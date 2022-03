In der ADMIRAL 2. Liga steht am kommenden Wochenende die 19. Runde bzw. der dritte Frühjahrs-Spieltag am Programm. Derzeit hat Herbstmeister Lustenau das beste Blatt in der Hand. 11 Punkte beträgt der Vorsprung, Liefering besitzt kein Aufstiegsrecht, auf den Dritten FAC Wien. Schaffen es die Vorarlberger tatsächlich nach 22 Jahren den Bundesligaaufstieg zu bewerkstelligen? In der unteren Tabellenhälfte geht es ganz eng her. Innerhalb von nur 5 Punkten sind gleich 5 Mannschaften zu finden. Alles ist angerichtet für eine megaspannende Rückrunde.

Nach der 1:3-Heimpleite gegen die Young Violets hat es der GAK, am Bild der 20-jährige Angreifer Mamadou Sangare, vor, bei den Juniors OÖ, die den letzten Platz belegen, wieder voll anzuschreiben.

Fr, 04.03.2022, 18:10 Uhr FC Wacker Innsbruck - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SK BMD Vorwärts Steyr Beide Mannschaften haben nur suboptimal aus den Startlöchern gefunden bzw. läuft man dem ersten Frühjahrssieg noch hinterher. Die Innsbrucker erzielen in der Steiermark (Kapfenberg und Lafnitz) zwar vier Treffer. Gereicht hat es unterm Strich aber nur zu einem Zähler. Diesmal aber soll es unbedingt klappen mit einem Dreier. Wenngleich es dafür gegen Steyr aber einer starken Performance bedarf. Denn die Oberösterreicher, die diesjährig bereits dreimal im Einsatz waren, stehen insgesamt seit 6 Spielen unbesiegt da. Fünfmal steht dabei ein Unentschieden zu Buche. Nicht wirklich viel, diesmal geht man im Abstiegskampf auf das Ganze bzw. ist man auf einen Auswärtssieg aus. Herbst: 1:0

Fr, 04.03.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - GAK 1902 Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen GAK 1902 Bei den Juniors OÖ brennt der Hut lichterloh. Denn nach dem Remis in Dornbirn beträgt der Abstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz bereits 5 Punkte. Eine Menge Holz für eine Mannschaft, die es bislang in 18 Spielen erst einmal geschafft hat, voll anzuschreiben. Was soviel bedeutet, dass der Turnaround möglichst rasch in die Wege geleitet werden muss. Ansonsten wird das für die Takacs-Truppe wohl eine ganz enge Kiste werden. Der GAK musste zuletzt gegen stark besetzte Young Violets zuhause die Segel streichen. Was man vergessen machen will. In Pasching will man wiederum drei Punkte auf die Habenseite bringen. Herbst: 1:5

Fr, 04.03.2022, 18:30 Uhr SV Horn - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker SV Horn gegen spusu SKN St. Pölten 8 Spiele lang stehen die Waldviertler nun bereits schon ohne Sieg da. Was zur Folge hat, dass die Horner fester Bestandteil im Abstiegskampf geworden sind. Der Druck punkten zu müssen wird deshalb auch von Runde zu Runde vehementer. Da wird wohl auch die Aufgabe im eigenen Stadion gegen St. Pölten alles andere nur nicht einfach werden. Denn das 'Wolfsrudel' präsentierte sich zuletzt in einer starken Verfassung. Gegen Liefering und Blau-Weiß Linz reicht es zuhause zu 4 vorzeigbaren Zählern. In Summe müssen die 'Blau-Gelben' in den letzten 10 Begegnungen nur ein einziges Mal alle drei Punkte abgeben. Herbst: 3:1

