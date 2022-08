In wenigen Tagen steht die 7. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 02.09.2022, 18:10 Uhr SV Horn - FC Liefering Live-Ticker SV Horn gegen FC Liefering Der noch unbesiegte Tabellenzweite Horn trifft auf die "Jungbullen", die derzeit am 9. Platz zu finden sind. Können die Waldviertler dabei ihren Erfolgslauf fortsetzen? Bislang ist es den Hornern bestens gelungen sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Aber die Lieferinger scheinen langsam aber sicher in die Spur zu finden. Zuletzt wurde Sturm II zuhause gleich mit 4:2 abmontiert.

Sa, 03.09.2022, 20:00 Uhr SK Rapid II - FC Dornbirn Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Dornbirn Beim Duell der Sieglosen ist soweit kein Favorit erkennbar. Fakt aber ist, dass beiderseits Punkte nötig sind, will man nicht in gröbere Schwierigkeiten gelangen. Die Rapidler haben vier Remis am Konto, jetzt soll es endlich klappen mit dem ersten Saisonerfolg. Aber auch die Dornbirner, zuletzt kommt es gegen die Vienna zu einem 0:0, haben vor anzuschreiben.

So, 04.09.2022, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - FAC Live-Ticker SKN St. Pölten gegen FAC Nur zwei Punkte trennen den Fünften von dem Achten. Beiden Mannschaften fehlt noch etwas die nötige Konstanz um ganz vorne mitzumischen. Aber mit einem Sieg könnte man einen Schritt dorthin tätigen. St. Pölten kassierte zuletzt beim Derby gegen die Admira eine knappe 0:1-Niederlage. Für den FAC Wien setzte es zuhause gegen Amstetten eine bittere 2:3-Pleite.