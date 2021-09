In der 2. Liga steht die 9. Runde auf dem Programm. Tabellenführer Austria Lustenau empfängt am Freitagabend den FC Juniors OÖ. Meister Blau-Weiß Linz trifft ebenfalls zu Hause auf den SV Horn. Am Samstag kommt es zum kleinen Wiener Derby zwischen dem FAC und Rapid II. Am Sonntag steigt das Traditionsduell zwischen dem GAK und Wacker Innsbruck.

Fr, 24.09.2021, 18:10 Uhr spusu SKN St. Pölten - SKU Amstetten Sechs Niederlagen aus den ersten acht Ligaspielen: Der SKN St. Pölten legte einen regelrechten Katastrophenstart in die neuen Saison hin. Erst eine Partie konnte der Absteiger aus der Bundesliga für sich entscheiden. Im Cup mühten sich die Wölfe gegen den SC Schwaz weiter. Zuhause gegen den SKU Amstetten soll zumindest der zweite Sieg in dieser Spielzeit eingefahren werden. Die Amstettner wiederum konnte ihre jüngste Unserie von vier sieglosen Spielen in Serie zuletzt mit einem 1:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz beenden. Zudem kamen die Niederösterreich im Cup weiter. In der Tabelle liegt Amstetten bereits acht Punkte vor dem SKN.

Fr, 24.09.2021, 18:30 Uhr FC Liefering - FC Dornbirn Ohne Rene Aufhauser dafür mit Mamady Diambou, der beim 2:2 gegen Wacker Innsbruck zu Unrecht vom Platz geflogen war, vom Strafsenat jedoch freigesprochen wurde, nimmt der FC Liefering das Heimspiel gegen den FC Dornbirn in Angriff. Die Jungbullen liegen mit 15 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der FC Dornbirn musste nach zuletzt zwei Siegen in Folge einen Rückschlag hinnehmen, verlor daheim gegen den FAC 0:2. In der Tabelle rangieren die Vorarlberger auf den 14. Tabellenplatz.

Fr, 24.09.2021, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SV Horn Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SV Horn Der bisherige Saisonverlauf des aktuellen Meisters Blau-Weiß Linz ist nach wie vor recht unkonstant. Die Linzer halten nach acht Runden bei 14 Punkten und liegen auf Platz vier. Zuletzt mussten sie eine 0:1-Niederlage gegen Amstetten hinnehmen. Nun wartet mit dem SV Horn ein Gegner, der nach dem starken Saisonstart einen kleinen Einbruch erlitten hat. Seit nunmehr drei Partien warten die Waldviertler auf einen vollen Erfolg.

Fr, 24.09.2021, 18:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Juniors OÖ Austria Lustenau möchte sich nach der Cup-Blamage gegen den SC Weiz schnellstmöglich rehabilitieren. In der 2. Liga lief es bis dato absolut nach Wunsch: 21 Punkte nach 8 Spielen - Tabellenplatz eins. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt bereits sechs Punkte. Am Freitagabend empfangen die Vorarlberger den FC Juniors OÖ. Die Juniors holten zuletzt vier Unentschieden in Serie und haben in der laufenden Saison erst zwei Partien verloren. Zudem haben die Vorarlberger eine negative Bilanz gegen die Juniors vorzuweisen: 6 Spiele, 2 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen.

Fr, 24.09.2021, 18:30 Uhr KSV 1919 - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker KSV 1919 gegen SK BMD Vorwärts Steyr Die Falken werden nach dem heroischen Aufstieg im Cup gegen die Austria voller Euphorie sein. Der KSV schmiss die Veilchen im Elfmeterschießen raus und steht im Achtelfinale. Die nächste Aufgabe wartet auf die Steirer bereits am Freitagabend, wenn der Tabellenletzte Vorwärts Steyr im Fekete Stadion gastiert. Die Oberösterreicher warten nach wie vor auf den ersten Saisonsieg und schieden am Dienstag gegen Ried aus dem Cup aus. Auf das bitter nötige Erfolgserlebnis müssen die Steyrer also weiter warten. Zudem sollte Vorwärts bald die wackelige Defensive in den Griff bekommen.

Sa, 25.09.2021, 14:30 Uhr FAC - SK Rapid II Ein kleines Wiener Derby gibt es am Samstag in Floridsdorf, wenn der FAC den SK Rapid II empfängt. Die Floridsdorfer tankten mit einem klaren 5:1-Sieg in der 2. ÖFB-Cup-Runde Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben in der Meisterschaft. Zuletzt gab es einen 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Dornbirn. Doch auch Rapid II konnte sich zuletzt mit einem überraschenden 2:1-Sieg gegen den GAK einen Befreiungsschlag verschaffen. In der Tabelle trennen die beiden Teams sechs Zähler. Der FAC konnte beide Aufeinandertreffen in der abgelaufenen Saison für sich entscheiden.

So, 26.09.2021, 10:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Licht Loidl Lafnitz Der SV Lafnitz sucht in dieser Saison noch etwas nach der Konstanz. Zwar konnten die Oststeirer vier der ersten acht Partien gewinnen, doch auf einen Sieg folgte zumeist eine Enttäuschung. Am kommenden Sonntag steht für die Lafnitzer um 10:30 Uhr ein Auswärtsspiel gegen die Young Violets auf dem Programm. Die Jungveilchen kamen nach dem durchwachsenen Saisonstart etwas besser rein und blieben in den letzten beiden Partien ungeschlagen. Am vergangenen Spieltag holten die Violets einen Punkt gegen die Juniors. Die Bilanz spricht aber klar für Lafnitz: Nur eines der bisherigen sechs Aufeinandertreffen gewannen die Violetten. Viermal durften die Oststeirer jubeln.

So, 26.09.2021, 10:30 Uhr GAK 1902 - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Wacker Innsbruck Zum insgesamt 115. Mal treffen am Sonntag der GAK und Wacker Innsbruck aufeinander. Ein absolutes Traditionsduell, das jede Menge Brisanz mit sich bringt. Für die Grazer lief es in der Liga zuletzt nicht nach Wunsch (zwei Niederlagen in Folge). In der Tabelle liegen die Rotjacken bereits zehn Punkten hinter Leader Lustenau. Wacker Innsbruck wiederum geht mit einem Vorsprung von vier Punkten auf den GAK ins Duell am Sonntag. Im ÖFB-Cup mussten sich die Tiroler zuletzt aber doch etwas überraschend dem SKU Amstetten geschlagen geben.

