In der 2. Liga steht die 5. Runde auf dem Programm. Das Spitzenspiel der Runde steigt am Freitagabend zwischen Tabellenführer Austria Lustenau und dem Tabellenvierten Wacker Innsbruck. Reichlich Brisanz birgt auch das Steirer-Derby zwischen Kapfenberg und GAK. Zudem treffen die noch ungeschlagenen Amstettner auf den SV Lafnitz.

Fr, 20.08.2021, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Liefering Am Freitag bekommen es die Young Violets mit dem FC Liefering zu tun. Die Jungveilchen sind in der laufenden Saison noch ungeschlagen und rangieren in der Tabelle auf Rang neun. Einen Zähler davor liegt der FC Liefering, der zuletzt in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Amstetten rettete und Tabellenplatz sieben einnimmt. „Ich bin happy über das späte Tor und die Moral der Mannschaft", freute sich Trainer Rene Aufhauser. An das jüngste Duell gegen die Jungveilchen wird sich der FC Liefering gerne zurückerinnern: Benjamin Sesko, der mittlerweile für Red Bull Salzburg auf Torejagd geht, erzielte bei diesem 5:1 vier Treffer.

Fr, 20.08.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - SV Licht Loidl Lafnitz Zweiter gegen Fünfter heißt es am Freitagabend in Amstetten. Der SKU ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen und empfängt am 5. Spieltag den SV Lafnitz, der zuletzt einen 3:1-Sieg gegen den aktuellen Meister Blau-Weiß Linz einfahren konnte. Ein Favorit lässt sich in dieser Partie nicht wirklich ausmachen, da beide Teams einen guten Saisonstart verzeichneten. Das bist dato letzte Aufeinandertreffen konnten die Amstettner 2:0 für sich entscheiden. In den bisherigen sechs Duellen gelang dem SV Lafnitz noch kein einziger Sieg.

Fr, 20.08.2021, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Juniors OÖ Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Juniors OÖ Der SK Vorwärts Steyr will mit Neo-Trainer Daniel Madlener den heiß ersehnten sportlichen Umschwung einleiten. Sein Trainerdebüt gibt Madlener am Freitagabend gegen die OÖ Juniors: „Wichtig ist, dass wir gemeinsam positiv nach vorne blicken“, so der Neo-Coach, der auch auf die Unterstützung der eigenen Fans baut: „Ich hoffe wirklich, dass viele Fans kommen. Es wird ein Erlebnis werden“, so Madlener. Während Steyr noch auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison wartet, konnten die Juniors einen Sieg sowie ein Remis einfahren. Am vergangenen Wochenende setzte es aber eine krachende 1:5-Pleite gegen den GAK.

Fr, 20.08.2021, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid II Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid II Mit einem neuen Trainer sowie einer personell veränderten Mannschaft nahm der FC Blau-Weiß Linz die neue Saison in Angriff. Und der Start kann sich durchaus sehen lassen: Sieben Punkte nach vier Spielen, Platz fünf in der Tabelle. „Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich mehr als zufrieden. Wir konnten nicht erwarten, dass sowohl die Leistung, als auch die Ergebnisse jetzt gleich am Anfang schon stimmen“, sagt Neo-Coach Gerald Scheiblehner. Am Freitag wartet mit Rapid II ein Gegner, der zuletzt eine überraschend klare 0:3-Heimpleite gegen den KSV 1919 kassierte. Dennoch können auch die jungen Rapidler auf einen passablen Saisonstart zurückblicken, liegen sie doch mit fünf Punkten auf Platz 11.

Fr, 20.08.2021, 18:30 Uhr FAC - spusu SKN St. Pölten Während die Floridsdorfer mit 7 Punkten aus vier Spielen hervorragend aus den Startlöchern gekommen sind, enttäuscht der Bundesligaabsteiger auf allen Linien. Waren doch Stimmen vernehmbar, die mit einer sofortigen Bundesliga-Rückkehr rechnen. Da muss bei den Gelb-Blauen eine ordentliche Steigerung her. Denn momentan, mit einem Zähler am Konto, deutet vieles auf den Abstiegskampf hin. Der FAC Wien wird versuchen die vorhandene Unsicherheit im Spiel von St. Pölten entsprechend zu nützen. Zuletzt ist es den Wienern gelungen, in Kapfenberg und zuhause gegen Lustenau, starke sechs Punkte gutzuschreiben. Da wartet auf die Niederösterreicher ein heißer Tanz.

Fr, 20.08.2021, 20:25 Uhr SC Austria Lustenau - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Wacker Innsbruck Beim Rundenschlager geht es für den Vierten Innsbruck ab ins Ländle zum Führenden Lustenau. Die Vorarlberger haben sensationell stark in die neue Saison gefunden. Zuletzt in Floridsdorf muss man aber klein beigeben bzw. war ohne den verletzten Torjäger Tabakovic, nichts zu holen. Trotzdem kann die Leaderposition erfolgreich verteidigt werden. Aber noch so einen Ausrutscher sollten sich die Lustenauer nicht mehr leisten. Die Innsbrucker sind eine der Mannschaft, die schon ein Auge geworfen haben auf den ersten Platz. Entsprechend motiviert gegen die noch unbesiegten Tiroler auch an die Sache heran. Ein Derbydreier hätte eine sehr hohe Wertigkeit. Alles ist angerichtet für eine spannende Begegnung.

Sa, 21.08.2021, 14:30 Uhr SV Horn - FC Dornbirn Tabellarisch betrachtet sind die Waldviertler der uneingeschränkte Favorit bei dieser Begegnung. Es war nicht wirklich damit zu rechnen, dass die kadermäßig völlig veränderten Horner, ratzfatz in der neuen Saison Fuß fassen. Was dann nach vier Spielen, man ist immer noch unbesiegt, den starken 3. Platz mit sich bringt. Das macht freilich Appetit auf mehr. Jetzt will man auch die Dornbirner verspeisen. Noch dazu stehen die Vorarlberger noch neben den Schuhen. Zwar kann man zuletzt gegen die Violets den ersten Zähler einfahren. Was aber nicht hinwegtäuschen kann, dass da da vieles noch nicht rund läuft. Mal sehen wie weit es Horn gelingt, mit der Favoritenrolle zurechtzukommen.

So, 22.08.2021, 10:30 Uhr KSV 1919 - GAK 1902 Live-Ticker KSV 1919 gegen GAK 1902 Rechtzeitig vor dem Steirerderby ist es beiden Teams gelungen, in die Spur zu finden. Bei den Kapfenbergern war man nach den drei Startpleiten nach außen cool geblieben. Aber der Schein trügt oft, natürlich wird der Druck von Runde zu Runde vehementer, wenn der nötige Erfolg ausbleibt. Deswegen war man in der Obersteier auch sehr froh darüber, dass am letzten Spieltag bei Rapid II, der Knoten endlich geplatzt ist. Aber auch beim GAK rumorte es zuletzt schon etwas. Drei Spiele, nur zwei Punkte, das geht gar nicht. Aber das Team versteht es eine deutliche Reaktion zu zeigen. Die Juniors OÖ werden gleich 5:1 aus dem Stadion geballert. Einem ausgeglichenen Derby sollte nichts im Weg stehen.

