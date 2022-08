In wenigen Tagen steht die 4. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 12.08.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FC Liefering gegen First Vienna FC 1894 Die "Jungbullen" sind mit vier Punkten aus drei Partien mittelprächtig in die Punktejagd gestartet. Auswärts reichte es bei den Violets und beim GAK nur zu einem Zähler. Das einzige Heimspiel wird dann dank einer fulminanten Aufholjagd gegen Steyr noch mit 4:3 gewonnen. Deshalb hat man es auch auf der Agenda stehen in Grödig wiederum voll zu punkten. Aber der Aufsteiger präsentierte sich zuletzt in toller Verfassung. 7 Punkte bringen den 3. Platz ein.

Fr, 12.08.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Live-Ticker FC Dornbirn gegen SV Horn Bei dieser Partie trifft der noch punktelose Tabellen-Nachzügler auf den Ersten, der als einzige Mannschaft das Punktemaximum aufweist. Dementsprechend ist dann auch die Favoritenrolle verteilt. Dornbirn, Torverhältnis 2:7, verliert zuletzt in Steyr etwas unglücklich mit 1:2. Beim SV Horn hingegen läuft es bislang wie am Schnürchen. Gegen Sturm II, in Kapfenberg und gegen BW Linz fährt die Landerl-Truppe die volle Punkteanzahl ein. Jetzt soll Sieg Nummer vier folgen.

Fr, 12.08.2022, 18:10 Uhr FAC - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FAC gegen SK BMD Vorwärts Steyr Bei dieser Begegnung treffen zwei Tabellen-Mittelständler aufeinander. Sowohl die Floridsdorfer wie auch die Steyrer weisen vier Punkte auf. In den ersten beiden Runden will es noch nicht klappen mit dem Toreschießen (0:1 gegen die Vienna, 0:0 beim GAK). Zuletzt aber glänzte der FAC Wien beim 4:0 Auswärtssieg in Lafnitz. Auch bei Steyr mangelt es noch an der nötigen Konstanz. In der letzten Woche gelingt es zuhause gegen Dornbirn den ersten Dreier sicherzustellen.

Fr, 12.08.2022, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - Sturm Graz II Live-Ticker SKN St. Pölten gegen Sturm Graz II Für St. Pölten, man ist am zweiten Tabellenplatz zu finden, läuft es derzeit wunschgemäß. Dornbirn und Rapid II hat man schon auf der Abschussliste. Letztens reichte es auch bei einer starken Vienna zu einem Punktegewinn. Die "Jungblackies" fahren ihre bisherigen 4 Punkte allesamt zuhause ein (Lafnitz, Rapid II). Jetzt soll es auch in der Fremde klappen mit dem Anschreiben. Beim Tabellenführer in Horn war man jedenfalls schon knapp dran.

Fr, 12.08.2022, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen Young Violets Austria Wien Von der Papierform her betrachtet ist bei diesem Spiel der Bundesliga-Absteiger mit der Favoritenrolle behaftet. Bislang hat die Admira vier Punkte auf die Habenseite gutgeschrieben. In der Fremde reichte es zu einem Zähler (1:1 in Amstetten), zuhause besiegt man den GAK mit 4:3. Die Young Violets schafften es in jedem Spiel zweimal in des Gegners Tor zu treffen. Trotzdem bringt das unterm Strich nur zwei Punkte mit sich.

Fr, 12.08.2022, 20:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - GAK 1902 Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen GAK 1902 Beim Freitagabend-Spiel prallen zwei als Titelmitstreiter gehandelte Mannschaften aufeinander. Bislang bleiben aber beide Teams doch etwas hinter den Erwartungen. Die "Königsblauen" versemmeln die zwei Auswärtsspiele. Bei der Vienna (0:2) und in Horn (1:2) steht man mit leeren Händen da. Beim GAK war es der Fall, dass man das bislang einzige Spiel auf einem fremden Platz, als Verlierer verlassen musste (3:4 bei der Admira).

Sa, 13.08.2022, 20:00 Uhr SK Rapid II - SKU Amstetten Live-Ticker SK Rapid II gegen SKU Amstetten Die bisherigen zwei Zähler können die jungen Hütteldorfer beide in der Fremde fixieren. In Steyr (2:2) und bei Sturm II (1:1) holt man jeweils ein Unentschieden. Das einzige Heimspiel gegen St. Pölten geht gleich mit 1:5 den Bach runter. Das will man diesmal aber ausbügeln. Amstetten ist aber eine harte Nuss, wie der 4. Tabellenplatz zeigt. Zudem sind die Mostviertler noch unbesiegt. Gegen den KSV, in Dornbirn und gegen die Admira reichte es zu 7 Punkten.