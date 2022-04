In wenigen Tagen steht die 27. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Vorne an streiten sich der SC Austria Lustenau und der FAC Wien um den Titel. Der FC Blau-Weiß Linz befindet sich gegenwärtig am 3. Tabellenplatz. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 4 Teams innerhalb von sechs Punkten. Aller Voraussicht nach gibt es maximal einen Absteiger. Derzeit ist es der FC Dornbirn, der auf diesem "Schleuderplatz" zu finden ist.

Admiral 2. Liga - Spieltag 26: FC Dornbirn - SV Lafnitz 1:4 (0:2): Der Lafnitzer Stefan Gölles ist dabei dem Dornbirner Patrik Mijic das Leder abzuluchsen.

Fr, 29.04.2022, 18:10 Uhr spusu SKN St. Pölten - KSV 1919 Live-Ticker spusu SKN St. Pölten gegen KSV 1919 Die viertvorletzte Runde wird mit dem Duell des Achten gegen den Zwölften eingeläutet. Aufseiten der St. Pöltener ist man doch ein Stück weit hinter den Erwartungen geblieben. Mit dem gegebenen Spielerkader sollte es doch möglich sein, eine Rolle im Titelkampf einzunehmen. Wenngleich die Darbietung in der Rückrunde, man rangiert an der 5. Stelle, doch vielversprechend erscheint. Die Kapfenberger werden, will man vom lästigen Abstiegskampf nicht noch tangiert werden, noch den einen oderen Punkt benötigen. Zuletzt läuft es für die Falken nur wenig wunschgemäß. Aus den letzten 5 Spielen wird nur ein Pünktchen gutgeschrieben. Herbst: 0:2

Fr, 29.04.2022, 18:30 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Live-Ticker FC Liefering gegen GAK 1902 Bei dieser Begegnung ist aufgrund der letzten Darbietung doch der GAK mit der Favoritenrolle behaftet. Denn die Lieferinger, das "Thema Youth League" kann ad acta gelegt werden, bleiben bislang im Frühjahr doch deutlichst hinter den Erwartungen. So bringt man das seltene Kunststück zuwege, aus den letzten neun Partien, nur einen Sieg (4:1 in Dornbirn) verbuchen zu können. Was sich dann auch in der Tabelle bemerkbar macht. Aktuell sind die "Jungbullen" auf den 6. Rang abgerutscht. Mit einem vollen Erfolg könnten die Rotjacken auf die Lieferinger aufschließen. Was angesichts der letzten Vorstellungen kein Ding der Unmöglichkeit darstellen sollte. Herbst: 3:0

Fr, 29.04.2022, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - SKU Amstetten Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SKU Amstetten Bei nur einem Absteiger weisen die Young Violets derzeit einen 5-Punkte--Polster auf den Vorletzten FC Dornbirn auf. Da steht aber noch in den Sternen wie die offenen Lizenzgeschichten letztlich ausgehen. Mitten drin statt nur dabei sind die "Jungveilchen", deren Fahrkarte für die neue Spielzeit noch nicht gelöst wurde. Sportlich betrachtet sind die jungen Austrianer aber drauf und dran, das ganze Thema positiv zu erledigen. Demnach hat man es auch auf der Agenda stehen gegen Amstetten einen Dreier einzufahren. Zuletzt läuft es sehr gut für die Mostviertler. Gelingt es doch in drei Spielen vorzeigbare 7 Punkte auf die Habenseite zu bringen. Herbst: 0:2

Fr, 29.04.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SK BMD Vorwärts Steyr Bei diesem Spiel treffen zwei Teams aufeinander, die zu den positiven Erscheinungen in der Liga zählen. Die Lafnitzer sind bereits seit 5 Spielen unbesiegt, starke 11 Zähler können in diesem Zeitraum gutgeschrieben werden. Jetzt wollen die Steirer weiter nachsetzen, es gilt in der Tabelle weiter Boden gutzumachen. Noch besser sieht die Bilanz beim Frühjahrsvierten, beim SK Vorwärts Steyr aus. In den letzten 14 Spielen kassiert man nur 2 Niederlagen. Was sich auch in der Tabelle entsprechend niederschlägt. Das "Thema-Abstieg", zuletzt knackt man sogar den FAC Wien, hat man vom Tisch. Steyr kann im Restprogramm soweit unbeschwert aufspielen. Herbst: 3:1

