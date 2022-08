In wenigen Tagen steht die 6. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - Sturm Graz II Live-Ticker FC Liefering gegen Sturm Graz II Gespannt blickt man auf das Duell der beiden Nachwuchs-Teams. Während die Lieferinger 5 Punkte am Konto haben, weist der Aufsteiger aus Graz bereits 7 Zähler auf. Die "Jungbullen" haben es auf der Agenda stehen, den zweiten Saisondreier unter Dach und Fach zu bringen. Bleibt die Frage wie weit Sturm II da mitspielt. Zuletzt hat man zuhause gegen die Linzer Blau Weißen mit 0:2 das Nachsehen.

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Horn Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SV Horn Bei dieser Partie trifft der Vierzehnte auf den Tabellenführer. Mit 11 markierten Treffern zählen die Young Violets zu den derzeitigen "Torfabriken" in der Liga. Aber wird das reichen um die Waldviertler an den Hörnern zu packen? Die Horner können bislang bestechend abliefern. 13 Punkte aus 5 Partien sprechen eine deutliche Sprache. Mal sehen ob es gelingt die Favoritenrolle bei den Violets zu erfüllen.

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr FAC - SKU Amstetten Live-Ticker FAC gegen SKU Amstetten Die Floridsdorfer, am 5. Platz liegend, fordern den Zweiten Amstetten heraus. Dabei sind die Karten soweit gerecht verteilt. Der FAC Wien hat zuletzt wieder in die Spur gefunden. Aus den letzten drei Spielen konnte man 7 Punkte gutschreiben. Die Niederösterreicher stehen überhaupt noch ohne Niederlage da. Zuletzt bringt man auch die Lieferinger knapp aber doch mit 1:0 auf die Verliererstraße.

Fr, 26.08.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - SK BMD Vorwärts Steyr Das Trainerdebüt von David Sencar ist zuletzt in St. Pölten in die Hose gegangen. Jetzt aber zuhause gegen Steyr soll es endlich klappen für die Kapfenberger mit dem ersten Saisondreier. Bislang reicht es in den fünf Partien für die "Falken" erst zu einem einzigen Zähler. Besser stehen da schon die Oberösterreicher da. Mit 5 Punkten ist man derzeit am 12. Platz anzutreffen. Aber Luft nach oben ist genug gegeben.

Sa, 27.08.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Licht Loidl Lafnitz Bei diesem Steirerderby ist nicht wirklich ein Favorit vernehmbar. Wenn dann spricht der Heimvorteil für die Rotjacken. Denn in den beiden bisherigen Spielen vor den eigenen Fans ist man noch ohne Gegentreffer geblieben. Die Lafnitzer sind soweit ein unberechenbares Team. Zuletzt muss man sich nach dem 5:1-Derbysieg in Kapfenberg, zuhause gegen Nachzügler Dornbirn mit einem 1:1-Remis begnügen.