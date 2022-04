In wenigen Tagen steht die 24. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Vornean streiten sich Lustenau und der FAC Wien um den Titel. Wenngleich man aber die Blau-Weißen auch noch nicht abschreiben sollte. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 5 Teams innerhalb von sechs Punkten. Auf den beiden "Schleuderplätzen" sind die Juniors OÖ und die Dornbirner zu finden.

23. Spieltag: SKN St. Pölten versus SV Lafnitz (1:1), Zweikampf zwischen dem Lafnitzer Thorsten Schriebl und Karim Conte.

Fr, 15.04.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker SKU Amstetten gegen spusu SKN St. Pölten Beim NÖ-Derby prallen am Karfreitag der Tabellenfünfte und der Achte aufeinander. Angesichts der letzten Darbietungen gibt es dabei nicht wirklich einen Favoriten. Die Waldviertler haben das Frühjahr stark begonnen. Nach drei Spielen (5 Punkte) ist der Faden dann aber gerissen. In den letzten vier Partien setzte es für die Fallmann-Truppe gleich drei Pleiten. Aufgrunddessen ist auch Konsolidierung angesagt. St. Pölten kann auf eine brauchbare Rückrunde zurückblicken. In den 7 Spielen im Jahr 2022 setzte es nur eine einzige Leermeldung. Und die fiel äußert knapp aus, gegen den FAC Wien setzt es zuhause eine 0:1-Niederlage. Herbst: 0:4

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - GAK 1902 Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen GAK 1902 Beim Duell der beiden Traditionsvereine ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten. Den finanziell schwer angeschlagenen Innsbrucker ist es zuhause zum zutrauen, gegen jeden Gegner zu bestehen. Zuletzt kann Wacker auch in der Fremde stark aufzeigen. In der Red Bull Arena werden die Lieferinger knapp mit 1:0 in die Knie gezwungen. Aber auch der GAK, derzeit auf der 7. Tabellenposition zu finden, zählt zu den unberechenbarsten Teams in der Liga. Zuletzt wähnte man sich schon als sicherer Sieger gegen Rapid II. Geworden ist es zuhause letztlich ein 2:2-Remis. Diese zwei "verlorenen Punkten" hat man vor in Tirol, wiederum auf die Habenseite zu bringen. Herbst: 1:3

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - KSV 1919 Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen KSV 1919 Bei dieser Begegnung geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Madlener-Mannen präsentierten sich zuletzt in einer hervorragenden Verfassung. In 10 Spielen verzeichnet man nur eine Niederlage (1:3 bei den Juniors OÖ). Am vergangenen Wochenende setzt es die zweite Pleite, Leader Lustenau war dann doch eine Nummer zu groß. Gegen die "Falken" wollen die Steyrer wieder auf die Erfolgsstraße zurückfinden. Was durchaus geschafft werden kann. Denn die Kapfenberger agieren in der Fremde etwas zahnlos. Wie der 12. Platz in der Auswärtstabelle belegt. Aus 12 Partien werden nur 11 Zähler gutgeschrieben. Herbst: 3:1

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen Young Violets Austria Wien Auch bei diesem Klingenkreuzen ist soweit kein wirklicher Favorit vernehmbar. Denn sowohl die Lafnitzer wie auch die Young Violets sind ein Stück weit weg von der nötigen Konstanz. Die Südoststeirer können in den letzten 10 Partien nur zweimal die volle Punkteanzahl verbuchen. Ein Umstand der doch etwas ungewohnt anmutet. Deswegen hat man es auch auf der Agenda der Semlic-Schützlinge stehen, diesmal einen Dreier zu ergattern. Aber die abstiegsbedrohten jungen Austrianer müssen erst einmal bezwungen werden. Zuletzt präsentierten sich die "Jungveilchen" von der Schokoladenseite. Nachzügler Juniors OÖ wird zuhause gleich mit 4:0 vernascht. Herbst: 1:0

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SC Austria Lustenau Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! "David" Juniors OÖ (15 Punkte) trifft auf "Goliath" Lustenau (51 Punkte). Von der Papierform her betrachtet sollte es keine Diskussion darüber gehen, wer das Spiel als Sieger beenden wird. Auch der Umstand, dass die Oberösterreicher aus den letzten 20 Spielen (!) nur einen Sieg gutschreiben können, spricht deutlich für die Lustenauer. Trotzdem, eine Außenseiterchance gibt es im Fußball immer. Die Vorarlberger haben nach einer kurzen Durststrecke (3 Spiele - 1 Punkt) zuletzt wieder zurück zur alten Form gefunden. In Amstetten und gegen Steyr entspricht man der Favoritenstellung und holt die erwarteten 6 Punkte. Herbst: 0:5

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr FC Dornbirn - FC Liefering Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Liefering Den Dornbirnern kann man es durchaus zutrauen den "Jungbullen" Probleme zu bereiten. Denn die Lieferinger stehen in diesem Kalenderjahr noch sieglos da. Siebenmal probiert, siebenmal ist nichts passiert. Ungewohnt für die spielstarken Lieferinger, die bei Rapid II einen 2:0-Vorsprung in der Nachspielzeit aus der Hand geben. Zuletzt setzt es eine knappe 0:1-Heimpleite gegen anmutig agierende Innsbrucker. Die Dornbirner sind zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten. So kassiert man in Kapfenberg, gegen St. Pölten und beim FAC Wien drei Leermeldungen. Derzeit rangiert man auf einem Abstiegsplatz. Punkte sind gefragt, soll es letztlich ein Happyend geben. Herbst: 2:4

Fr, 15.04.2022, 18:30 Uhr SV Horn - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SV Horn gegen FC Blau-Weiß Linz Beim Duell des Tabellenzwölften gegen den Dritten scheinen doch die "Königsblauen" über das bessere Blatt zu verfügen. Die Blau-Weißen verweisen auf ein starkes Frühjahr: 4 Siege 5 Remis 1 Niederlage, so lautet die Bilanz der vergangenen Spiele. Was mit sich bringt, dass die Stahlstädter im Titelkampf, als fünftes Rad am Wagen fungieren. 8 Punkte beträgt der Rückstand auf den Führenden Lustenau derzeit. Anders sieht die Sachlage bei den Hornern aus. Denn nach der letzten Unserie (13 Spiele - 6 Punkte) ist man der Abstiegszone schon beträchtlich nahe gekommen. Zwei Punkte rangieren die Waldviertler derzeit vor einem "Schleuderplatz". Herbst: 1:3

Fr, 15.04.2022, 20:25 Uhr SK Rapid II - FAC Live-Ticker SK Rapid II gegen FAC Gespannt blickt man dem "kleinen Wiener Derby" entgegen. Denn den jungen Hütteldorfern muss man es durchaus zutrauen, den Floridsdorfern Paroli zu bieten. In den 7 Rückrundenspielen muss sich Rapid II nur einmal (0:3 gegen BW Linz) geschlagen geben. Zuletzt aber reichte es dreimal nur zu einem Unentschieden. Lustenau und GAK auswärts sowie Liefering zuhause, sind dabei Gegner, die wahrlich nicht einfach zu bespielen sind. Beim FAC Wien will man es wissen. 11 Siege 2 Remis - mit dieser bombastischen Serie hat man sich in den Titelkampf geballert. Man ist auf den Geschmack gekommen, jetzt will man rauf in die Bundesliga. Herbst: 0:0

Bild: Admiral/GEPA

Robert Tafeit