann ein vermeidbares Tor bekommen und praktisch mit dem Pausenpfiff das 2:0. Beim 3:0 haben wir geschlafen, wir haben diese Variante bei der Standardsituation gekannt und konnten sie trotzdem nicht verhinden. BW hat nie aufgehört Fußball zu spielen und hat uns folglich dann auch noch das 4:0 gemacht“, sagte Steyr-Coach Andreas Milot nach der Pleite. Geht es nach den Oberösterreichern, soll gegen Amstetten der erste Punkt in dieser Saison gelingen.

Fr, 06.08.2021, 18:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Liefering Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Zwei Spiele, zwei Siege: Austria Lustenau darf sich über einen perfekten Saisonstart freuen. Und dabei ist vor allem ein Spieler herausgestochen: Haris Tabakovic. Der gebürtige Schweizer schnürte im ersten Spiel gegen den GAK einen Doppelpack, ehe er im Auswärtsspiel gegen Lafnitz gleich viermal einschoss. Nun möchte sich Tabakovic auch den FC Liefering vorknöpfen, der jedoch auch mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet ist. Zuletzt gelang den Jungbullen ein 2:1-Heimsieg gegen St. Pölten. Die Bilanz zwischen dem FC Liefering und Austria Lustenau ist ausgeglichen. 26 Mal trafen die beiden aufeinander: 9 Mal siegten die Vorarlberger, 9 Mal die Salzburger.

Fr, 06.08.2021, 18:30 Uhr KSV 1919 - FAC Live-Ticker KSV 1919 gegen FAC Keinen positiven Saisonstart hat der KSV 1919 hingelegt. Die Steirer mussten mussten sich sowohl dem FC Liefering als auch Wacker Innsbruck geschlagen geben. Mit dem FAC kommt nun ein Gegner ins Franz-Fekete-Stadion, der aus sportlicher Sicht in Reichweite sein müsste. Die Wiener holten in der ersten Runde einen Punkt gegen Amstetten, mussten sich aber am vergangenen Freitag den Young Violets geschlagen geben. 22 Mal trafen der KSV und der FAC bis dato aufeinander: 12 Mal gingen die Falken als Sieger vom Platz, sieben Mal durften die Wiener jubeln.

Fr, 06.08.2021, 20:25 Uhr FC Blau-Weiß Linz - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen spusu SKN St. Pölten So wie die "Königsblauen" die letzte Meisterschaft beendet hat, so zielstrebig agiert man in der neuen Spielzeit. Zuletzt beim OÖ-Derby in Steyr hat man richtig viel Spaß, letztlich leuchtet ein 0:4 von der Anzeigetafel. Was dann doch auch ein wenig überraschend kommt, da die Mannschaft, wie zum Beispiel Tormacher Schubert und Gemicibaci, an einigen Positionen verändert wurde, Aber Neo-Coach Scheiblehner hat es wohlweislich in kurzer Zeit geschafft, wieder eine spielstarke Truppe zu formen. Das wird dann wohl ein heißer Tanz werden für das "Wolfsrudel" aus St. Pölten. Der Bundesliga-Absteiger muss zuletzt schon die Erfahrung machen, dass auch in der 2. Liga ein entsprechendes Niveau gegeben ist.

Sa, 07.08.2021, 14:30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Dornbirn Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FC Dornbirn Beide Mannschaften sind noch nicht wirklich aus den Startlöchern gekommen, wie die ersten beiden Ergebnisse untermauern. Die Juniors OÖ bewerkstelligen es zuletzt aber, mit dem torlosen Remis bei Rapid II, zumindest einen Zähler auf die Habenseite zu bringen. Was dazu führt, dass die Hirczy-Truppe im eigenen Stadion doch mit Vorteilen behaftet ist. Die "Rothosen" kommen schwer angezählt nach Oberösterreich. Denn neben dem Cup-Aus in St. Johann/Pongau weht den Dornbirnern auch in der Meisterschaft ein sehr rauer Wind entgegen. Punktelos mit 1:8-Toren ist man Träger der roten Laterne bzw. ist schon ein Druck verspürbar, endlich etwas Gewinnbringendes zu liefern.

Sa, 07.08.2021, 20:00 Uhr FC Wacker Innsbruck - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SV Licht Loidl Lafnitz Beim Aufeinandertreffen zweier Teams, die in der Vorsaison stark abzuliefern wissen, ist soweit ein jedes Resultat vorstellbar. Bei den Lafnitzern wechseln zuletzt Licht und Schatten ab. Dem Startsieg bei den Juniors OÖ folgt zuletzt eine bittere 1:4-Heimpleite gegen Lustenau. Die Frage die sich stellt ist, wie weit es die Steirer bewerkstelligen, sich von den Tabakovic-Festspielen, der alle vier Tore erzielt, zu erholen. Denn auch am Tivoli ist zu erwarten, dass Wacker von Beginn weg auf das Gaspedal steigen wird. Mit vier Zählern und 3:1-Toren sind die Innsbrucker auch schon wieder dort zu finden, wo die Musik spielt. Einem megaspannenden Spiel sollte demnach nichts im Wege stehen.

So, 08.08.2021, 10:30 Uhr SV Horn - SK Rapid II Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Die völlig umgebauten Waldviertler scheinen sich auf einem guten Weg zu befinden. Wie sonst sind die ersten beiden Ergebnisse, 2:1 gegen Dornbirn und 1:1 beim GAK, zu erklären. Was klarerweise Appetit auf mehr bzw. hat man vor, bei der Sonntags-Matinee ein Schäuferl nachzulegen. Gelingt es wieder so kompakt aufzutreten, ist es auch durchaus vorstellbar, dass man das Punktekonto aufstocken kann. Wenngleich die jungen Hütteldorfer durchaus verstehen als harte Nuss aufzutreten, die es erst zu knacken gilt. Das Vorhaben der Jovanovic-Truppe ist es, sich möglich rasch von der Abstiegszone zu entfernen. Eben um den Abstiegsdruck erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Foto: Harald Dostal/fodo.media