In der 2. Liga steht die 10. Runde auf dem Programm. Tabellenführer Austria Lustenau gastiert am Freitagabend im Vorarlberg-Derby beim FC Dornbirn. Im tabellarischen Spitzenspiel der Runde empfängt der SV Lafnitz den FC Liefering. Am Sonntag duellieren sich Wacker Innsbruck und der FC Blau-Weiß Linz um den vierten Tabellenplatz.

Fr, 01.10.2021, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Horn Nach dem überraschend guten Start in die neue Saison musste der SV Horn zuletzt einige Punkte lassen und fiel in der Tabelle auf Rang neun zurück. Aktuell befinden sich die Waldviertler auf der Suche nach der Form. Keines der jüngsten vier Spiele konnte der SV Horn für sich entscheiden. Am Freitagabend gastieren die Waldviertler bei den Young Violets, die in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Horn auf Rang zehn liegen. Zuletzt kassierten die Jungveilchen eine 0:1-Heimniederlage gegen Lafnitz.

Fr, 01.10.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - KSV 1919 Eine überraschend hohe Pleite musste zuletzt der SKU Amstetten hinnehmen. Die Niederösterreicher gingen beim SKN St. Pölten 0:4 unter. Es war die dritte Saisonniederlage für die Amstettner, die auf dem achten Tabellenrang liegen und am Freitagabend den KSV 1919 empfangen. Die Falken mussten sich nur wenige Tage nach der Cup-Sensation gegen die Austria dem Tabellenletzten Vorwärts Steyr geschlagen geben. In der Meisterschaft hinkt der KSV den eigenen Erwartungen hinterher und ist nur Tabellenneunter.

Fr, 01.10.2021, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SK Rapid II Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SK Rapid II Riesengroß war die Erleichterung beim SK Vorwärts Steyr nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen Kapfenberg. Es war der erste Dreier für den oberösterreichischen Traditionsklub in der bisherigen Saison. „Es ist toll, jetzt wird unsere Arbeit von den letzten Wochen belohnt. Dieses Erfolgserlebnis ist sehr wichtig. Man sieht, dass die Mannschaft jetzt mehr Selbstvertrauen bekommt“, freute sich Coach Daniel Madlener. Nun will der SKV im Heimspiel gegen Rapid II nachlegen und den positiven Schwung mitnehmen. Rapid II liegt aktuell mit neun Punkten auf dem 12. Tabellenrang.

Fr, 01.10.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - spusu SKN St. Pölten Eine Woche nach dem klaren 4:0-Sieg in der Liga gegen Amstetten plant der SKN St. Pölten den dritten vollen Erfolg in dieser Saison einzufahren. „Man hat zumindest eine kleine Vorstellung davon bekommen, in welche Richtung es irgendwann einmal gehen soll und wie langfristig das Gesicht vom SKN aussehen soll", freute sich Trainer Stephan Helm nach dem Sieg gegen Amstetten. Am Freitagabend gastieren die Wölfe in Pasching beim FC Juniors OÖ. Die Oberösterreicher konnten keines ihrer letzten vier Spiele gewinnen und kamen zuletzt gegen Lustenau 0:5 unter die Räder.

Fr, 01.10.2021, 20:25 Uhr FC Dornbirn - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Dornbirn gegen SC Austria Lustenau Tabellenführer Austria Lustenau gastiert am Freitagabend im Rahmen des Vorarlberg-Derbys beim FC Dornbirn. Die Lustenauer führen die Tabelle nach neun Spieltag eindrucksvoll an (24 Punkte). Satte 17 Punkte dahinter liegen die Dornbirner auf dem 14. Tabellenplatz. Dass die Lustenauer in dieser Saison zu den absoluten Aufstiegsfavoriten zählen, zeigten sie auch am vergangenen Spieltag, als sie die OÖ Juniors 5:0 abfertigten. Dornbirn wiederum musste sich dem FC Liefering 2:4 geschlagen geben.

Sa, 02.10.2021, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Liefering Das tabellarische Spitzenspiel der 10. Runde in der 2. Liga steigt am Samstag in der Oststeiermark, wenn der Tabellenzweite FC Liefering beim Tabellendritten SV Lafnitz gastiert. Die Lafnitzer liegen vor dem Duell am Samstag nur einen Punkt hinter den Jungbullen aus Salzburg. In der vergangenen Woche konnten beide Teams einen vollen Erfolg bejubeln. Liefering siegte daheim gegen Dornbirn 4:2, Lafnitz bejubelte einen 1:0-Sieg bei den Young Violets.

Sa, 02.10.2021, 20:00 Uhr GAK 1902 - FAC Live-Ticker GAK 1902 gegen FAC Am Samstagabend empfängt der GAK den FAC. Der steirische Traditionsklub konnte zuletzt einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den FC Wacker Innsbruck einfahren und damit den Anschluss an die vorderen Plätze etwas wahren. Vor dem Aufeinandertreffen am Samstag haben die Grazer jedoch einen Punkt Rückstand auf den FAC, der einen tollen Saisonstart hingelegt hat und im ÖFB-Cup ins Achtelfinale eingezogen ist. In der laufenden Saison haben die Floridsdorfer erst zwei Niederlagen kassiert.

So, 03.10.2021, 10:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FC Blau-Weiß Linz Zum Abschluss der 10. Runde in der 2. Liga empfängt der FC Wacker Innsbruck den FC Blau-Weiß Linz. Die Innsbrucker stehen nach der Niederlage beim GAK schon unter Druck. Der Rückstand auf Leader Lustenau beträgt bereits neun Zähler. Jener von Blau-Weiß Linz auf den Tabellenführer sieben Punkte. Im Gegensatz zu den Tiroler konnten die Oberösterreicher ihr letztes Ligaspiel gewinnen (3:1 gegen Horn). Zudem spricht die jüngste Bilanz für den FC Blau-Weiß Linz, der drei der letzten vier Partien gegen Innsbruck gewinnen konnte.

