Nach der länderspielbedingten, zweiwöchigen Pause in der ADMIRAL 2. Liga hat es Runde 10 gleich wieder in sich. Das Top-Duell und NÖ-Derby zugleich findet Freitag zwischen dem Dritten SKN St. Pölten und Tabellenführer SKU Amstetten statt - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Mit einem Sieg würden die Wölfe an der Fallmann-Elf vorbeiziehen, winkt gar Platz 1. Falls der Zweite SV Horn zuvor nicht bei Vorwärts Steyr gewinnt. Gespannt sein darf man ohnehin, wie die Waldviertler nach den Trainerstaff-Turbulenzen sportlich reagieren? Hält beim FC Dornbirn auch gegen die Young Violets die Siegesserie an? Den Abschluss bildet Sonntagmorgen die Partie zweier Aufstiegs-Kandidaten: FAC vs. FC Blau Weiß Linz. Nachfolgend der Ausblick.

Topspiel in St. Pölten zwischen dem Dritten SKN St. Pölten und Liga-Leader SKU Amstetten. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 24. September 2021, gab es kein Durchkommen und nichts zu holen für die Amstettener, die bei den Wölfen eine 0:4-Schlappe erlitten. Hier eine Spielszene von damals.

Fr, 30.09.2022, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SV Horn Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SV Horn Was haben die turbulenten vergangenen beiden Wochen beim SV Horn in der länderspielbedingten Pause bewirkt? Nach dem Paukenschlag - Chefocach samt Trainerstaff und Physiotherapeuten weg! Wie reagiert die Mannschaft darauf, nachdem es sportlich beim Vorjahres-13. so hervorragend lief, die Waldviertler nach 9 Runden sensationell auf Rang 2 stehen. Mit beinahe so viel Siegen (5) wie in der gesamten Vorsaison nach 30 Runden (7). Vorwärts Steyr trotzte zuletzt zu Zehnt Spitzenreiter SKU Amstetten auswärts ein 1:1 ab, wurde beim unberechtigten Feldverweis benachteiligt und bewies Moral. Die Steyrer sind zuhause bisher noch unbesiegt (2 Remis + 2 Niederlagen) und heimstark, was zuletzt auch BL-Absteiger und Aufsties-Aspirant FC Admira zu spüren bekam, als die Mader-Elf 2:1 siegte. In den bisherigen vier ADMIRAL 2. Liga-Duellen in Steyr, konnte auch Horn bisher noch nie gewinnen, schaffte bei einer Niederlage allerdings auch drei Remis. Auf ein Unentschieden deutet auch das 5. Aufeinandertreffen in der LIWEST-Arena hin.

Fr, 30.09.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Dornbirn gegen Young Violets Austria Wien Nach gleich vier Niederlagen zum Saisonstart, hat Dornbirn den Turnaround geschafft. Es folgten zwei Remis und zuletzt drei Siege en suite. Darunter mit dem 6:0-Kantersieg gegen müde Youth League-Fighter vom FC Liefering auswärts ein klares Statement. Hält der Flow der Vorarlberberger an? Die Young Violets sind ein unberechenbarer Gegner, eine "violette Wundertüte". Die jungen Wiener sitzten dem gastgebenden Tabellenzehnten nur einen Zähler und zwei Ränge dahinter "im Nacken". In den vergangenen drei Duellen in Dornbirn trennten sich beide Teams jeweils unentschieden.

Fr, 30.09.2022, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - KSV 1919 Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen KSV 1919 Von der Tabellenkonstellation her geht der furios gestartete Aufsteiger, derzeit auf Rang 4 nur zwei Punkte hinter Liga-Leader SKU Amstetten, klar favorisiert in das Spielg gegen Schlusslicht KSV 1919. Die Steirer abgeschlagen am Tabellenende, warten einzig in der Liga noch auf den ersten Sieg und stehen bei nur zwei Punkten. Auswärts kassierten die Falken bisher vier Niederlagen (ein Remis). Auch nach dem Trainerwechsel standen die Kapfenberger zuletzt drei Mal mit leeren Händen da. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine echte Überraschung. Dennoch sind die Wiener gut beraten, den Außenseiter nicht zu unterschätzen.

Fr, 30.09.2022, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - SKU Amstetten Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SKU Amstetten NÖ-Derby und das Topspiel der Runde! Dritter vs. Erster! St. Pölten fügte zuletzt dem heimstarken Aufstiegs-Aspiranten FC Blau Weiß Linz deren erste Heimniederlage zu. Mit dem "Last-Minute"-Tor von Joker Jonas Montnor nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Luis Hartwig (Leihspieler VfL Bochum). Überhaupt verfügen die Wölfe über Qualität von der Bank, können stets nachlegen. Amstetten verteidigte, obwohl zuletzt zwei Mal sieglos (0:2-Niederlage bei der Vienna, 1:1 vs. Vorwärts Steyr), die Tabellenführung, wäre diese in Runde 10 mit einer Niederlage in St. Pölten jedoch nach langer Zeit definitiv los. In der vergangenen Saison gewann jeweils die Heimmannschaft: SKU mit 2:1 in Rd. 24 und am 9. Spieltag fertigten die Wölfe die Amstettner gar in St. Pölten mit 4:0 ab.

