In wenigen Tagen steht die 8. Meisterschaftsrunde in der Admiral 2. Liga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?

Fr, 09.09.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - KSV 1919 Live-Ticker FC Dornbirn gegen KSV 1919 Den Dornbirnern ist es zuletzt bei den Rapidlern im siebenten Anlauf endlich gelungen den ersten Saisonerfolg zu verbuchen. Jetzt hat man es auf der Agenda stehen den nächsten Sieg folgen zu lassen. Die Chance dafür steht gut, denn bei den Kapfenbergern läuft derzeit sehr wenig zusammen. Zuletzt kassiert der Nachzügler gegen den GAK eine bittere 1:5-Heimpleite.

Fr, 09.09.2022, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - Sturm Graz II Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen Sturm Graz II Der Tabellenfünfte trifft auf den Dreizehnten. Die Admira gibt zuletzt eine 1:0-Führung in Steyr noch aus der Hand. Was mit sich bringt, dass man wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze liegenlässt. Beim Aufsteiger hat man einiges von der Anfangs-Euphorie eingebüßt. Gegen BW Linz, in Liefering und gegen die Violets setzt es zuletzt gleich drei Niederlagen am Stück.

Fr, 09.09.2022, 20:30 Uhr FAC - SK Rapid II Live-Ticker FAC gegen SK Rapid II Die Floridsdorfer sind drauf und dran an die gezeigten Darbietungen der vorigen Saison anzuschließen. In der letzten Runde war es gelungen in St. Pölten die volle Punkteanzahl gutzuschreiben. Dagegen ist bei den jungen Hütteldorfern merklich Sand im Getriebe vorhanden. Sieglos sind die Rapidler an der dürftigen vorletzten Tabellenstelle zum finden.

Sa, 10.09.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - SV Horn Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Horn Beim Rundenschlager trifft der Tabellendritte auf den Zweiten. Der GAK hat nach der Niederlage bei der Admira hervorragend in die Spur finden. So stehen die Grazer nun bereits seit 5 Runden unbesiegt da. Zuletzt verputzte man die KSV'ler auswärts gleich mit 5:1. Die Horner sind neben Amstetten das "Team der Stunde" in der Liga. Man ist immer noch unbesiegt.