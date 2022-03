In wenigen Tagen steht die 22. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Wer hat die Länderspielpause am besten genutzt? Vornean streiten sich der FAC Wien und Lustenau um den Titel. Wenngleich man aber die Blau-Weißen auch noch nicht abschreiben sollte. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 5 Teams innerhalb von fünf Punkten. Auf den beiden "Schleuderplätzen" sind (noch) die Juniors OÖ und Vorwärts Steyr zu finden.

Die Lustenauer Austria, derzeit am 2. Platz rangierend, hat dem Leader FAC Wien den Kampf angesagt.

Fr, 01.04.2022, 18:30 Uhr SKU Amstetten - SC Austria Lustenau Live-Ticker SKU Amstetten gegen SC Austria Lustenau Die Lustenauer sind nun schon drei Spiele lang sieglos. Gegen den FAC, in Innsbruck und gegen Rapid II reicht es gerade einmal zu einem Zähler. Jetzt aber will der Tabellenzweite wieder neu durchstarten. Schließlich, die Stadionbewilligung wurde bereits erteilt, soll das nach 22 Jahren wieder klappen, mit der Bundesliga-Teilnahme. Deshalb wird das zweitstärkste Auswärts-Team, im Mostviertel, auch voll auf Sieg spielen. Was aber wohl keine einfache Aufgabe werden wird. Denn Amstetten rangiert in der Heimtabelle auf der hervorragenden 2. Stelle. In 10 Partien ist man noch unbesiegt, man musste gerade einmal 6 Gegentreffer hinnehmen. Herbst: 1:3

Fr, 01.04.2022, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - FAC Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen FAC Der frischgebackene Tabellenführer bzw. das gegenwärtige "Team der Stunde" bekommt es auswärts mit den Innsbruckern zu tun. Von den letzten zu vergebenen 33 Punkten können die Floridsdorfer satte 31 auf die Habenseite verbuchen. Was mit sich bringt, dass der FAC Wien, man war im Jahr 1918 schon einmal österreichischer Fußballmeister, durchaus wieder einmal mit der Bundesliga spekulieren darf. Zuletzt siegte man in Lustenau, in St. Pölten und zuhause gegen Liefering. Gelingt da etwa das nächste Husarenstück? Durchaus vorstellbar, denn bei den Tirolern klemmt es hinten und vorne. In den letzten 8 Spielen reicht es nur zu einem Sieg. Herbst: 3:1

Fr, 01.04.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen Young Violets Austria Wien Seitdem in Steyr Trainer Madlener das Kommando übernommen hat, läuft das Werkl wieder auf vier Zylinder. In den letzten 9 Spielen müssen die Oberösterreicher nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Die aber etwas überraschend beim Letzten, bei den Juniors OÖ. Auch diesmal ist der Gegner von der Papierform her betrachtet, keine Übermacht. Der Tabellen-14., die Zweitvertretung der Wiener Austria kommt angerauscht. Die Young Violets haben im Frühjahr wahrlich noch keine Bäume ausgerissen. Was dann auch der Grund ist, dass sich der Club in Abstiegsgefahr befindet. 5 Spiele - 5 Punkte - 4:5-Tore, so lautet die Bilanz. Herbst: 0:2

Fr, 01.04.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen KSV 1919 Das "Steirer-Derby" erscheint völlig offen zu sein, Favorit bietet sich nach den letzten Darbietungen hier keiner an. Die Lafnitzer weisen, etwas ungewohnt, schon eine längere Durststrecke auf. In den letzten 8 Begegnungen reicht es nur zu einem Dreipunkter. Der war zuletzt zuhause gegen Amstetten gelungen. Aufgrunddessen ist man bei den Südoststeirern auch guter Dinge, dass das wieder klappt mit einem vollen Punktezuwachs. Bei den Kapfenbergern wechseln einander im Frühjahr Licht und Schatten ab (5 Spiele - 7 Punkte). Auswärts ist einiges an Nachholbedarf gegeben. Scheinen die "Falken" doch dort am verbesserungsfähigen 12. Rang auf. Herbst: 0:1

