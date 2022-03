In der ADMIRAL 2. Liga steht am kommenden Wochenende die 20. Runde am Programm. Derzeit hat Herbstmeister Lustenau das beste Blatt in der Hand. Trotz der überraschenden Heimpleite gegen den FAC Wien, weist man mit einem Spiel mehr ausgetragen, immer noch einen 7-Punkte-Vorsprung auf. Schaffen es die Vorarlberger tatsächlich nach 22 Jahren den Bundesligaaufstieg zu bewerkstelligen? In der unteren Tabellenhälfte geht es ganz eng her. Bekannt geworden ist, dass es nur zwei Absteiger gibt. Derzeit sind die Juniors OÖ und Steyr auf den beiden "Schleuderplätzen" zu finden.

Durchhalteparolen sind beim SV Licht Loidl Lafnitz vernehmbar. Läuft die Semlic-Truppe doch schon seit 6 Runden einem vollen Erfolg hinterher. Und die Aufgabe wird nicht leichter: Denn am 20. Spieltag kommt Amstetten angerauscht. Die Mostviertler bestreiten bislang eine bärenstarke Spielzeit. Mit gegenwärtig 35 Punkten fehlen auf den 2. Tabellenplatz, aktuell nur zwei Zähler.

Fr, 11.03.2022, 18:10 Uhr GAK 1902 - KSV 1919 Live-Ticker GAK 1902 gegen KSV 1919 Das "Steirerderby", das bereits um 18:10 Uhr zur Austragung gelangt, scheint eine völlig offene Kiste zu sein. Denn bei beiden Teams wechseln einander bislang Licht und Schatten ab, Den "Rotjacken" gelingt es in der Fremde zweimal ohne Gegentreffer voll anzuschreiben. Das bislang einzige Heimspiel gegen die Young Violets geht aber mit 1:3 den Bach runter. Bei den KSV'lern fehlt noch das Nachholspiel beim neuen Zweiten, beim FAC Wien. Zuletzt kassieren die "Falken" eine knappe Heimpleite gegen ein stark agierendes Rapid II. Was heißt, dass es gilt auf der Hut zu sein. Beträgt der Abstand zu den Abstiegsplätzen, doch gerade einmal 5 Punkte. Herbst: 2:1

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen SK BMD Vorwärts Steyr Von der Papierform her betrachtet sind die Steyrer bei diesem "OÖ-Derby" der uneingeschränkte Favorit. Denn die Madlener-Truppe befindet sich, wie die letzten Resultate zeigen, vollauf am aufsteigenden Ast. 7 Spiele lang steht man bereits ohne Niederlage da. Und diese Serie soll, geht es nach den SKS, nun seine Fortsetzung finden. Was dann auch gut der Fall sein kann. Denn bei den Juniors OÖ klemmt es hinten und vorne. Ein einziger Sieg steht nach 19 Spielen zu Buche. Der gelingt Anfang August des vorigen Jahres. Was heißt, dass man bereits 16 Partien lang einem vollen Erfolg hinterher rennt. Herbst: 0:0

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr FC Liefering - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Liefering gegen Young Violets Austria Wien Die Lieferinger schaffen es nach den beiden Startpleiten in St. Pölten und zuhause gegen Lustenau, zuletzt in Amstetten mit dem 2:2-Remis, erstmalig anschreiben. Dabei war eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar. Was gleichbedeutend damit ist, dass die "Jungbullen" gegen die Violets darauf aus sind, den ersten Frühjahrsdreier zu verbuchen. Mal sehen was die "Veilchen" da zum entgegenhalten haben. Fakt ist, die beiden bisherigen Heimpartien setzt man in den Sand. Auswärts hingegen klappt es mit einem Dreier. Beim GAK gelingt es einer stark besetzten Austria drei wichtige Zähler auf die Habenseite zu bringen. Herbst: 2:0.

