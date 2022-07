In wenigen Tagen steht die 2. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Mit der Vienna, Horn, Amstetten, St. Pölten und Lafnitz gab es 5 Teams die mit einem Sieg starten konnten. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 29.07.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Liefering gegen SK BMD Vorwärts Steyr Die "Jungbullen" holen beim Ligaauftakt bei den Young Violets mit dem 2:2-Remis ihren ersten Punkt. Aber auch Steyr hat bereits angeschrieben. Zuhause gegen Rapid II reicht es nach einer abwechslungsreichen Begegnung ebenso zu einem 2:2-Unentschieden. Bei beiden Mannschaften zeigt sich, dass noch viel Luft nach oben gegeben ist. Trotzdem, mit dem Punktezuwachs zeigt man sich soweit einmal zufrieden. Bei der Heimpremiere von Trainer Ingolitsch sind dabei doch die Lieferinger mit der Favoritenrolle behaftet. Wenngleich die Oberösterreicher mit Sicherheit alles in die Waagschale werfen werden, um weiter unbesiegt zu bleiben.

Fr, 29.07.2022, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen Young Violets Austria Wien Den Meisterschaftsauftakt haben die "Königsblauen" beim Aufsteiger Vienna FC etwas überraschend mit 0:2 in den Sand gesetzt. Demzufolge steht bei den Stahlstädtern nun auch Rehabilitation auf der Tagesordnung. Letztendlich geht es darum, der gegebenen Favoritenrolle gerecht zu werden. Aber es wäre ein Fehler die "Jungveilchen" auf die leichte Schulter zu nehmen. Schon gegen Liefering können sich die Young Violets formatfüllend ins Bild stellen. Beim 2:2-Heimremis präsentiert man sich gegenüber der letzten Saison punktuell verbessert. Trotzdem, ein Punktezuwachs bei den Blau Weißen wäre als Bonus für die jungen Austrianer zu werten.

Fr, 29.07.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SKU Amstetten Live-Ticker FC Dornbirn gegen SKU Amstetten Während die Dornbirner beim Ligaauftakt in St. Pölten auf verlorenen Posten stehen, schafft es Amstetten mit dem 3:0-Heimsieg gegen Kapfenberg, als erster Tabellenführer aufzuscheinen. Geht es nach den Mostviertlern soll das auch nach der zweiten Runde so sein. Wenngleich man im Ländle wohl alle Register ziehen muss, will man sich die weiße Weste nicht anpatzen. Zudem hat man es beim Gastgeber auf der Agenda stehen, sich nunmehr von einer anderen Seite zu präsentieren, als das zuletzt in St. Pölten der Fall war. Demzufolge scheint alles angerichtet zu sein, für ein spannungsgeladenes Ligaspiel.

Fr, 29.07.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Horn Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Horn Die "Falken" sind beim Ligaeinstand in Amstetten mit 0:3 ordentlich abgestürzt. Diesmal beim ersten Heimspiel zuhause gegen Horn soll das aber ganz anders aussehen. Demnach haben es die Kapfenberger vor, erste Punkte gutzuschreiben. Dafür ist aber eine deutliche Leistungssteigerung nötig. Den Waldviertlern ist der Auftakt mit dem 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Sturm Graz II vollauf gelungen. Was dieser Erfolg wert ist, sollte sich in den nachfolgenden Spielen herausstellen. Fakt aber ist, dass wenn das Horner Werkl ins Laufen kommt, man diesen durchaus Außenseiterchancen, im Kampf um die vorderen Plätze zuschreiben sollte.

Fr, 29.07.2022, 18:10 Uhr SK Rapid II - SKN St. Pölten Live-Ticker SK Rapid II gegen SKN St. Pölten Beide Teams können mit dem Start in die Punktejagd soweit zufrieden sein. Die Rapidler bewerkstelligen es, in Steyr mit 2:2 anzuschreiben. St. Pölten verbucht mit dem 2:0-Heimerfolg gegen Dornbirn überhaupt einen Dreier. Diesmal werden die Karten wieder neu gemischt. Was heißt, dass die Favoritenrolle gerecht verteilt ist. Den jungen Hütteldorfern muss man es bescheinigen, gegen jeden Gegner in der Liga anschreiben zu können. Aber auch die "Wölfe" sind imstande jederzeit zubeißen zu können. Vielerorts werden die Niederösterreicher sogar zum engeren Favoritenkreis hinzugezählt. Vorhang auf für ein spannendes Ligaduell.

Fr, 29.07.2022, 20:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - GAK 1902 Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen GAK 1902 Das Freitagabend-Spiel bestreiten mit der Admira und dem GAK zwei Traditionsvereine, die man auch zum engeren Kreis der Titelanwärter zählt. Im ersten Spiel muss der Bundesliga-Absteiger aber schon mal registrieren, dass auch in der 2. Liga starker Fußball gespielt wird. Nach hartem Kampf setzt es in Lafnitz eine 1:2-Niederlage. Der GAK startet mittelprächtig in die neue Spielzeit. Wenngleich ein Punkt gegen den Vizemeister FAC Wien durchaus in Ordnung erscheint. Wer aber wird diesmal in der Südstadt die Nase vorne haben? Eine Prognose diesbezüglich erscheint schwer. Was dann dafür spricht, dass es zu einem offenen Schlagabtausch kommt.

So, 31.07.2022, 10:30 Uhr FAC - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FAC gegen First Vienna FC 1894 Großes Zuseher-Interesse sollte dieses Wiener Derby am Sonntag-Vormittag hervorrufen. Treffen doch die Floridsdorfer, beim ersten Spiel schafft man beim GAK ein 0:0, auf den Vienna FC, der etwas überraschend die Linzer Blau Weißen mit 2:0 in die Schranken weisen konnte. Demnach sollte man dem Liganeuling auch diesmal wieder gute Außenseiterchancen einräumen. Gelingt der Zellhofer-Truppe tatsächlich der nächste Coup oder aber kann sich letztlich der Vizemeister FAC Wien durchsetzen? Man darf gespannt sein, wie die Antwort auf diese Frage ausfällt bzw. wem es erneut gelingt, Punkte gutzuschreiben.

So, 31.07.2022, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker Sturm Graz II gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die Nachwuchstruppe des SK Sturm Graz muss beim Ligaauftakt in Horn mit der 1:2-Niederlage schon einmal Lehrgeld berappen. Wenngleich man den "Fohlen" bescheinigen muss, stark performt zu haben bzw. war man knapp dran am Auswärtspunkt. Aber zu guter Letzt steht man bei der Premiere mit null Punkten da. Das soll jetzt beim Steirer-Derby ganz anders werden. Wenngleich da mit den Lafnitzern eine harte Nuss angerauscht kommt. Beim Auftakt gelingt es den Semlic-Mannen stark aufzuzeigen. So wird der Bundesliga Admira Wacker zuhause mit 2:1 besiegt.

Fotocredit: Admiral/GEPA