Sa, 01.10.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - Sturm Graz II Live-Ticker GAK 1902 gegen Sturm Graz II Grazer Stadtderby! Bevor der GAK in wenigen Wochen im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale auf den Bundesligisten und "großen" SK Sturm trifft, geht es vorab im Liga-Alltag gegen die "Blackies-Youngster". Die Rotjacken wussten in Rd. 9 den "Matchball" nicht zu nutzen, um nach den Punkteverlusten des Spitzenduos Amstetten & SV Horn auf Rang 1 zu klettern, kassierten beim SK Rapid II mit 0:3 eine empfindliche Pleite nach zuvor einer eindrucksvollen Erfolgsserie. Rehabilitieren sich Spielmacher Liendl und Co., um weiter oben dran zu bleiben? Der Aufsteiger aus der Umgebung hat schon für einige Überraschungen in der 2. Liga gesorgt und mutierte gar wiederholt zum Favoriten-Schreck. Spannung pur in diesem Duell!

Sa, 01.10.2022, 14:30 Uhr SK Rapid II - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SK Rapid II gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die jungen Hütteldorfer landeten mit dem 3:0 gegen den favorisierten und bis dato wochenlang siegverwöhnten GAK 1902 einen Coup. Obendrein der erst erste Saison-Sieg! Im 2. Heimspiel in Folge wollen die jungen Rapidler nun nachlegen, um sich alsbald aus dem Tabellenkeller zu verabschieden. Derzeit steht die Elf von Stefan Kulovits zwar noch auf dem vorletzten Tabellenplatz, doch der Anschluss zum Mittelfeld ist hergestellt. Beim SV Lafnitz kommt die Saison bisher einer Achterbahn-Fahrt gleich, steht der Vorjahres-Vierte aktuell nur auf Rang 9. Doch noch ist alles eng beieinander und Rang 3 nur drei Zähler entfernt. Während es zuhause für die Steirer relativ gut läuft bisher, gab es für sie auswärts allerdings in dieser Saison bis auf den Sieg bei Schlusslicht Kapfenberg in den anderen drei Gastspielen nichts zu holen. Bei den bisherigen beiden Zweitliga-Auftritten in Hütteldorf gewannen die Gäste jedoch jeweils.

Sa, 01.10.2022, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Liefering Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen FC Liefering Der Bundesliga-Absteiger befindet sich nachwievor im Haupt-Verfolgerfeld, mit Rang 7 allerdings nur vier Zähler hinter Spitzenreiter SKU Amstetten und gar nicht mal weit weg von den oberen Tabellenrängen. Die ersten Klubs hinter den Südstädtern sind jedoch auch nicht weit weg. Um dem Mittelmaß zu entkommen, braucht es - ohne Wenn und Aber - für die Panther gegen die "Roten Bullen" aus Liefering einen Heimsieg. Zuhause lief es für die Admiraner ja bisher bei 3 Heimsiegen und einer Niederlage relativ gut. Anders beim FC Liefering, wo in der Fremde bei drei Niederlagen nur ein Remis zu Buche steht. Bei den jungen Salzburgern ist das auch immer ein Entwicklungsprozess. Rang 14 ist sicher aktuell dennoch hinter den Erwartungen. Dazu noch zuletzt die 0:6-Heimklatsche gegen den FC Dornbirn. Eine große Challenge in den nächsten Wochen, zumal ja auch noch die Youth-League-Spiele vs. Dinamo Zagreb, FC Chelsea und AC Milan anstehen. International sind die Jungbullen von Chefcoach Fabio Ingolitsch und Co Zlatko Junuzovic bisher auch erfolgreich, nur im Liga-Alltag noch nicht.

So, 02.10.2022, 10:30 Uhr FAC - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FAC gegen FC Blau-Weiß Linz Hochinteressante Partie per Sonntags-Matinee. Beide Teams zuvor in Runde 9 ohne Dreier. Der FAC mit einer Nullnummer bei Aufsteiger SK Sturm Graz immerhin mit einem Zähler, Blau-Weiß Linz mit einer bitteren 0:1-Lastminute-Niederlage gegen den SKN St. Pölten...der ersten Heimniederlage für die Linzer. Die sich natürlich in dieser Saison mit dem "Aufstiegs-Bekenntnis" mehr Druck auferlegt haben. Es läuft noch nicht rund bei der Scheiblehner-Elf, der es vor allem an Effizienz und Durchschlagskraft im Abschluss mangelt. Bei der individuellen Qualität kann sich das allerdings schnell ändern und bisher haben Kapitän Brandner und Co. ja mit Sonntagvormittag-Spielen gute Erfahrungen gemacht in dieser Saison. Zumal die Floridsdorfer bisher zu Hause ein Auf & Ab erlebten: Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg...! Hält dieses Gesetz der Serie? Oder ein anderes? Denn in vergangenen Saison gewann der FAC gegen die Linzer beide Duelle mit 2:0.

Fotocredit: Josef Parak