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Blau-Weiß Linz Die jungen Rapidler befinden sich, wie drei Siege infolge unterstreichen, vollauf auf der Erfolgsstraße. Es war nicht wirklich damit zu rechnen, dass die Kulovits-Mannen die ersten drei Spiele gewinnen können. Aber bei den Juniors OÖ, gegen Horn und in Kapfenberg gelingt es jeweils, ganz stark abzuliefern. Was dann auch mit sich bringt, dass man sich einen Respektsabstand von 10 Punkten zur Abstiegszone geschaffen hat. Aber auch die "Königsblauen" können sich zuletzt sehr eindrucksvoll in Szene setzen. Nach 5 Remis am Stück gelingt es zuletzt die Lafnitzer gleich mit 3:0 aus dem Stadion zu schießen. Herbst: 0:1

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SKU Amstetten Was gelingt den Lafnitzern, deren Motor zuletzt gehörig stottert, sechs Partien steht man schon sieglos da, gegen ein aufstrebendes Amstetten? Die Steirer haben zuletzt etwas von der vorhandenen Heimstärke eingebüßt. Diesmal will man aber alles daran setzen, um eine Trendwende herbeizuführen. Amstetten hat zwar auf das Ansuchen einer Bundesliga-Lizenz verzichtet, trotzdem aber will man sich weiter vorne in der Tabelle zu behaupten. Im Spieljahr 2022 steht man noch ohne Niederlage da. Einem Sieg gegen Dornbirn stehen zwei Unentschieden, in Steyr und gegen Liefering, gegenüber. Herbst: 1:1

Fr, 11.03.2022, 20:25 Uhr spusu SKN St. Pölten - FAC Live-Ticker spusu SKN St. Pölten gegen FAC Beim Aufeinandertreffen des Tabellen-Achten gegen den Zweiten, ist soweit kein wirklicher Favorit vernehmbar. Beiden Teams ist es zum zutrauen, drei Punkte unter Dach und Fach zu bringen. St. Pölten befindet sich unübersehbar im Hoch, wie zuletzt 4 Siege und 3 Punkteteilungen untermauern. Aber auch das Gebotene der Floridsdorfer braucht sich durchaus nicht verstecken. Denn nach 7 vollen Erfolgen und einem Unentschieden hat man sich als erster Verfolger von Leader Lustenau herauskristalliert. Findet der Erfolgslauf in der niederösterreichischen Hauptstadt seine Fortsetzung? Herbst: 0:2

Sa, 12.03.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Horn Beide Mannschaften befinden sich unmittelbar vor der Abstiegszone. Demnach zählen die Punkte bei diesem "Kellerderby" mehr oder weniger auch doppelt. Die Dornbirner haben sich nach dem 0:4-Fehlstart in Amstetten überraschend schnell erfangen. Denn gegen die Juniors OÖ und bei den Young Violets gelingt es nachfolgend satte 4 Zähler gutzuschreiben. Genau dort hat man es bei den Vorarlbergern jetzt vor, anzuschließen. Was vorstellbar ist, denn die Horner haben jede Menge Sand im Getriebe. So reicht es in den vergangenen 9 Begegnungen tatsächlich nur zu einem Pünktchen. Herbst: 1:3

So, 13.03.2022, 10:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SC Austria Lustenau Beim "Westderby" scheint soweit jeder Spielausgang vorstellbar zu sein. Wenngleich es aber vor allem auf Seiten der Innsbrucker einer Steigerung bedarf, will man den Tabellenführer erfolgreich bei den Hörnern packen. So hechelt man bei Wacker bereits seit 6 Partien einem Dreipunkter hinterher. Zwar stellte man in Tirols Hauptstadt die BL-Lizenz. Aber sportlich ist man davon doch ein gehöriges Stück weit entfernt. Bei den Lustenauer gilt es abzuwarten ob die überraschende Heimpleite gegen den FAC Wien Spuren hinterlassen hat. Kommt doch noch einmal Spannung in den Titelkampf? Herbst: 1:2

Bild: Harald Dostal / sport-bilder.at

© Robert Tafeit