In wenigen Tagen steht die 23. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Vornean streiten sich Lustenau und der FAC Wien um den Titel. Wenngleich man aber die Blau-Weißen auch noch nicht abschreiben sollte. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 5 Teams innerhalb von sechs Punkten. Auf den beiden "Schleuderplätzen" sind (noch) die Juniors OÖ und die Young Violets zu finden.

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr FC Liefering - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker FC Liefering gegen FC Wacker Innsbruck Bei den Lieferingern läuft es im Frühjahr wahrlich noch nicht am Schnürchen. Da war man drauf und dran im sechsten Anlauf bei den Rapidlern erstmalig voll anzuschreiben. Dann kassiert man in der Nachspielzeit noch zwei vermeidbare Treffer. Jetzt gilt es sich wieder neu zu sammeln, denn mit den Innsbruckern wartet schon die nächste schwere Aufgabe auf die "Jungbullen". Aber auch bei den Tirolern ist derzeit mächtig Sand im Getriebe gegeben. In den letzten 9 Spielen kann Wacker nur ein einziges Mal die volle Punkteanzahl verbuchen. Obwohl zuletzt mit der Heim-Performance gegen den FAC Wien (1:1) braucht man sich ganz und gar nicht verstecken. Herbst: 2:2

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Juniors OÖ Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Juniors OÖ Der Vorletzte Young Violets trifft auf den Letzten Juniors OÖ. Dabei stehen beide Mannschaften gehörig unter Zugzwang. Zählbares sollte tunlichst gutgeschrieben werden, will man 22/23 nicht Bestandteil der Regionalliga sein. Demnach benötigen beide Teams einen Punktezuwachs wie einen Bissen Brot. Die "Jungveilchen" zählen zu den Minimalisten in der Liga. Im Frühjahr reicht es in den 6 Spielen bei 4:6-Toren gerade einmal zu einem Dreipunkter. Noch um einiges dramatischer stellt sich die Lage bei den Oberösterreichern dar. In den letzten 19 Spielen reicht es tatsächlich nur zu einem vollen Erfolg. Der war zuhause mit 3:1 gegen Steyr gelungen. Herbst: 2:2

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SKU Amstetten Nach zuletzt 8 Partien ohne Niederlage (5 Remis) schlägt es beim GAK knapp aber doch mit 0:1 ein. Damit verabsäumen es die "Königsblauen" auch, den Rückstand zum Führungsduo Lustenau/FAC zu verkürzen. Aber die Blau-Weißen zählen zu den spielstärksten Teams in der Liga. Demzufolge ist es den Stahlstädtern auch stets zum zutrauen, anzuschreiben. Amstetten "passierte" zuletzt im 11. Heimspiel gegen den Tabellenführer die erste Heimniederlage. In der Fremde scheinen die Mostviertler an der 8. Tabellenposition auf. Wie weit kann man dem Gegenüber Paoli bieten. Am kommenden Freitagabend ab 18:30 Uhr wird man mehr wissen. 0:1

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr GAK 1902 - SK Rapid II Live-Ticker GAK 1902 gegen SK Rapid II Beim Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine scheint soweit ein jeder Spielausgang vorstellbar zu sein. Bei den "Rotjacken" wechseln einander Licht und Schatten ab. Zuletzt zeigt die Leistungskurve zuhause gegen BW Linz wieder nach oben. Konnte doch der Erfolgslauf der Linzer (8 Spiele unbesiegt) gestoppt werden. Jetzt hat es man bei den Grazern auf der Agenda stehen, sich weiter in der Tabelle zu verbessern. Platz 4 erscheint durchaus in Reichweite zu sein. Bleibt abzuwarten was Blau-Weiß dazu sagt. Auswärts ist man am 5. Tabellenplatz zu finden. Eine Tabellenregion in der man sich sichtlich wohlfühlt. Herbst: 1:2

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr KSV 1919 - SV Horn Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Horn Auch bei der Partie der "Falken" gegen die Waldviertler sind allerorts Blicke auf den Abstiegskampf gerichtet. In der besseren Position befinden sich dabei die Obersteirer, die dorthin doch einen Respektabstand aufweisen. Zuletzt in Lafnitz beim "Steirerderby" müssen die KSV'ler die gesamte Punkteanzahl abliefern (2:3). Das will man jetzt beim Heimspiel gegen die Horner wieder geradebiegen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Denn die Landerl-Truppe läuft nach wie vor der Form hinterher. So können von den letzten möglichen 36 Punkten nur 5 auf die Habenseite gebracht werden. Der Hut brennt gewaltig beim SV Horn. Herbst: 1:0

Sa, 09.04.2022, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen SK BMD Vorwärts Steyr Nur einen Spieltag lang gibt man in Lustenau die Tabellenführung wieder aus den Händen. Zuletzt mit dem 2:0-Erfolg in Amstetten kann man diese vom FAC, der in Innsbruck remisiert, wieder zurückholen. Jetzt will man im Ländle wieder konstanter auftreten, als das zuletzt der Fall war (4 Spiele - 4 Punkte). Zuhause sind die Lustenauer aber nach wie vor ein heißes Eisen, man rangiert auch dort an der obersten Tabellenposition. Mit den Steyrern kommt aber eine Mannschaft angerauscht, die sich zuletzt in hervorragender Verfassung präsentierte. In den letzten 10 Begegnungen muss sich Vorwärts nur ein einziges Mal geschlagen geben. Herbst: 2:1

Sa, 09.04.2022, 14:30 Uhr FAC - FC Dornbirn Live-Ticker FAC gegen FC Dornbirn Die Floridsdorfer Bilanz ist wahrlich aller Ehren wert. Mit 10 Siegen und 2 Remis hat man sich mitten in den Titelkampf geballert. Nach diesen letzten Ergebnissen ist man auch so richtig auf den Geschmack gekommen. Demzufolge hat man die Fühler gegen Dornbirn auch erneut nach einem Dreipunkter ausgestreckt. Bei den "Rothosen" ist man gegenwärtig weit weg von jeglicher Konstanz. Denn nach einem kurzen Zwischenhoch (3 Spiele - 7 Punkte) setzt es zuletzt in Kapfenberg und gegen St. Pölten wieder zwei Leermeldungen. Was dann auch den bescheidenen 14. Tabellenplatz, einen Punkt vor der Abstiegszone, mit sich bringt. Herbst: 2:0

So, 10.04.2022, 10:30 Uhr spusu SKN St. Pölten - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker spusu SKN St. Pölten gegen SV Licht Loidl Lafnitz Der Tabellenachte trifft auf den Sechsten. Wirklich ein Favorit kristallisiert dabei nicht heraus. Die "Wölfe" befinden sich durchaus auf der Erfolgsstraße. Von den letzten 10 Partien musste nur eine einzige, gegen den FAC Wien, abgegeben werden. Zuletzt bewerkstelligt man es in Dornbirn mit 4:3, einen Sieg gutzuschreiben. Dort will man in St. Pölten auch zuhause gegen die Südoststeirer anschließen. Was nicht als Ding der Unmöglichkeit erscheint. Denn die Lafnitzer sind bislang im Frühjahr doch ein Stück weit entfernt von der nötigen Konstanz. Obwohl, zuletzt reicht es in drei Spielen zu 6 Punkten. Die Heimspiele gegen Amstetten und KSV werden gewonnen. Herbst: 0:1

Bild: Admiral/GEPA

© Robert Tafeit