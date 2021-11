In der 2. Liga steht die 15. Runde auf dem Programm. Tabellenführer Austria Lustenau gastiert am Freitagabend bei den Young Violets. Der erste Verfolger Liefering trifft ebenfalls am Freitag auf den SV Horn. Die wiedererstarkten St. Pöltner empfangen Schlusslicht Vorwärts Steyr. Zudem trifft Blau-Weiß Linz zu Hause auf Kapfenberg. Abgeschlossen wird die 15. Runde mit dem Steirer-Derby zwischen Lafnitz und dem GAK.

Fr, 19.11.2021, 18:30 Uhr SKU Amstetten - SK Rapid II Live-Ticker SKU Amstetten gegen SK Rapid II 15 Punkte aus den letzten fünf Partien, 16:0 Tore. Es läuft zurzeit wie am Schnürchen für den SKU Amstetten. Die Niederösterreicher agieren seit Wochen in Hochform und spielen auch in der Tabelle oben mit. Nach 14 Runden liegen die Amstettner auf dem vierten Platz. Am kommenden Freitag bekommt es der SKU zu Hause mit Rapid II zu tun. Gegen die Profis des SK Rapid setzte es im Cup-Achtelfinale die einzige Pleite im Oktober. Die zweite Mannschaft von Rapid holte sich vor der Länderspielpause mit dem Prestigeerfolg im kleinen Derby gegen die Young Violets Selbstvertrauen.

Fr, 19.11.2021, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - FAC Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen FAC Weiterhin nach Wunsch verläuft die bisherige Saison für den FAC. Die Wiener sind seit vier Spielen ungeschlagen und rangieren kurz vor Halbzeit der Meisterschaft auf dem starken sechsten Tabellenplatz. Am Freitag gastieren die Floridsdorfer in Pasching bei den OÖ Juniors. Die Juniors konnten im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel die Niederlagen-Serie stoppen und zumindest einen Punkt gegen den KSV 1919 einfahren. In der laufenden Spielzeit gelang den Oberösterreichern aber erst ein voller Erfolg. In der Tabelle rangiert der FC Juniors OÖ auf dem 14. Rang.

Fr, 19.11.2021, 18:30 Uhr SV Horn - FC Liefering Live-Ticker SV Horn gegen FC Liefering Der Tabellenzweite FC Liefering gastiert am Freitagabend beim SV Horn. Die Waldviertler befinden sich in einer sportlichen Krise, verloren zuletzt vier Ligaspiele in Folge (Torverhältnis 0:10). Mittlerweile sind die Horner auf den 12. Tabellenplatz zurückgefallen, wobei der Start in die neue Saison vielversprechend verlaufen war. Der FC Liefering wiederum ist seit sage und schreibe elf Partien ungeschlagen. Zuletzt gab es in der 2. Liga zwei Remis in Folge. Die aktuelle Form sowie die Bilanz der direkten Duelle spricht ganz klar für die Jungbullen, die nur eines von insgesamt 18 Duellen gegen Horn verloren haben. 14 Mal fuhren die Salzburger einen vollen Erfolg ein.

Fr, 19.11.2021, 20:25 Uhr Young Violets Austria Wien - SC Austria Lustenau Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SC Austria Lustenau Tabellenführer Austria Lustenau gastiert am Freitagabend in Wien bei den Young Violets. Nachdem die Lustenauer in den letzten Wochen zwei Mal in Folge sieglos geblieben waren, kehrten sie vor der Länderspielpause mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Horn auf die Siegerstraße zurück. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Liefering beträgt fünf Punkte. Für die Young Violets wiederum lief es zuletzt katastrophal: Die jüngsten sechs Meisterschaftspartien gingen allesamt verloren. Darunter auch das kleine Wiener Derby gegen Rapid II.

Sa, 20.11.2021, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - KSV 1919 Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen KSV 1919 Einen Knalleffekt gab es während der Länderspielpause beim KSV 1919: Der Cheftrainer Abdulah Ibrakovic hat überraschend seinen Job bei den Falken aufgegeben, weil er ein Angebot im Kosovo angenommen hat. Damit werden die Kapfenberger ab sofort von David Sencar und Vlado Petrovic betreut. So auch beim bevorstehenden Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz. Die Linzer haben nur eines ihrer jüngsten sechs Ligapartien verloren. Zuletzt blieben die Stahlstädter aber zwei Mal in Folge sieglos. In der Tabelle rangieren die Oberösterreicher auf dem fünften Tabellenplatz, sieben Punkte hinter Leader Lustenau.

Sa, 20.11.2021, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Wacker Innsbruck Höchst turbulent verlief die Länderspielpause beim FC Dornbirn: Nach einer Trainingsverweigerung der Spieler folgte die Beurlaubung von Cheftrainer Eric Orie. „Wir mussten diese Entscheidung zum Wohle des Vereins treffen“, begründete Peter Handle, der Sportliche Leiter des FC Dornbirn, die Entscheidung. Auf das Neo-Schlusslicht wartet nun mit dem Heimspiel gegen Wacker Innsbruck eine denkbar schwierige Aufgabe. Während der Länderspielpause holten sich die Tiroler dank eines 4:3-Testspielsieges gegen den FC St. Gallen eine gehörige Portion Selbstvertrauen.

So, 21.11.2021, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - GAK 1902 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen GAK 1902 Zum Abschluss der 15. Runde steigt ein Steirer-Derby, wenn der SV Lafnitz zu Hause auf den GAK trifft. Die Lafnitzer blieben im „Vierer-Block“ vor der Länderspielpause ungeschlagen und liegen in der Tabelle auf dem starken dritten Platz. Sieben Punkte hinter den Lafnitzern liegt der GAK auf Rang acht. Die Rotjacken haben drei ihrer jüngsten vier Ligaspiele verloren. Die Bilanz der direkten Duelle spricht aber für die Grazer, konnte Lafnitz doch keine der bisherigen vier Begegnungen gegen den GAK gewinnen.

Foto: GEPA/ADMIRAL