Fr, 01.04.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SV Horn Live-Ticker FC Juniors OÖ gegen SV Horn Bei beiden Mannschaften ist Feuer am Dach gegeben. Sowohl die Juniors OÖ wie auch die Horner müssen danach trachten, nicht in die Regionalliga durchgereicht zu werden. Die Oberösterreicher kämpfen gegen eine hartnäckige Unform an. In den letzten 18 Partien gelingt es gerade einmal einen Sieg, 3:1 gegen Vorwärts Steyr, gutzuschreiben. Das Gute daran, das "Ereignis" passierte erst vor kurzer Zeit. Was heißt, dass man sich gegen die Waldviertler durchaus gute Chancen ausrechnet. Auch die Horner laufen ihrer Form hinterher. Zuletzt reicht es in 10 Spielen nur zu einem dürftigen Pünktchen. In der letzten Runde war der Jubel dann groß, die Lafnitzer werden zuhause mit 2:1 besiegt. Herbst: 1:1

Fr, 01.04.2022, 20:25 Uhr GAK 1902 - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Blau-Weiß Linz Bei dieser Begegnung scheinen die Stahlstädter über das bessere Blatt zu verfügen. 8 Spiele lang sind die "Königsblauen" nun schon unbesiegt, zuletzt gewinnt man zuhause gegen Lafnitz und den Juniors OÖ bzw. bei Rapid II. Gelingt es den Scheiblehner-Mannen den Erfolgslauf in Graz fortzusetzen? Zum zutrauen ist es dem viertstärksten Auswärts-Mannschaft allemal. Die "Rotjacken" befinden sich etwas am absteigenden Ast. Nach 6 Spielen, dabei kommt es nur zu einer Pleite, muss man zuletzt in Steyr wieder Haare lassen. Unplangemäß setzt es beim Nachzügler in Steyr eine 2:3-Niederlage. Die Scharte wollen die Steirer nun gegen die Blau Weißen auswetzen. Herbst: 0:1

Sa, 02.04.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker FC Dornbirn gegen spusu SKN St. Pölten Beim Aufeinandertreffen des 13. gegen den 8. scheint soweit jeder Ausgang vorstellbar zu sein. Tabellarisch betrachtet sind es die Dornbirner, die die Punkte dringender benötigen. Fehlt doch aktuell nur ein Zähler zum Vorletzten Vorwärts Steyr. Die Formkurve der Vorarlberger war zuletzt im Steigen begriffen. Von 12 möglichen Punkten können immerhin 7 auf die Konto-Gutseite verbucht werden. Jetzt will man alle Kräfte mobilisieren und die "Wölfe" punktelos auf die Heimreise schicken. Die Frage wird sein wie weit da St. Pölten mitspielt. Im Frühjahr war man zuletzt ein Minimalist. 5 Spiele - 8 Punkte - 4:2-Tore, so lautet die Bilanz. Herbst: 3:0

So, 03.04.2022, 10:30 Uhr SK Rapid II - FC Liefering Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Liefering Der 22. Spieltag wird mit der Sonntags-Matinee in Hütteldorf abgeschlossen. Die jungen Rapidler befinden sich im Dauerhoch. Zuletzt schrammt man in Lustenau nur ganz an einem Sieg vorbei. Demnach ist es den Kulovits-Mannen auch durchaus zum zutrauen, dass man die "Jungbullen" in Schwierigkeiten bringt. Zuletzt bekommt man von den Lieferingern Ungewohntes gezeigt. Seit 5 Runden steht man nun schon sieglos da (2 Punkte). Diesmal aber will man bei den Altersgenossen wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Alles scheint angerichtet zu sein, für ein spannungsgeladenes Fußballspiel am Sonntag Vormittag. Herbst: 2:6

Bild: Admiral/GEPA