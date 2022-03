In der ADMIRAL 2. Liga steht am kommenden Wochenende die 21. Runde am Programm. Derzeit hat Herbstmeister Lustenau die Nase noch knapp vorne. Aber der Floridsdorfer AC ist drauf und dran, die Vorarlberger hinter sich zu lassen. Gerade ein Zähler trennt die beiden Titelanwärter noch. Kann die Austria nach 22 Jahren den Wiederaufstieg bewerkstelligen oder aber schafft es der FAC, der österreichische Meister aus dem Jahre 1918, wieder Bundesligaluft zu schnuppern? In der unteren Tabellenhälfte geht es ganz eng her. Bekannt geworden ist, dass es nur zwei Absteiger gibt. Derzeit sind die Juniors OÖ und Steyr auf den beiden "Schleuderplätzen" zu finden.

Beim „OÖ-Derby“ am vergangenen Spieltag weisen die Juniors OÖ überraschend Vorwärts Steyr in die Schranken. Am Bild der Zweikampf zwischen dem Torschützen, Alexander Michlmayr und dem Steyr-Spieler im roten Dress, Christopher Kröhn.

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK Rapid II Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen SK Rapid II Bei den Lustenauern geht es darum wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Denn nach der 0:3-Pleite beim "Westderby" in Innsbruck spürt man bereits den Atem der Floridsdorfer im Nacken. Nur mehr ein Pünktchen beträgt der Vorsprung des einst überlegenen Tabellenführers. Aber die Sache gegen die jungen Hütteldorfer scheint alles nur nicht einfach zu werden. Denn die Kulovits-Truppe startete mit drei Siegen in die Rückrunde. Bleibt die Frage offen, wie weit die letzte 0:3-Heimniederlage gegen BW Linz weggesteckt wird bzw. ob das Spuren am vorhandenen Selbstvertrauen hinterlässt. Herbst: 2:1

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr SV Horn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SV Horn gegen SV Licht Loidl Lafnitz Ganz gehörig unter Zugzwang stehen die Waldviertler, die Woche für Woche mehr an Terrain in der Tabelle verlieren. In Summe betrachtet reicht es für die Horner in den letzten 10 Spielen nur zu einem Pünktchen. Zuletzt passte in Dornbirn schon vieles, aber vor des Gegners Tor erweisen sich die Niederösterreicher einmal mehr als sehr harmlos. Die Lafnitzer ihrerseits scheinen zuletzt erfolgreich die Kurve gekratzt zu haben. Denn nach 6 sieglosen Begegnungen reicht es zuhause endlich wieder einmal zu drei Punkten. Der Fünfte Amstetten wird mit 2:0 in die Schranken gewiesen. Herbst: 1:5

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - GAK 1902 Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen GAK 1902 Bei den Steyrern findet in der Vorwoche etwas überraschend der Erfolgslauf ein Ende. 7 Spiele lang, davon 5 Remis, war man unbesiegt gewesen. Zuletzt aber beim "OÖ-Derby" steht man beim Letzten, bei den Juniors OÖ, auf verlorenen Posten. Was doch unplangemäß kommt, wenn man bedenkt, dass der LASK-Nachwuchs zuvor gleich 16 Spiele lang ohne Sieg dasteht. Mit den "Rotjacken" kommt ein Gegner angedüst, dem man eigentlich alles zutrauen muss. Zuletzt gelingt es den Grazern sehr kompakt aufzutreten. In den vergangenen 6 Partien hat man nur einmal das Nachsehen. Herbst: 0:4

Fr, 18.03.2022, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen spusu SKN St. Pölten Bei diesem Aufeinandertreffen scheint ein jeder Spielausgang möglich zu sein. Bei den jungen Austrianern wechseln einander zuletzt Licht und Schatten ab. Während man zuhause gegen den direkten Konkurrenten aus Dornbirn Federn lassen muss, war es zuletzt bei den "Jungbullen" gelungen, mit dem torlosen Remis einen Zähler gutzuschreiben. Die Suchard-Truppe steht mit dem Rücken zur Wand bzw. ist man fester Bestandteil im Abstiegskampf. St. Pölten war zuletzt 7 mal unbesiegt, erst zuhause gegen den FAC Wien, zieht man mit dem 0:1 ganz knapp den Kürzeren. Herbst: 0:2

Fr, 18.03.2022, 20:25 Uhr SKU Amstetten - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Wacker Innsbruck Beim Klingenkreuzen des Fünften mit dem Neunten scheint soweit ein jeder Spielausgang vorstellbar zu sein. Die Mostviertler waren mit einem 4:0-Kantersieg gegen Dornbirn und mit zwei Remis in Steyr und gegen Liefering, hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Zuletzt stottert der Motor aber etwas bzw. hat man in Lafnitz mit 0:2 das Nachsehen. Die Innsbrucker waren zuletzt sehr bescheiden unterwegs (6 Spiele - 1 Punkt). Umso überraschender war dann der Auftritt zuhause gegen Lustenau. Der Leader wurde am Tivoli gleich mit 3:0 abgefertigt. Herbst: 0:1

Sa, 19.03.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Juniors OÖ Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FC Juniors OÖ Hochspannung ist bei diesem "OÖ-Duell" angesagt. Favorit bei diesem Derby sind aber die "Königsblauen", die zuletzt gegen Lafnitz und bei Rapid II jeweils mit 3:0 erfolgreich waren. In Summe betrachtet ist die Scheiblehner-Truppe nun schon 7 Spiele lang unbesiegt. "Licht am Ende des Tunnels" ist bei den Juniors OÖ zu sehen. Denn nach 16 sieglosen Partien war es zuletzt endlich wieder einmal gelungen, die volle Punkteanzahl gutzuschreiben. Vorwärts Steyr wurde mit einer sehr ansprechenden Darbietung gleich mit 3:1 abserviert. Herbst: 2:2

Sa, 19.03.2022, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Dornbirn Die Kapfenberger verzeichnen mit dem Auftaktserfolg gegen Innbruck einen Start nach Maß. Dann aber kommt Sand ins Getriebe, was heißt dass es in den darauffolgenden drei Partien nur zu einem Punkt reicht. Demzufolge sind die "Falken" gut daran beraten, wieder einmal anzuschreiben, will man nicht in Abstiegsnot geraten. Bei den Dornbirnern hingegen ist die Leistungskurve im Steigen begriffen. Gegen die direkten Konkurrenten Juniors OÖ, Violets und Horn können bärenstarke 7 Punkte verbucht werden. Was die Mannen aus dem Ländle auch etwas in die Favoritenrolle drängt. Herbst: 1:4

So, 20.03.2022, 10:30 Uhr FAC - FC Liefering Live-Ticker FAC gegen FC Liefering Die Floridsdorfer sind ganz ohne Zweifel das "Team der Stunde". Denn mit dem klaren 3:0-Erfolg beim Nachtragsspiel gegen KSV kann bereits der 9. Sieg im 10. Punktspiel sichergestellt werden. Was gleichbedeutend damit ist, dass man drauf und dran ist, den Langzeit-Tabellenführer Lustenau an der Spitze abzulösen. In dieser Verfassung ist der Truppe aus dem 21. Bezirk auch durchaus der nächste Coup zum zutrauen. Denn der Motor der "Jungbullen" ist im Frühjahr noch nicht ins Laufen gekommen, wie zwei Zähler aus den letzten 4 Partien verdeutlichen. Herbst: 0:0

Bild; Admiral/GEPA

© Robert Tafeit