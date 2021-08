In der 2. Liga steht die 4. Runde auf dem Programm. Das tabellarische Spitzenspiel steigt am Freitag zwischen dem FC Liefering und SKU Amstetten. Der noch makellose Leader Austria Lustenau bekommt es auswärts mit dem FAC zu tun. Lafnitz und Blau-Weiß Linz duellieren sich im Freitagabendspiel.

Fr, 13.08.2021, 18:30 Uhr FC Liefering - SKU Amstetten Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Das tabellarische Spitzenspiel der 4. Runde in der 2. Liga steigt in Salzburg zwischen dem Vierten Liefering und dem Tabellenzweiten SKU Amstetten. Während die Jungbullen in der laufenden Saison bereits eine Niederlage hinnehmen mussten (zuletzt gegen Austria Lustenau), sind die Amstettner noch ungeschlagen und stehen bei zehn erzielten Toren nach drei Partien. Das bislang letzte direkte Aufeinandertreffen konnte der FC Liefering 3:0 für sich entscheiden. Im direkten Vergleich haben aber die Niederösterreicher die Nase leicht vorne, konnten sie doch drei der sechs Duelle gewinnen.

Fr, 13.08.2021, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Wacker Innsbruck Drei Spiele, null Punkte - Der Saisonstart von Vorwärts Steyr ist kräftig in die Hose gegangen. Nun kommt mit dem FC Wacker Innsbruck ein denkbar schwieriger Gegner nach Oberösterreich: „Wir hoffen, dass einige Spieler wieder zurückkommen, dann werden wir den nächsten Schritt nach vorne machen“, sagt Trainer Andreas Milot. „Wir müssen positiv bleiben, im Training hart arbeiten und gegen Innsbruck mutig auftreten“, so der Coach auf der Vereinswebseite weiter. Die Tiroler haben in der laufenden Saison noch keine Niederlage kassiert, aber erst einen Sieg eingefahren. Zweimal musste man sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Fr, 13.08.2021, 18:30 Uhr FC Dornbirn - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Dornbirn gegen Young Violets Austria Wien 13 Gegentore nach drei Spielen: Der FC Dornbirn schlitterte in den ersten drei Ligapartien jeweils in ein Debakel und ist nunmehr Tabellenletzter. „Leider waren wir wieder unorganisiert. Wir bleiben positiv und wollen nächste Woche wieder angreifen“, sagt Dornbirn-Trainer Eric Orie. Am Freitag peilen die Vorarlberger gegen die Young Violets ihr erstes Erfolgserlebnis an. Während die Dornbirner einen Horror-Start verbuchten, sind die Jungveilchen nach drei Partien noch ungeschlagen. Der direkte Vergleich spricht für die Vorarlberger, die nur eines der insgesamt sieben Spiele gegen Dornbirn verloren haben.

Fr, 13.08.2021, 18:30 Uhr FAC - SC Austria Lustenau Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Tabellenführer Austria Lustenau gastiert am Freitagabend in Wien beim FAC. Die Vorarlberger haben im Heimspiel gegen Liefering gezeigt, dass sie auch ohne Torjäger Haris Tabakovic (sechs Tore in den ersten zwei Spielen) gewinnen können. Der Schweizer könnte für das Spiel gegen den FAC aber wieder in den Kader zurückkehren. Die Wiener durften zuletzt auswärts gegen Kapfenberg ihren ersten Saisonsieg bejubeln und werden daher mit einer breiten Brust ins Heimspiel gegen den Tabellenführer gehen, wenngleich die Aufgabe freilich nicht einfach wird.

Fr, 13.08.2021, 18:30 Uhr GAK 1902 - FC Juniors OÖ Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Juniors OÖ Die "Rotjacken" sind sehr holprig in die neue Spielzeit gestartet. In Lustenau, gegen Horn und bei den Young Violets, hat es nur zu zwei Punkten gereicht bzw. fehlt der erste Saisondreier noch am Konto. Das will man beim GAK aber nun beim Heimspiel gegen die "Talenteschmiede" aus Oberösterreich unbedingt nachholen. Schlussendlich geht es darum den Anschluss in der Tabelle nicht zu verpassen bzw. hat man es sich doch zum Ziel gesetzt, nach Möglichkeit um den Titel mitzuspielen. Die Juniors setzen zwar das Startspiel zuhause gegen die Lafnitzer in den Sand. Aber es gelingt postwendend die Kurve zu kratzen. Bei Rapid II und gegen Dornbirn reicht es zu starken vier Zählern.

Fr, 13.08.2021, 20:25 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Blau-Weiß Linz Bei diesem Klingenkreuzen ist damit zu rechnen, dass sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen werden. Bei den Steirern wechseln einander bislang Licht und Schatten ab. Auswärts klappt es bei den Juniors OÖ und in Innsbruck mit vier Punkten. Beim bislang einzigen Heimspiel steht man bei den "Tabakovic-Festspielen" gegen Lustenau aber auf verlorenen Posten. Gegen den Vorjahresmeister bedarf es wohl einer bärenstarken Lafnitzer Darbietung, will man anschreiben. Denn die "Königsblauen" befinden sich auch gegenwärtig in der Erfolgsspur. Trotz einiger Kader-Umbauarbeiten schaffen es die Linzer gegen Dornbirn, in Steyr und gegen St. Pölten, vorzeigbare sieben Punkte zu verbuchen.

Sa, 14.08.2021, 14:30 Uhr SK Rapid II - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Die jungen Rapidler zählen bislang zu den positiven Erscheinungen in der Liga. Mit viel Engagement & Einsatzbereitschaft ist es gelungen starke fünf Zähler unter Dach und Fach zu bringen. St. Pölten, Juniors OÖ und Horn waren dabei die Gegner. Was dann bei den Hütteldorfern Appettit auf mehr hervorruft. Was gleichbedeutend damit ist, dass man, ohne die Obersteirer zu unterschätzen, drei Punkte am Plan hat. Was dann die "Falken" versuchen werden, mit aller Vehemenz, zu verhindern. Bislang ist es für die Kapfenberger nicht wirklich wunschgemäß verlaufen. Gegen Liefering, in Innsbruck und gegen den FAC Wien kassiert man jeweils zwei Gegentore. Ein Punktezuwachs lässt noch auf sich warten.

So, 15.08.2021, 10:30 Uhr spusu SKN St. Pölten - SV Horn Live-Ticker spusu SKN St. Pölten gegen SV Horn Geht es nach den zuletzt gebotenen Leistungen, sind die Waldviertler der Favorit bei diesem NÖ-Derby, das in Wiener Neustadt gespielt wird. Beim Bundesliga-Absteiger, bei dem der Kader ordentlich umgebaut wurde, läuft bislang noch sehr wenig zusammen. Gegen Rapid II, bei Liefering und bei BW Linz, reicht es nur zu einem Punkt. Das hat man sich in St. Pölten wohl ganz anders vorgestellt. Man läuft sogar Gefahr vom Start weg, den Kontakt zu den vorderen Plätzen zu verlieren. In Horn hingegen stellt sich der momentane Sachverhalt völlig anders da. Immer noch unbesiegt weist man fünf Punkte auf der Habenseite auf. Demnach kann man man dem SV Horn durchaus die nächste Überraschung zutrauen.

Foto: GEPA/ADMIRAL