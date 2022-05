In wenigen Tagen steht die 28. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Vorne an streiten sich der SC Austria Lustenau und der FAC Wien um den Titel. Der FC Blau-Weiß Linz befindet sich gegenwärtig am 3. Tabellenplatz. Eine enge Geschichte ist es, wenn es im Kampf gegen den Abstieg geht. Derzeit befinden sich 4 Teams innerhalb von drei Punkten. Aller Voraussicht nach gibt es maximal einen Absteiger. Derzeit ist es der FC Dornbirn, der auf diesem "Schleuderplatz" zu finden ist.

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr SKU Amstetten - FC Juniors OÖ Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Vierte Amstetten auf den Nachzügler FC Juniors OÖ. Dabei befinden sich die Mostviertler ganz klar in der Favoritenstellung. Seit vier Runden läuft es bei Amstetten wunschgemäß. Gegen St. Pölten (2:1), in Kapfenberg (2:0), gegen Horn (0:0) und bei den Violets (5:0) holt man starke 10 von 12 möglichen Zählern. Die Fallmann-Truppe hat demnach sogar die Aussicht, sich noch den dritten Tabellenplatz zu schnappen. Die Juniors lassen die Saison ausklingen. Man hat sich entschieden dazu freiwillig in den Regionalverband zurückzugehen. Aber aufgrund der Tabellenkonstellation war da sowieso nichts anderes übrig gewesen. Herbst: 5:0

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr FC Wacker Innsbruck - SV Horn Live-Ticker FC Wacker Innsbruck gegen SV Horn Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Neunte Innsbruck auf den Dreizehnten SV Horn. Gesetz des Falles es kommt zu einem Absteiger, dann ist bei den Waldviertlern noch Feuer am Dach gegeben. Denn der Vorsprung zum momentanen Vorletzten Dornbirn beträgt gerade einmal 3 Punkte. In den noch drei Runden die zum Spielen sind ein Guthaben, dass schon einmal verspielt worden ist auch. Zuletzt klemmte es im Spiel der Horner. Bei den Violets (0:1), gegen Amstetten (0:0) und beim FAC Wien (0:3) reicht es zu keinem Torerfolg. Bei den Innsbrucker geht es ums blanke Überleben. Gelingt es in der letzten Instanz doch noch die Lizenz zu ergattern oder gehen am Tivoli die Lichter aus? Herbst: 2:0

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Liefering Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Liefering Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Elfte Vorwärts Steyr auf den Sechten FC Liefering. Bei diesem Klingenkreuzen ist kein wirklicher Favorit vernehmbar. Steyr zählt zu den Mannschaften, die es im Frühjahr geschafft haben, prägnant auzutreten. In der Rückrunde rangieren die Oberösterreicher am starken 6, Platz. Da ist den Madlener-Schützlingen in der Rückrunde doch so einiges aufgegangen. In den letzten vier Spielen setzt es für die Steyrer nur eine Niederlage. In Lafnitz kommt es zuletzt zu einer knappe 0:1-Pleite. Bei den Lieferingern ist doch einiger Nachholbedarf gegeben. Da hat man die "Jungbullen" schon in einer ganz anderen Verfassung erlebt. Herbst: 1:1

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr KSV 1919 - Young Violets Austria Wien Live-Ticker KSV 1919 gegen Young Violets Austria Wien Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Zwölfte Kapfenberg auf den Drittvorletzten Young Violets. Bei dieser Begegnung geht es darum, wer sich eine bessere Ausgangsposition für die restlichen zwei Runden im (möglichen) Abstiegskampf verschafft. Wird den Innsbruckern die Lizenz in dritter Instanz verwehrt, ist das hinfällig. Die Kapfenberger sind nun bereits seit sechs Spielen sieglos. Einzig gegen Horn reicht es zuhause zu einem 0:0-Remis. Die restlich fünf Partien gehen allesamt den Bach runter. Aber auch bei den "Jungveilchen" klemmt es an allen Ecken und Enden. Von den vier letzten Spielen reicht es zu einem Sieg. In Horn gelingt es drei Punkte gutzuschreiben. Herbst: 3:1

