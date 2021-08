Bevor die 2. Liga aufgrund der anstehenden WM-Quali-Spiele eine Pause einlegt, steht noch die 6. Runde auf dem Programm. Das tabellarische Spitzenspiel steigt in Salzburg zwischen Liefering und dem FAC. Tabellenführer Austria Lustenau gastiert bei Rapid II, Aufstiegskandidat Wacker Innsbruck bekommt es daheim mit Amstetten zu tun.

Fr, 27.08.2021, 18:30 Uhr FC Liefering - FAC Live-Ticker FC Liefering gegen FAC Die Begegnung zwischen dem FC Liefering und FAC kann aus tabellarischer Sicht definitiv als Spitzenspiel bezeichnet werden. Beide Mannschaften holten in den ersten fünf Runden zehn Punkte. Vor allem der gute Saisonstart des FAC darf als Überraschung angesehen werden. Die Floridsdorfer feierten zuletzt drei Siege in Folge, die hoch einzuordnen sind, traf man doch auf Kapfenberg, Lustenau und St. Pölten. Die Jungbullen wiederum fanden nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge mit einem 2:0 gegen die Young Violets zurück auf die Siegerstraße. Liefering ist seit vier Spielen gegen den FAC ungeschlagen.

Fr, 27.08.2021, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Horn Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SV Horn Nur die wenigsten hätten den SV Horn nach fünf Runden auf dem zweiten Tabellenplatz gesehen. Doch die Waldviertler legten einen immens guten Saisonstart hin, sind nach fünf Partien noch ungeschlagen und wollen diesen Lauf auch im Auswärtsspiel gegen den SV Lafnitz prolongieren. Lafnitz wiederum hat in den ersten fünf Runden erst einmal verloren und liegt aktuell auf dem neunten Tabellenrang. In den bisherigen sieben Begegnungen zwischen Lafnitz und Horn gab es vier Horner Siege, drei Mal konnten die Steirer gewinnen.

Fr, 27.08.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FC Blau-Weiß Linz Für die Juniors OÖ steht nach dem Auswärtsspiel gegen Vorwärts Steyr gleich das nächste Duell gegen einen Kontrahenten aus Oberösterreich an, geht es doch zu Hause gegen Blau-Weiß Linz. Der Meister der vergangenen Saison starteten mit drei Siegen, einem Unentschieden sowie einer Niederlage in die neue Saison. Zuletzt gelang den Linzern ein knapper 1:0-Erfolg gegen Rapid II. Die Juniors liegen nach fünf Runden mit fünf Punkten auf Tabellenplatz elf. Das bislang letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams konnten die Juniors für sich entscheiden (1:0).

Fr, 27.08.2021, 18:30 Uhr FC Dornbirn - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Fünf Spiele, ein Punkt, 17 Gegentore: Der FC Dornbirn legte einen katastrophalen Saisonstart hin und liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Vor der Länderspielpause empfängt das aktuelle Schlusslicht den KSV 1919. Den Steirern gelang in der laufenden Spielzeit erst ein Sieg, zuletzt setzte es eine knappe und nicht wirklich verdiente 1:2-Heimniederlage gegen den GAK. Zudem zählen die Vorarlberger definitiv nicht zu den Lieblingsgegnern der Falken: Vier Spiele haben die beiden in der 2. Liga absolviert, vier Mal verließ der FC Dornbirn den Platz als Sieger.

Fr, 27.08.2021, 18:30 Uhr spusu SKN St. Pölten - Young Violets Austria Wien Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Der Bundesliga-Absteiger, mit Aufstiegshoffnungen behaftet, stellt derzeit wohl die größte Enttäuschung in der Liga dar. Ein mickriges Pünktchen aus fünf Spielen lautet die katastrophale Bilanz der Niederösterreicher. Demnach gilt es momentan einmal danach zu trachten, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. In dieser Hinsicht sind die Blau-Gelben gut daran beraten, den ersten Saisondreier zu verbuchen. Aber die Young Violets haben respektabel in die Punktejagd gefunden. Zuletzt kassiert man zuhause gegen Liefering zwar die erste Saisonpleite. Aber die "Jungveilchen" sind gegenüber der letzten Spielzeit wesentlich unberechenbarer. Was heißt, dass sogar drei Auswärtspunkte im Raum stehen.

Fr, 27.08.2021, 20:25 Uhr GAK 1902 - SK BMD Vorwärts Steyr Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Während bei den Steirern die Formkurve im Steigen begriffen ist, man ist seit vier Spielen unbesiegt, knirrscht es bei Vorwärts schon wieder (noch immer) im Gebälk. Zuletzt war es mit Neo-Trainer Madlener zwar gelungen, gegen die Juniors OÖ, den ersten Punkt gutzuschreiben. Aber in Summe betrachtet ist Steyr immer noch sehr weit davon entfernt, wo man hin will. Sprich, bei den Oberösterreichern ist sehr viel Luft nach oben gegeben. Demnach spricht in Graz alles dafür, dass es zu einer sehr schweren Aufgabe kommen wird. Denn der GAK ist zuletzt bestens in Schuss gekommen. Gelingt es dort anzuschließen, wo man zuletzt aufgehört hat, spricht sehr viel für die Plassnegger-Truppe.

Sa, 28.08.2021, 20:00 Uhr SK Rapid II - SC Austria Lustenau Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Beim Klingenkreuzen des Zwölften mit dem Tabellenführer spricht sehr viel für die Lustenauer. Denn die Vorarlberger spielen bislang eine hervorragende Saison. 12 von möglichen Punkten kann man auf die Habenseite bringen. Zudem hat man mit dem Schweizer Tabakovic, der 7 der 11 Tore markiert hat, den Topjäger der Liga in den Reihen. Demzufolge spricht alles für die Mannen aus dem Ländle, die den fünften Saisonsieg ins Auge gefasst haben. Man wird aber sicher nicht den Fehler begehen und die jungen Rapidler unterschätzen. Wenngleich die Hütteldorfer nach dem Startsieg in St. Pölten nun bereits seit vier Begegnungen ohne vollen Erfolg dastehen.

So, 29.08.2021, 10:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SKU Amstetten Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Alle Jahre wieder ist es die Absicht der Innsbrucker, ernsthaft in den Titelkampf einzugreifen. Aber auch diesmal spricht einiges dafür, dass es nur zu Mittelmaß reichen wird. Zuletzt in Lustenau müssen die Tiroler die bittere erste Niederlage hinnehmen. Was dann eines der Spiele darstellt, bei dem die Punkte "doppelt" zählen. Demnach hat man es nun auf der Agenda stehen, Versäumtes gegen Amstetten nachzuholen. Aber auch die Mostviertler sind eine ganz harte Nuss. So steht man immer noch unbesiegt da bzw. ist man mit Leader Lustenau auf Tuchfühlung. Alles scheint soweit angerichtet zu sein, für ein megaspannendes Verfolgerduell.

Foto: Harald Dostal