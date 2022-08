In wenigen Tagen steht die 3. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - KSV 1919 Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen KSV 1919 Die "Jungveilchen" trafen in den beiden Startpartien bereits viermal in des Gegners Tor. Wenngleich es gegen Liefering und zuletzt bei Blau-Weiß Linz nur zu einem Zähler reichte. Aber die Vorstellungen der Young Violets waren sehr passabel. Diesmal aber soll es reichen zum ersten vollen Punktezuwachs. Was durchaus möglich sein könnte. Denn bei bei den Kapfenbergern klemmt es noch im Getriebe. In Amstetten und zuhause gegen Horn reichte es zu keinem Torerfolg bzw. Punktezuwachs.

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Flyeralarm Admira Bei Amstetten ist soweit alles in eitler Wonne. Die beiden Start-Begegnungen gegen Kapfenberg und in Dornbirn wurden soweit souverän gewonnen. Was dann auch den zweiten Tabellenplatz mit sich bringt. Man ist eine von vier Mannschaften die zurzeit das Punktemaximum von 6 Zählern aufweist. Der Admira gelang es zuletzt die Auswärtspleite in Lafnitz zu korrigieren. Beim zweiten Duell gegen ein steirisches Team behielt man zuhause gegen den GAK in einer packenden Partie mit 4:3 die Oberhand.

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr SV Horn - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SV Horn gegen FC Blau-Weiß Linz Den Waldviertlern gelang ein Auftakt nach Maß in die neue Punktejagd. Zuerst wurde Aufsteiger Sturm II zuhause mit 2:1 in die Schranken gewiesen. Danach blieb man knapper 1:0-Sieger in Kapfenberg. Demnach ist man auch darauf eingestellt, auch gegen die "Königsblauen" etwas Ertragreiches zu verbuchen. Die Blau-Weißen schafften, nach einem Fehlstart bei der Vienna, zuletzt einen 4:2-Erfolg gegen die Young Violets.

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SKN St. Pölten Aufsteiger Vienna FC hat sich hervorragend in der Liga vorgestellt. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen BW Linz gelang es zuletzt auch beim Vizemeister FAC Wien einen Dreipunkter ohne Gegentreffer einzufahren. Mit St. Pölten kommt jetzt der Tabellenführer zum Kräftemessen angerauscht. Die Niederösterreicher agierten bislang makellos: Zuhause gegen Dornbirn (2:0) und bei Rapid II (5:1) gab man sich keine Blöße bzw. verbuchte man sichere 6 Punkte auf die Habenseite.

Fr, 05.08.2022, 20:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FAC Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FAC Bei den Lafnitzern wechseln einander beim Auftakt Licht und Schatten ab. Zuerst wurde der Bundesliga-Absteiger Admira mit 2:1 bezwungen. Danach setzte es bei Sturm II beim Steirer-Derby eine 0:2-Leermeldung. Der FAC Wien steht überhaupt noch ohne Torerfolg da. Beim GAK und gegen die Vienna reichte es schlussendlich nur zu einem Punktegewinn. Welcher Mannschaft wird es gelingen auf die Siegerstraße zurückzufinden?

Sa, 06.08.2022, 14:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Dornbirn Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen FC Dornbirn Vorwärts Steyr startet mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen in die Punktejagd. Gegen Rapid II reicht es zuhause noch zu einem 2:2-Remis. Aber zuletzt setzt es beim Nachtrag in Grödig gegen den FC Liefering eine bittere 3:4-Leermeldung. Diese versäumten Punkte sollen jetzt gegen Dornbirn nachgeholt werden. Die Vorarlberger patzen zweimal und halten noch bei null Punkten. Die Gegner dabei waren St. Pölten und Amstetten.

Sa, 06.08.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - FC Liefering Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Liefering Die Grazer Rotjacken haben sich den Saisonauftakt wohl etwas anders vorgestellt. Gegen den FAC Wien (0:0) und bei der Admira (3:4) sollte es aber nur zu einem Zähler reichen. Jetzt gilt es für die Steirer Versäumtes nachzuholen, schließlich soll das was werden mit einem Platz im vorderen Drittel. Aber die jungen Lieferinger sind hervorragend drauf. Zuletzt beim Nachtrag gegen Steyr schafft man es in der Schlussphase einen 2:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg umzuwandeln.