Fr, 29.04.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - FC Wacker Innsbruck Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Die Juniors OÖ bestreiten ihre Abschiedstour. Bekanntlich verzichtet man im nächsten Jahr auf eine Teilnahme in der zweithöchsten Spielklasse. Aber beim derzeitigen Stand der Dinge ist man auch sportlich betrachtet deutlich weg vom Fenster. In den letzten 22 Spielen kann man gerade einmal einen einzigen Sieg verbuchen. So ist dann auch der 16. Tabellenplatz zu erklären. Aber auch bei den Innsbruckern ist nicht alles eitle Wonne. Massive Finanzprobleme bringen es mit sich, dass der Verein zuletzt oftmals in den negativen Schlagzeilen vorkommt. Sportlich betrachtet befinden sich die Tiroler derzeit auf der Überholspur. In den letzten 5 Spielen muss man sich nur einmal geschlagen geben. Herbst: 1:5

Fr, 29.04.2022, 18:30 Uhr SV Horn - FAC Live-Ticker SV Horn gegen FAC Bei dieser Begegnung trifft der Tabellen-Dreizehnte auf den Zweiten. Es wird sich weisen, ob der Unterschied wirklich ein so großer ist. Die Waldviertler befinden sich unübersehbarer am aufsteigenden Ast. So musste man in den vergangenen 6 Spielen nur einziges Mal die Segel streichen (0:1 gegen die Violets). Ansonsten ist es permanent gelungen das Potenzial abzurufen bzw. wichtige Punkte im Abstiegskampf gutzuschreiben. Ein weiterer Heimerfolg wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib. Mal sehen wie die Floridsdorfer drauf sind. Zuletzt musste man nach 15 unbesiegten Spielen (13 Siege), in Steyr, erstmalig wieder die volle Punkteanzahl abgeben. Herbst: 0:3

Sa, 30.04.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SC Austria Lustenau Der Rundenhammer geht zweifelsohne in Linz über die Bühne. Dort geht es für die Lustenauer darum, die "Hürde-Blau-Weiß" auf dem Weg in die Bundesliga zu nehmen. Dabei trifft der Frühjahrsdritte auf den Zweiten. Den Vorarlbergern ist es gelungen die kurzzeitige Schieflage wieder zu korrigieren. Denn nach nur einem Punkt, den man in drei Partien einspielt, zieht man sich wieder selbst aus dem Dreck. So stehen zuletzt 5 Siege zu Buche und das bei 12:2-Toren. Aber die "Königsblauen" brennen darauf mit einem Sieg die Punktejagd wieder spannend zu gestalten. Was den Linzern auch durchaus zum zutrauen ist. Zuhause müssen die Stahlstädter bislang erst eine einzige Niederlage hinnehmen. Herbst: 1:0

Sa, 30.04.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SK Rapid II Live-Ticker FC Dornbirn gegen SK Rapid II Bei diesem Klingenkreuzen prallen zwei Teams aufeinander, die zuletzt wenig erfolgreich Fußball spielten. So stehen die "Rothosen" seit bereits 6 Spielen ohne Punktezuwachs da. Auch die Tordifferenz verheißt mit 5:19 nichts Gutes. Wenig überraschend kommt es dort auch zu einem Trainerwechsel. Co-Trainer Stocker übernimmt das Geschäft von Akagündüz, dem in Dornbirn nicht so viel gelungen ist. Jetzt heißt es im Ländle abliefern, ansonsten muss man hoffen, dass es lizenzbedingt zu keinem Absteiger kommt. Die Rapidler durchleben gerade eine hartnäckige Phase - wie 7 sieglose Spiele bestätigen. Wenngleich, immerhin zu 4 Remis sollte es in diesem Zeitraum reichen. Herbst: 1:1

Fotocredit: Admiral/GEPA

© Robert Tafeit