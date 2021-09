In der 2. Liga steht die 8. Runde auf dem Programm. Am Freitagabend kommt es in Innsbruck zum Spitzenspiel zwischen dem FC Wacker (4.) und FC Liefering (2.). Tabellenführer Austria Lustenau gastiert am Samstag beim Tabellenletzten Vorwärts Steyr. Zum Abschluss der Runde gastiert der GAK bei Rapid II. Auch die anderen Partien versprechen viel Spannung.

Fr, 17.09.2021, 18:10 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Liefering Vierter gegen Zweiter heißt es am Freitag am Innsbrucker Tivoli, wenn der FC Wacker auf den FC Liefering trifft. Beide Mannschaften halten nach sieben Runden bei 14 Punkten. Wacker Innsbruck konnte in den letzten Wochen einen Erfolgslauf starten und die jüngsten beiden Partien gewinnen. Der FC Liefering ist seit vier Spielen ungeschlagen und feierte zuletzt einen 6:2-Kantersieg gegen Rapid II. Es ist also alles angerichtet für ein absolutes Spitzenspiel in Tirols Landeshauptstadt.

Fr, 17.09.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FC Blau-Weiß Linz SKU Amstetten gegen FC Blau-Weiß Linz Nach dem vielversprechenden Saisonstart hat der SKU Amstetten zuletzt stark nachgelassen und wartet bereits seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt kassierten die Niederösterreicher zwei Niederlagen am Stück, wenngleich die Gegner mit Innsbruck und Lustenau zu den Aufstiegskandidaten zählen. Nun wartet mit dem FC Blau-Weiß Linz der nächste harte Brocken auf die Amstettner, die aktuell auf Rang neun liegen. Die Linzer wiederum halten nach sieben Runden bei 14 Punkten und sind Tabellendritter.

Fr, 17.09.2021, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - spusu SKN St. Pölten Absteiger St. Pölten ist noch ganz und gar nicht in der 2. Liga angekommen. Die Niederösterreicher konnten nur eines der bisherigen sieben Ligapartien gewinnen. Vor einer Woche setzte es eine blamable 0:3-Heimniederlage gegen den FC Dornbirn. Am Freitag wartet eine unangenehme Aufgabe auf die Wölfe, die beim SV Lafnitz gastieren. Die Oststeirer mussten zuletzt jedoch eine überraschende 0:1-Niederlage im Derby gegen Kapfenberg hinnehmen. Das bisher letzte direkte Aufeinandertreffen zwischen St. Pölten und Lafnitz datiert vom 31. Oktober 2018. Damals siegte der SKN im Achtelfinale des ÖFB-Cups 3:2.

Fr, 17.09.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - Young Violets Austria Wien Der FC Juniors OÖ trifft am Freitagabend zu Hause auf die Young Violets. Während die Juniors nach sieben Runden erst einen Sieg einfahren konnten, durften die Jungveilchen bereits zwei Mal in dieser Spielzeit jubeln. Zuletzt am vergangenen Freitag gegen Vorwärts Steyr (2:0). Der FC Juniors OÖ verbuchte zuletzt drei Unentschieden in Folge, was Trainer Stefan Hirczy stolz macht: „Es freut mich, dass die Mannschaft mittlerweile drei Pflichtspiele in Folge ungeschlagen ist. Das muss man in der 2. Liga auch erst mal schaffen."

Fr, 17.09.2021, 18:30 Uhr SV Horn - KSV 1919 Für den SV Horn, der nach sieben Runden überraschenderweise 12 Punkte auf dem Konto hat, steht am Freitagabend ein Heimspiel gegen den Kapfenberger SV auf dem Programm. Die Waldviertler haben in der laufenden Saison erst ein Ligaspiel verloren und sind in der Tabelle nach wie vor in den Top 5 vertreten. Kapfenberg wiederum musste sich in der laufenden Saison bereits fünf Mal geschlagen geben. Zuletzt gelang den Falken aber mit dem 1:0-Sieg im Derby gegen Lafnitz ein Befreiungsschlag.

Sa, 18.09.2021, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FAC Der FC Dornbirn befindet sich nach zuletzt zwei Siegen in Folge im Aufwind. In der vergangenen Woche gelang den Vorarlbergern ein klarer 3:0-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten. In der Tabelle verbesserten sich die Dornbirner auf den 12. Platz. Am kommenden Samstag empfängt der FC Dornbirn auf der heimischen Birkenwiese den FAC. Die Wiener mussten zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen Aufstiegskandidat Innsbruck hinnehmen. Mit elf geholten Punkten aus den ersten sieben Spielen können die Floridsdorfer aber sehr zufrieden sein.

Sa, 18.09.2021, 20:00 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SC Austria Lustenau SK BMD Vorwärts Steyr gegen SC Austria Lustenau Tabellenletzter gegen Tabellenerster heißt es am Samstagabend in Steyr, wenn der SK Vorwärts Steyr auf Austria Lustenau trifft. Konträrer könnten die Vorzeichen gar nicht sein: 1 Punkt gegen 18 Punkte bzw. 1:16 gegen 16:9 Tore. Alles andere als ein weiterer voller Erfolg der Vorarlberger wäre eine Überraschung. Doch im Fußball ist ja bekanntlich alles möglich, wenngleich die Auftritte der Steyrer auch nach dem Trainerwechsel nicht wirklich besser wurden. In den letzten sechs Ligapartien gelang Vorwärts nicht einmal ein einziger Treffer.

So, 19.09.2021, 10:30 Uhr SK Rapid II - GAK 1902 SK Rapid II gegen GAK 1902 Zum Abschluss der 8. Runde gastiert der GAK bei Rapid II. Die Grazer haben nach sieben Runden elf Punkte auf dem Konto und fahren als Favorit nach Wien. Wenn die Rotjacken den Anschluss an Tabellenführer Lustenau nicht komplett verlieren wollen, muss am Sonntag ein Sieg her. Rapid II wiederum liegt mit fünf Punkten auf dem 14. Tabellenrang. Zuletzt kassierten die grün-weißen Youngsters eine herbe 2:6-Abfuhr gegen den FC Liefering.

