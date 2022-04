In wenigen Tagen steht die 25. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Vorne an streiten sich der SC Austria Lustenau und der FAC Wien um den Titel. Der FC Blau-Weiß Linz befindet sich gegenwärtig am 3. Tabellenplatz. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 5 Teams innerhalb von sechs Punkten. Aller Voraussicht nach gibt es maximal einen Absteiger. Derzeit ist es der FC Dornbirn, der auf diesem "Schleuderplatz" zu finden ist.

Mo, 18.04.2022, 10:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Wacker Innsbruck Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FC Wacker Innsbruck Die Stahlstädter müssen zuletzt in Horn überraschenderweise Federn lassen. Trotzdem lachen die Blau-Weißen immer noch vom 3. Tabellenplatz. Allerdings bereits mit einem 11-Punkte-Rückstand auf den Führenden Lustenau. In den letzten drei Spielen ist Sand ins Getriebe der "Königsblauen" gekommen. So reicht es nur zu drei Punkten. Was nicht wirklich den Ansprüchen der Linzer entspricht. Die Innsbrucker hingegen haben zuletzt in die Spur gefunden. Von den letzten 5 Partien können 8 Punkte gutgeschrieben werden. Einzig in Amstetten musste man knapp aber doch mit 0:1 die Segel streichen. Herbst: 1:0

Mo, 18.04.2022, 11:00 Uhr KSV 1919 - SKU Amstetten Live-Ticker KSV 1919 gegen SKU Amstetten Die "Falken" geraten zuletzt in Steyr mit 1:3 zum Absturz. Was heißt, dass man sich noch nicht wirklich aller Abstiegssorgen entledigt hat. Ein Sieg zuhause gegen Amstetten wäre diesbezüglich Goldes wert. In Anbetracht der Tatsache, dass wohl nur ein Verein absteigen wird, können die Kapfenberger einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib tätigen. Bleibt abzuwarten wie weit da die Mostviertler mitspielen. Zuletzt sind die Niederösterreicher sehr unkonstant unterwegs. Einer Niederlage folgt postwendend ein Sieg. Geht es nach dem Gesetz der Serie wäre aktuell nun wieder eine Leermeldung an der Reihe. Herbst: 0:3

Mo, 18.04.2022, 14:30 Uhr FC Liefering - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Liefering gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die "Jungbullen" bewerkstelligen es zuletzt in Dornbirn ihren Negativlauf zu beenden. Nach 7 Spielen ohne Sieg ist es im Ländle wieder gelungen, voll anzuschreiben. Noch dazu fällt der Sieg mit 4:1 ziemlich eindrucksvoll aus. Klar sind die Lieferinger nun auf den Geschmack gekommen, ein weiterer voller Erfolg gegen Lafnitz soll folgen. Die Südoststeirer haben zuletzt, nach einem mäßigen Start, wieder zurück in die Spur gefunden. In St. Pölten und zuhause gegen die Violets kann man starke 4 Punkte auf das Habenkonto verbuchen. Herbst: 3:1

Mo, 18.04.2022, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - FC Dornbirn Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen FC Dornbirn Viel Brisanz ist bei diesem Westderby gegeben. Titelkampf trifft auf Abstiegskampf! Die Lustenauer haben ihre Talsohle wohlweislich durchschritten. Nach einem kurzen Durchhänger gibt es zuletzt wieder 3 Siege und ein Remis für die Vorarlberger. Was mit sich bringt, dass die Lustenauer die Leaderposition wieder inne haben. Bei den Dornbirnern hingegen steht man mit dem Rücken zur Wand. Nach der 1:4-Klatsche am Karfreitag gegen Liefering, steht nun der schwere Gang zum Tabellenführer bevor. Gelingt es dort die Unserie, 4 Niederlagen in Serie, zu stoppen? Herbst: 2:0

Mo, 18.04.2022, 14:30 Uhr SK Rapid II - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SK Rapid II gegen SK BMD Vorwärts Steyr Der Tabellen-Zehnte trifft auf den Dreizehnten. Beide Mannschaften sind auf drei Punkte aus. Damit kann man sich vom Tabellenende ein gehöriges Stückchen absetzen. Die jungen Hütteldorfer haben bärenstark in das Frühjahr gefunden, wie 7 Punkte aus 3 Partien verdeutlichen. Dann aber hat sich Sand in das Getriebe der Rapidler geschlichen. Die letzten 5 Spiele bleibt man sieglos, einzig zu drei Unentschieden sollte es reichen. Vorwärts Steyr absolviert eine starke Rückrunde. In den letzten 12 Spielen muss man nur zweimal die Segel streichen. Herbst: 5:2

Mo, 18.04.2022, 16:00 Uhr spusu SKN St. Pölten - FC Juniors OÖ Live-Ticker spusu SKN St. Pölten gegen FC Juniors OÖ St. Pölten spielt eine soweit unauffällige Rückrunde. Die Bilanz des letzten Dutzend Spielen braucht den Vergleich zu anderen Teams nicht zu scheuen (5 Siege 5 Remis 2 Niederlagen). Zuletzt setzt es für die "Wölfe" in Amstetten eine knappe Niederlage. Die will man nun gegen den Ligenaussteiger Juniors OÖ wieder gutmachen. Sprich, man hat es auf der Agenda stehen, drei Punkte gutzuschreiben. Die Chancen dafür stehen hervorragend. Denn den Juniors OÖ ist es bislang gelungen in den vergangenen 21 Spielen, gerade einmal ein einziges Mal für einen Dreipunkter Sorge zu tragen. Herbst: 3:1

Mo, 18.04.2022, 16:45 Uhr FAC - GAK 1902 Live-Ticker FAC gegen GAK 1902 Das "Team der Stunde", der Floridsdorfer AC zählt auch bei dieser Begegnung zum erklärten Favoriten. Wie auch die Bilanz verdeutlicht: 12 Siege 2 Remis. Der FAC ist auch soweit eingestellt auf einen weiteren vollen Erfolg, der die Hauptstädter wieder näher ranrücken lässt an das erklärte Saisonziel. Aber den Tabellen-Siebten zu unterschätzen, das wird man mit Sicherheit nicht machen. Zuletzt gelingt es gegen BW Linz bzw. gegen Rapid II und in Innsbruck, starke 5 Zähler auf die Habenseite zu bringen. Wie weit gelingt es den Steirern die Floridsdorfern bei den Hörnern zu packen? Herbst: 0:1

Die Horner haben zuletzt ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Ist es doch gelungen die Blau-Weißen auf die Bretter zu legen. Ist damit der große Befreiungsschlag gelungen? Vier Spiele lang sind die Horner nun bereits ungeschlagen. Gelingt es gegen die Violets eine Schippe draufzulegen bzw. drei Punkte einzuholen, wäre das wohl schon die halbe Miete was das Ticket für die neue anstehende Saison anbelangt. Die "Jungveilchen" sind sportlich wie auch finanziell angeschlagen. Noch gilt es zittern darum, dass die Lizenz für die neue Spielzeit auch erteilt wird. Herbst: 3:1

Bild: Josef Parak

© Roo