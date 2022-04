Am 25. Spieltag, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der spusu SKN St. Pölten auf den FC Juniors OÖ. Und dabei gelang es dem Gastgeber die drei geforderten Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Der Außenseiter machte seine Sache aber sehr ordentlich. Aus einem Konter gelang es in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel konnte der Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten, die Partie noch zu seinen Gunsten drehen. Der 2:1-Spielentstand war dann auch hochverdient.

Der 21-jährige Franzose Kevin Monzialo war der zweifache Assistgeber für St. Pölten beim Spiel gegen die Juniors OÖ.

Weixelbraun trifft für den Außenseiter

Die „Wölfe“ sind bei diesem Klingenkreuzen ganz klar mit der Favoritenrolle behaftet. In den letzten 12 Begegnungen muss man nur zweimal die Segel streichen. Während die Juniors OÖ weiter dem Erfolg hinterher hecheln. Von den letzten 21 Spielen kann der Nachzügler nur ein einziges für sich verbuchen. Aber den jungen Oberösterreichern gelingt es von Beginn weg hervorragend mit den "Wölfen" mitzuhalten. George Davies und Kresimir Kovacevic sind es, die die ersten tollen Tormöglichkeiten aufseiten der Hausherren vorfinden.

Daraufhin bringt auch Ulysses Llanez Jr. das Runde nicht im Eckigen bzw. im Juniors-Kasten unter. Demnach haben die Gäste auch das Glück des Tüchtigen bei. Wie es gemacht gehört zeigen die Takacs-Schützlinge dann in der 21, Minute vor. Dominik Weixelbraun bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 21. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 0:1. Woraufhin aber der Platzherr ziemlich "beleidigt" reagiert. Es folgt Angriff auf Angriff. Die Juniors OÖ, auf eine Teilnahme 22/23 in der Liga wurde im Vorhinein verzichtet, haben nun alle Hände voll zu tun, um Schlimmeres zu verhindern. Mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen dann auch, sich schadlos zu halten - Halbzeitstand: 0:1.

Der Gastgeber dreht die Partie noch um

Gelingt es St. Pölten nun im zweiten Durchgang noch den Spieß umzudrehen. Möglichkeiten auf einen Treffer waren zur Genüge gegeben. Nur vor des Gegners Tor war das Auftreten dann von zu wenig Effizienz geprägt. Die Begegnung beginnt dann St. Pölten abermals sehr dominant geführt. Die Gäste vollziehen das, was sIe schon in der ersten Hälfte praktiziert haben. Nämlich zu versuchen kompakt zu sehen, um dann im Konter zuschlagen zu können. Man lässt dem Gegner auch sehr viel Spielraum übrig, erst tief in der eigenen Hälfte ist man bemüht, dem Gegenüber das Leder abzuluchsen.

54. Minute: Es steht 1:1! Yacouba Silue bekommt von Monzialo das Leder am Elferpunkt serviert, der zaudert dann nicht lange und markiert den 1:1-Ausgleichstreffer. 58. Minute: Wieder ist der Vorbereitet Kevin Monzialo, diesmal heißt der Vollstrecker zum 2:1 Kovacevic. Was nachfolgend dazu führt, dass die Niederösterreicher weiterhin das federführende Team bleiben. Oder anders formuliert, die Zuseher sind einem 3:1 ein gehöriges Stück näher wie dem 2:2-Ausgleich. In der Schlussviertelstunde sind dann die Gäste wieder Herr der Lage - es bleibt aber schlussendlich beim hochverdienten 2:1-Heimerfolg. In der nächsten Runde gastiert St. Pölten am Sonntag, 24. April um 10:30 Uhr beim GAK 1902. Der FC Juniors OÖ ist dann am Dienstag, 3. Mai um 18:30 Uhr der Gastgeber gegen Liefering.

SKN ST. PÖLTEN - FC JUNIORS OÖ 2:1 (0:1)

NV Arena, 950 Zuseher, SR: Alain Sadikovski

SKN St. Pölten (4-3-3): Stolz, Salomon, Riegel, Conte, Lang, Davies (46. Schütz), Keiblinger, Llanez (94. Barlov), Kovacevic, Monzialo (82. Tursch), Silue (82. Pemmer)

FC Juniors OÖ (4-3-3): Jungwirth, Wallquist, Wimhofer, Kapsamer (56. Valencia), Softic, Wimmer, Vicol (56. Wild), Kadlec, Sulzner (64. Radulovic), Weixelbraun (74. Altunbas), Michlmayr (63. Drame)

Torfolge: 0:1 (21. Weixelbraun), 1:1 (54. Silue), 2:1 (58. Kovacevic)

Gelbe Karten: Monzialo, Keiblinger, Schütz bzw. Wimhofer, Wimmer

Spielfim: Live Ticker SKN St. Pölten versus Juniors OÖ

Bild: Admiral/GEPA