Fr, 04.03.2022, 18:30 Uhr KSV 1919 - SK Rapid II Live-Ticker KSV 1919 gegen SK Rapid II Die Kapfenberger, die gegen Innsbruck mit einem Heimsieg gestartet sind, mussten zuletzt notgedrungen pausieren. Das Spiel beim FAC Wien wurde von Seiten der Floridsdorfer coronabedingt abgesagt. Demnach gelangen die 'Falken' nun erneut in den Genuss vor den eigenen Fans spielen zu können. Die jungen Hütteldorfer kommen mit erhobenen Hauptes angerauscht. Denn die 'Pflichtaufgabe' wird zuletzt souverän erledigt. Gelingt es doch gegen die direkten Konkurrenten Juniors OÖ und Horn sechs Punkte gutzuschreiben. Jetzt will man mit einem weiteren Dreier weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. Herbst: 3:0

Fr, 04.03.2022, 20:25 Uhr SC Austria Lustenau - FAC Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FAC Beim Rundenschlager trifft der überlegene Tabellenführer auf den Dritten FAC Wien. Die Vorarlberger wollen dabei die Gelegenheit unbedingt beim Schopfe packen und drei Zähler gutschreiben. Was in den beiden Startrunden schon bestens funktioniert hat. Gegen Lafnitz und bei Liefering versteht man es ordentlich abzuliefern. Demzufolge deutet auch vieles darauf hin, dass Lustenau einen Alleingang hinlegt. Genau das wollen die Mörec-Schützlinge unterbinden. Aber im Ländle hängen die Trauben sehr hoch bzw. bedarf es einer Sonderdarbietung, will man beim stärksten Heim-Team etwas Gewinnbringendes verbuchen. Herbst: 1:3

Sa, 05.03.2022, 14:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Dornbirn Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Dornbirn Ordentlich aufmagaziniert, unter anderen mit Sax und Edomwonyi, ist es den 'Jungveilchen' zuletzt gelungen, im Kampf gegen den Abstieg beim GAK drei wertvolle Punkte zu verbuchen. Aber die jungen Austrianer sind noch lange nicht aus dem Schneider. Aufgrunddessen hat man die Fühler gegen den Drittvorletzten auch auf weitere drei Zähler ausgestreckt. Zuletzt verstehen es die Dornbirner zuhause gegen die Juniors OÖ stark zu performen. Letztlich aber muss man sich mit einem Unentschieden begnügen. Diese zwei 'verlorenen Punkte' will man in der Hauptstadt wieder einsammeln. Keine einfache, aber eine machbare Aufgabe. Herbst: 1:1

Sa, 05.03.2022, 14:30 Uhr SKU Amstetten - FC Liefering Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Liefering Von der Papierform her betrachtet sind bei dieser Partie doch die Mostviertler mit der Favoritenrolle behaftet. Denn Amstetten gelang es zuletzt gegen Dornbirn und in Steyr, vier Punkte auf die Habenseite zu bringen. Was dann auch den starken 4. Tabellenplatz mit sich bringt. Jetzt aber bietet sich sogar die Gelegenheit den zweiten Rang einzunehmen. Voraussetzung dafür ist ein Heimerfolg gegen zuletzt angeschlagene Lieferinger. Denn die ersatzgeschwächten "Jungbullen" haben in St. Pölten und gegen Lustenau doch deutlich das Nachsehen. Bleibt abzuwarten ob den Salzburgern gerade in Amstetten der Knopf aufgeht. Herbst: 1:1

So, 06.03.2022, 10:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SV Licht Loidl Lafnitz Bei der Sonntags-Matinee begegnen einander zwei Mannschaften soweit auf Augenhöhe. Zuletzt aber war es beiderseits nicht gelungen das gegebene Potenzial auch abzurufen. So warten die 'Königsblauen' trotz akzeptabler Darbietungen bereits seit 6 Runden auf einen vollen Erfolg. Den hat man vor nun zuhause gegen die Südoststeirer unter Dach und Fach zu bringen. Aber die Lafnitzer gelten als schwer berechenbare Truppe, die jedem Gegner unangenehm werden kann. Zuletzt hatte man im eigenen Stadion die Innsbrucker bereits am Haken. Letztendlich schaut dann unterm Strich aber nur eine Punkteteilung heraus. Herbst: 1:3

Bild: RIPU-Sportbilder

© Robert Tafeit