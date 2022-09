Am Freitagabend (ab 18:10 Uhr wie gewohnt im Ligaportal-Liveticker) gastieren die Young Violets beim FC Dornbirn, die zuletzt über drei Siege en suite jubeln durften. Für Harald Suchard ist es das 100. Spiel auf der Trainerbank der Jungveilchen.

Nach der 0:2-Niederlage in Lafnitz trauerte Trainer Suchard einem vergebenen Punktgewinn nach, sah gegen die Steirer zwei unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaft: „In Hälfte eins hatten wir die klar besseren Möglichkeiten, es ist uns allerdings nicht gelungen daraus Kapital zu schlagen. Nach Seitenwechsel gerieten wir nach einem individuellen Fehler in Rückstand. Die Lafnitzer haben danach all ihre Routine ausgespielt – wir waren nicht mehr in der Lage, den nötigen Druck auszuüben. Mit dem 0:2 war die Partie dann gelaufen.“

Die Aufarbeitung fiel kurz und bündig aus, verabschiedeten sich doch unmittelbar nach der Niederlage zahlreiche Violets in die Länderspielpause. Die wurde vom Betreuerstab insbesondere für Einzelgespräche und Feedback-Runden für die verbliebenen Spieler genutzt. „Es war uns ein Anliegen, ihnen während dieser kurzen Verschnaufpause ein Update zu geben. Wie ist der Ist-Stand? Wie verläuft ihre Entwicklung?“

Jubilar Suchard

Erst am Mittwoch kehrten die letzten Spieler von ihren Einberufungen zurück ins Training, Donnerstagmittag bestiegen Mannschaft und Betreuerteam den Bus in Richtung Ländle. Unter ihnen natürlich Jubiläums-Trainer Harald Suchard, der gegen die Dornbirner das 100. Mal auf der Betreuerbank der Violets Platz nehmen wird. „Ich freue mich riesig auf diese Partie. Einerseits ist so ein Jubiläum natürlich was Schönes, andererseits treffe ich in Dornbirn auf meinen Freund Thomas Janeschitz, der mich damals noch bei den Austria Amateuren trainiert hat!“

Nach stotterndem Start zündeten die Vorarlberger ihren Turbo etwas verzögert, feierten zuletzt drei Siege en suite, darunter ein fulminantes 6:0 beim FC Liefering. Suchard zeigt sich über den Aufwärtstrend des Gegners wenig überrascht. „Man merkt, Thomas Janeschitz hat ihnen ein Gesicht verpasst. Ihr Umschaltspiel ist brandgefährlich, sie stehen hinten kompakt und können aus jeder Situation Tore machen. Mit dieser Kombination können sie jedem Team dieser Liga das Leben schwer machen!“

„Gute Ausgangsposition"

Um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten, dürfe sich sein Team keine Ungenauigkeiten erlauben. Der spielerischen Linie gilt es, treu zu bleiben. „Wir wollen den Gegner möglichst früh stören, benötigen im Ballbesitz Präzision. Wenn wir vorne Druck machen und hinten geordnet bleiben, können wir durchaus etwas Zählbares mitnehmen!“ Trotz der Niederlage in Lafnitz sieht Suchard sein Team weiter im Aufwärtstrend, zeigt sich vor Abschluss des ersten Saisondrittels mit den bisher gezeigten Leistungen der Violets durchaus zufrieden: „In der Liga kann jeder Jeden schlagen, niemand kann sich in Sicherheit wiegen. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet.“

Kadernews

Bitter für die Jungveilchen: Flo Fischerauer verletzte sich im Abschlusstraining und muss mit einer Seitenbandverletzung im Knie bis auf Weiteres pausieren. Die Langzeitverletzten Esad Bejic, Philipp Klein, Mario Gintsberger, Sanel Saljic und Andrija Milosavljevic sind weiterhin kein Thema. Kapitän Matteo Meisl und der nach seiner Covid-Erkrankung wieder genesene Tristan Hammond saßen am Donnerstag beide im Mannschaftsbus.

