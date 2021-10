In der 2. Liga steht die 12. Runde auf dem Programm. Tabellenführer Austria Lustenau bekommt es im Spitzenspiel der Runde mit dem Dritten Blau-Weiß Linz zu tun. Wacker Innsbruck möchte nach dem Auswärtssieg gegen Rapid II nachlegen und einen Heimsieg gegen die Juniors OÖ einfahren. Außerdem trifft der GAK in Spiel eins nach dem Rauswurf von Plassnegger auf den FC Liefering. Zum Abschluss empfängt der KSV 1919 den SKN St. Pölten.

Fr, 22.10.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SKU Amstetten gegen Young Violets Austria Wien Groß war die Freude beim SKU Amstetten nach dem 3:0-Sieg im Derby gegen den SV Horn. Damit machten die Amstettner in der Tabelle einen Schritt nach vorne und sind nun auf Rang sechs. Am Freitagabend steht für die Niederösterreicher ein Heimspiel gegen die Young Violets auf dem Programm. Die Jungveilchen warten seit vier Ligapartien auf einen vollen Erfolg, liegen in der Tabelle auf Platz 12. Zieht man die letzten drei direkten Duelle zwischen Amstetten und den Violets heran, dürfen sich die Violetten durchaus Chancen ausreichen. Zwei dieser Aufeinandertreffen konnten die Jungveilchen gewinnen, ein Spiel endete remis.

Fr, 22.10.2021, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Juniors OÖ Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FC Juniors OÖ Eine Woche nach dem geglückten Einstand von Neo-Chefcoach Masaki Morass will der FC Wacker Innsbruck zu Hause gegen den FC Juniors OÖ nachlegen und die nächsten drei Punkte einfahren. Der Rückstand auf Tabellenführer Lustenau ist mit 12 Punkten aber jetzt schon gewaltig. Satte 22 Punkte liegen die Juniors OÖ hinter dem Leader aus Vorarlberg. Den Titelanspruch haben die Oberösterreicher aber ohnehin nicht gestellt. Vielmehr müssen die Juniors aber aufpassen, nicht ganz unten zu landen. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten Steyr beträgt nur vier Zähler.

Fr, 22.10.2021, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SV Licht Loidl Lafnitz Nach wie vor nicht in Fahrt kommt der SK Vorwärts Steyr. Die Oberösterreicher haben nach dem befreienden ersten Saisonsieg gegen Kapfenberg wieder zwei Niederlagen in Serie kassiert. „Es geht jetzt darum, dass wir einen Siegeswillen entwickeln. Wir können auch gegen solche Gegner gewinnen“, sagt Steyr-Coach Daniel Madlener vor dem Heimspiel am Freitag gegen Lafnitz. Die Oststeirer wiederum konnten drei der letzten vier Spiele in der Liga gewinnen und liegen auf dem starken vierten Tabellenrang.

Fr, 22.10.2021, 18:30 Uhr FAC - SV Horn Live-Ticker FAC gegen SV Horn Im gesicherten Mittelfeld mit Ambitionen nach oben findet man zurzeit den FAC. Die Wiener verbesserten sich dank eines 2:0-Heimsieges gegen Steyr auf den 7. Tabellenplatz. Am Freitagabend wartet bereits das nächste Heimspiel auf die Wiener, wenn der SV Horn in Floridsdorf gastiert. Die Waldviertler mussten zuletzt eine klare 0:3-Pleite gegen den SKU Amstetten hinnehmen. „Es war keinerlei Aufbäumen zu sehen, wir haben uns ergeben - so kann und darf man vor eigenem Publikum nicht auftreten“, ärgerte sich Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel nach der Pleite gegen Amstetten.

Fr, 22.10.2021, 20:25 Uhr SC Austria Lustenau - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Blau-Weiß Linz Das Spitzenspiel der 12. Runde steigt am Freitagabend zwischen Tabellenführer Austria Lustenau und dem Tabellendritten Blau-Weiß Linz. Die Lustenauer dürfen sich bis dato über eine Traumsaison freuen. Von den ersten elf Spielen konnten die Vorarlberger zehn gewinnen. Einmal setzte es eine Niederlage. Zuletzt feierte die Lustenauer Austria ein 6:0-Schützenfest gegen den KSV 1919. Der amtierende Meister Blau-Weiß Linz wiederum hält bei 23 Punkten nach elf Runden. Die Linzer feierten zuletzt drei Siege in Folge und reisen mit einer dementsprechend breiten Brust zum Leader ins Ländle.

Sa, 23.10.2021, 14:30 Uhr GAK 1902 - FC Liefering Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Liefering „Leider konnten wir unseren Erwartungen im bisherigen Saisonverlauf nicht gerecht werden. Deshalb haben wir uns gemeinsam entschieden diesen Schritt zu gehen, um die sportliche Zielsetzung und Neuorientierung der Mannschaft voranzutreiben“, begründete GAK-Sportchef Didi Elsneg den Rauswurf von Trainer Gernot Plassnegger. Der Chefcoach musste also nur wenige Tage nach dem 1:6-Debakel gegen St. Pölten den Platz räumen. Platz acht nach elf Runden ist für die Ansprüche der Rotjacken offenbar zu wenig. Am kommenden Wochenende wartet aber gleich die nächste schwierige Aufgabe auf den GAK, wenn der Tabellenzweite FC Liefering in Graz gastiert.

Sa, 23.10.2021, 14:30 Uhr SK Rapid II - FC Dornbirn Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Dornbirn Eine Woche nach der klaren Heimniederlage gegen Wacker Innsbruck wollen die jungen Rapidler zu Hause gegen den FC Dornbirn zurück in die Spur finden. Nach elf Runden rangiert Rapid II auf dem elften Tabellenplatz. Fünf Punkte dahinter weilt der FC Dornbirn auf dem vorletzten Tabellenrang. Die Vorarlberger haben zuletzt vier Spiele in Folge verloren und stecken in einer veritablen Krise. Auch die Bilanz der Aufeinandertreffen in der letzten Saison spricht für Rapid II. Die Jungrapidler konnten beide Duelle für sich entscheiden (2:1/a, 3:2h)

So, 24.10.2021, 10:30 Uhr KSV 1919 - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker KSV 1919 gegen spusu SKN St. Pölten Seit dem überraschenden Cup-Erfolg gegen die Wiener Austria geht es für die Falke steil bergab. In den letzten drei Ligapartien kassierten die Kapfenberger insgesamt 12 Gegentore. Alle drei Partien gingen sang- und klanglos verloren. Am vergangenen Freitag ging der KSV gegen Lustenau gar 0:6 unter. Nun wartet mit dem SKN St. Pölten ein Gegner auf die Falken, der sich zuletzt erfangen und zurückgekämpft hat. Zuletzt gelangen dem Absteiger drei Siege in Folge. Zudem präsentierten sich die Wölfe in Torlaune (13 Tore in den letzten drei Partien). Die Kapfenberger werden sich also auch am Sonntagvormittag warm anziehen müssen.

Foto: GEPA/ADMIRAL