Fr, 06.05.2022, 18:30 Uhr SK Rapid II - SV Licht Loidl Lafnitz Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Zehnte Rapid Wien II auf den Fünften Lafnitz. Für beide Mannschaften ist die Sache so gut wie erledigt. Während die Lafnitzer die Spielzeit stilvoll ausklingen lassen wollen. Von den letzten sechs Begegnungen können gleich vier Siege verbucht werden. Die fünfte bzw. sechste Partie in St. Pölten und bei Liefering endet jeweils mit einem 1:1-Unentschieden. Gegen KSV (3:2), gegen die Violets (1:0), in Dornbirn (4;1) und gegen Steyr (1:0), reicht es zu Dreipunktern. Bei den Rapidlern hingegen ist mächtig Sand im Getriebe gegeben. Gestartet ist man wie die Feuerwehr (drei Siege). Das war es dann aber, seit 8 Spielen gibt es dann keinen vollen Erfolg mehr. Herbst: 2:4

Fr, 06.05.2022, 20:25 Uhr FAC - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FAC gegen FC Blau-Weiß Linz Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Zweite FAC Wien auf den Dritten FC Blau Weiß Linz. Neben dem Lustenau-Spiel ist diese Begegnung der absolute Hingucker an diesem Spieltag. Geht es doch darum, wer sich einen entsprechenden Vorteil im Titelkampf verschaffen kann. Der FAC Wien war zuletzt ganze 15 Spiele unbesiegt geblieben (13 Siege), bis man in Steyr wieder das Gefühl des Verliererens vermittelt bekommen hat. Zuletzt in Horn setzt aber wieder einen klaren 3:0-Erfolg. Die "Königsblauen" spielen eine ganz starke Rückrunde. Mit 22 Punkten aus 12 Spielen rangiert man in der Frühjahrstabelle am hervorragenden dritten Platz. Herbst: 2:0

Sa, 07.05.2022, 14:00 Uhr GAK 1902 - FC Dornbirn Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Dornbirn Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Siebte GAK auf den Vorletzten FC Dornbirn. Während es beim GAK nur mehr darum geht auf welchen Rang man die Meisterschaft beendet, könnte es bei den Dornbirnern noch um das Eingemachte gehen. Alles ist abhängig davon ob die Innsbrucker doch noch die Lizenz erhalten oder eben nicht. Zuletzt konnten die Vorarlberger nach sechs Niederlagen en suite mit Neo-Trainer Stocker gegen Rapid II (2:1) wieder einen vollen Erfolg feiern. Der GAK war zuletzt ganz stark unterwegs. Von den letzten 13 Spielen musste man nur drei Spiele verloren geben. Gegen die Violets (1:2), in Steyr und in Floridsdorf setzte es jeweils Abreibungen. Herbst: 2:1

So, 08.05.2022, 10:30 Uhr SC Austria Lustenau - spusu SKN St. Pölten Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen spusu SKN St. Pölten Am drittvorletzten Spieltag in dieser Saison trifft der Führende Lustenau auf den Achten St. Pölten. Die Rechnung ist eine einfache. Gewinnen die Vorarlberger die letzten drei Spiele steht man nach 22 Jahren Abstinenz wiederum in der Bundesliga. Zuletzt bleibt man 7 Spiele unbesiegt (5 Siege). Horn (A) und Violets zuhause, sind dann noch die weiteren zwei Gegner. Demnach ist von der Papierform her betrachtet der SkN St. Pölten der haarigste Gegner. Aber das Planet Pure Stadion wird gegen die "Wölfe" aus allen Nähten platzen. St. Pölten kann unbeschwert aufspielen. Längst schon hat man das Ticket für die nächste Spielzeit in der Tasche. Herbst: 1:1

