In der ADMIRAL 2. Liga steht am kommenden Wochenende die 18. Runde bzw. der zweite Frühjahrs-Spieltag am Programm. Bald schon sollte sich herausstellen wer um den Titel mitfightet oder aber wer im Abstiegskampf kleinere Brötchen backen muss. Derzeit hat Herbstmeister Lustenau das beste Blatt in der Hand. 7 Punkte beträgt der Vorsprung, Lieferung besitzt kein Aufstiegsrecht, auf den Dritten FAC Wien. In der unteren Tabellenhälfte geht es ganz eng her. Innerhalb von nur 6 Punkten sind gleich 5 Mannschaften zu finden. Alles ist angerichtet für eine megaspannende Rückrunde.

Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr FAC - KSV 1919 Live-Ticker FAC gegen KSV 1919 Beide Mannschaften haben hervorragend aus den Startlöchern gefunden. Während die Floridsdorfer beim Wiener Derby gegen die Young Violets mit 2:0 erfolgreich sind, gelingt es den Obersteirern überraschend, die Innsbrucker mit 3:2 in die Schranken zu weisen. Aufgrund der vielen Ausfälle steht dabei die Kapfenberger 'B-Elf' im Mittelpunkt des Geschehens. Klar ist man beiderseits nun entsprechend auf den Geschmack gekommen. Die Mannen aus dem 21. Gemeindebezirk werden zuhause wohl alle zur Verfügung stehenden Kräfte mobilisieren. Geht es doch darum, weiter dem Tabellenführer Lustenau auf den Fersen zu bleiben. Herbst: 2:1

Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr GAK 1902 - Young Violets Austria Wien Live-Ticker GAK 1902 gegen Young Violets Austria Wien Geht es nach der Papierform, sollten die Punkte bei diesem Klingenkreuzen eigentlich in der Steiermark bleiben. Beim Saisonauftakt kann der GAK in Horn bereits stark aufzeigen. Letztendlich kann man die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. Die Tabellenkonstellation erlaubt es, dass die 'Roten Teufel' soweit unbeschwert an die Sache herangehen können. Anders sieht da der Sachverhalt bei den 'Jungveilchen' aus. Man befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Zwar passte die Leistung beim Start gegen den FAC Wien. Aber was hilft es, wenn man schlussendlich mit null Punkten dasteht. Herbst: 0:0

Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr SK Rapid II - SV Horn Live-Ticker SK Rapid II gegen SV Horn Auch bei diesem Aufeinandertreffen ist eindeutig der Gastgeber mit der Favoritenrolle behaftet. Das hatte schon Hand und Fuß, was die jungen Hütteldorfer da beim Auftakt in Pasching bei den Juniors OÖ auf den Rasen zaubern. Zudem sind noch Zähler gefragt, um sich noch weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Genau dort sind derzeit die Waldviertler beheimatet. Deshalb ist man auch gut daran beraten, anzuschreiben. Will man nicht noch tiefer im Sumpf versinken. Wenngleich mehr Engagement gefragt ist, wie zuletzt beim Frühjahrsauftakt gegen den GAK, den man zuhause in den Sand setzte. Herbst: 1:1

Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr spusu SKN St. Pölten - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker spusu SKN St. Pölten gegen FC Blau-Weiß Linz Das 'Wolfsrudel' schaffte es zu Beginn gleich, die Unbesiegbarkeit der Lieferinger zu durchbrechen. Nach 13 Spielen müssen die 'Jungbullen' wieder eine Niederlage hinnehmen. Vor allem in der Offensive versteht sich das umgebaute St. Pölten zum Durchsetzen. In dieser Verfassung ist es den 'Gelb-Blauen' sicher zum Zutrauen, gegen die 'Königsblauen' nachzudoppeln. Die Blau-Weißen verzeichnen bei ihrem Auftakt gegen Steyr, Startschwierigkeiten. Vor allem vor des Gegners Tor bleibt viel Luft nach oben. Da ist eine Steigerung von Nöten, will man gegen die spielfreudigen Niederösterreicher nicht mit leeren Händen dastehen. Herbst: 1:1

Fr, 25.02.2022, 20:25 Uhr FC Liefering - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Liefering gegen SC Austria Lustenau Für die 'Jungbullen' gibt es beim ersten Spiel in St. Pölten nichts zu holen. Stark ersatzgeschwächt war man bei den 'Wölfen' mit dem 0:2 noch recht gut bedient. Jetzt im eigenen Stadion gegen den Leader aus dem Ländle soll das aber wieder ganz anders aussehen. Mit der nötigen Leistungssteigerung will man den Turnaround bewerkstelligen bzw. hat man es vor beim Duell 'Zweiter gegen Erster', erfolgreich zu sein. Wenngleich es da aber einer starken Tagesverfassung bedarf. Denn die Lustenauer scheinen als zweitstärkstes Auswärts-Team auf. Bislang reichte es in den 8 Begegnungen zu starken 17 Punkten. Herbst: 1:2

Sa, 26.02.2022, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Wacker Innsbruck Die beiden Mannschaften weisen Gemeinsamkeiten auf. Denn da wie dort war es gelungen, zuletzt in der Fremde stark zu performen. Unterm Strich steht dann aber zu guter Letzt die Null. Die Lafnitzer waren in Lustenau, die Innsbrucker in Kapfenberg zu Gast. Demzufolge werden die Karten jetzt neu gemischt bzw. ist man beiderseits auf Wiedergutmachung aus. Favorit ist dabei weit und breit keiner in Sicht. Wen der beiden Mittelständlern gelingt es wiederum entsprechend zu überzeugen. Mit dem Unterschied, diesmal die Nase vorne zu haben bzw. die ersten drei Frühjahrspunkte auf die Habenseite zu bringen. Herbst: 0:0

Sa, 26.02.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Juniors OÖ Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Juniors OÖ Bei diesem 'Abstiegsduell' zählen die Punkte wahrlich doppelt. Geht es doch auch darum, einem direkten Konkurrenten keine Möglichkeit zum Punkten zu geben. Die Dornbirner werden beim Start in Amstetten mit der 0:4-Pleite ordentlich vorgeführt. Das Ganze will man als 'Eintagsfliege' abtun. Was auch nötig sein wird, will man die Klasse letztlich auch halten. Aber auch die Darbietung der Juniors OÖ beim Auftakt gegen die jungen Rapidler war keine Offenbarung. Stark dezimiert gibt es zuhause nichts zu holen. Das will man jetzt im fernen Vorarlberg besser machen bzw. will man unbedingt Zählbares verbuchen. Herbst: 2:5

So, 27.02.2022, 10:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SKU Amstetten Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SKU Amstetten Gegenüber der Hinrunde präsentierten sich die neu aufgestellten Steyrer in einer sehr kompakteren Verfassung. Demnach ist es auch gelungen, verdientermaßen bei den Blau-Weißen einen Derbypunkt gutzuschreiben. Aber die Aufgabe wird um nichts einfacher. Denn mit dem Mostviertlern kommt eine eingespielte Truppe angerauscht, die in der Vorwoche die Dornbirner gleich mit 4:0 abmontierte. Was dann heißt, dass Amstetten auch in Steyr einen Dreier auf der Agenda stehen hat. Denn schließlich will sich der Vierte weiter im vorderen Tabellenbereich entsprechend behaupten. Herbst: 0:3

Bild: GEPA/Admiral

© Robert Tafeit