Mit den Verlängerungen mit Andree Neumayer und Jürgen Bauer konnten zwei der längstdienensten Spieler beim SV Horn weiterhin an den Verein gebunden werden.

Der 26-jährige Andree Neumayer unterschreibt einen neuen Zweijahresvertrag und geht damit bereits in seine sechste Saison beim SV Horn. Der St. Pöltner wechselte im Jahr 2017 ins Waldviertel und kam in diesen fünf Spielzeiten, mit einer halbjährigen Unterbrechung beim SKU Amstetten, auf weit über 100 Pflichtspieleinsätze für den SV Horn hatte. In dieser Saison absolvierte Neumayer, der hauptsächlich auf der Linksverteidigerposition eingesetzt wurde, 27 Spiele in der Admiral 2. Liga.

Jürgen Bauer wechselte im Sommer 2019 vom FC Wiener Neustadt zum SV Horn. Der Dauerbrenner auf der rechten Abwehrseite absolvierte in den drei Saisonen 92 Pflichtspiele für den SV Horn, 29 davon in dieser Spielzeit und konnte dabei zwei Tore und 17 Assists verbuchen. Der Vertrag mit dem 23-jährigen wurde um eine Saison plus Option auf eine weitere Spielzeit verlängert.

„Wir sind sehr erfreut, dass unsere Kapitäne weiterhin den eingeschlagenen Weg mit uns gehen. Beide haben neben ihren Fähigkeiten am Platz auch einen sehr hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und im gesamten Verein“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Fotocredit: SV Horn