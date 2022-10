Mit dem Auswärtsspiel beim FC Liefering startet der Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Samstag in das zweite Saisondrittel der ADMIRAL 2. Liga. Im Duell mit den Jungbullen peilt der FAC den Ausbau seiner Serie von fünf ungeschlagenen Partien in Folge an.

Mit dem 2:1-Heimerfolg gegen den FC Blau Weiß Linz markierte der FAC am vergangenen Sonntag nicht nur seinen 5. Saisonsieg, sondern gleichzeitig auch das beste erste Saisondrittel seit dem Aufstieg in die 2. Liga vor acht Jahren. Durch den jüngsten „Dreier“ hält der FAC mit 18 Zählern auf dem 4. Platz und ist damit aktuell sogar um drei Punkte und vier Plätze erfolgreicher unterwegs als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison, an deren Ende der sensationelle Vizemeistertitel stand.

„Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft, denn durch den großen Umbruch im Sommer konnte niemand erwarten, dass wir so gut in die neue Saison starten. Das zeigt uns auch, dass die letzte Saison kein Zufall gewesen ist und was möglich ist, wenn jeder im Verein alles für den Erfolg tut. Jetzt liegt es an uns zu zeigen, dass wir damit nicht zufrieden sind und noch weiterkommen wollen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft nicht nachlassen wird“, resümiert FAC-Trainer Mitja Mörec die ersten zehn Spieltage der Saison.

Trotz des aktuellen Erfolgslaufs von wettbewerbsübergreifend fünf Spielen ohne Niederlage reist der FAC am Samstag mit viel Demut und Respekt nach Grödig, schließlich wartet mit den jungen Salzburgern nicht gerade ein Lieblingsgegner auf die Wiener, die in bisher 24 Zweitligaduellen lediglich vier Mal als Sieger vom Platz gehen konnten. 14 Partien gingen an den FC Liefering, sechs Mal gab es ein Remis. Die Bilanz der letzten drei Duelle liest sich aus FAC-Sicht schon besser, denn zuletzt gab es einen 2:1-Heimerfolg, davor zwei torlose Remis. Mahnende Worte kommen daher zwei Tage vor dem Duell auch von Mitja Mörec: „Wir wissen, wie viel Qualität, Potenzial und Talent Liefering besitzt, haben großen Respekt vor ihnen und werden sie nicht unterschätzen, nur weil die Tabelle derzeit vielleicht ein anderes Bild zeichnet. Wir müssen am Samstag genauso auftreten, wie gegen Linz und wollen unsere Serie mit einem guten Spiel und Punkten bestätigen.“

Der Vorjahressechste aus Salzburg, der auch heuer mit einem Durchschnittsalter von 18,1 Jahren die junge Mannschaft der Liga stellt, kommt in dieser Saison bisher kaum ins Rollen und hält nach dem ersten Saisondrittel mit lediglich acht Punkten auf Platz 14. In den letzten neun Jahren beendeten die Jungbullen nur eine einzige Saison auf einem schlechteren Rang als Platz sechs, derzeit beträgt der Abstand auf den viertplatzierten FAC zehn Punkte. Mit 24 Gegentreffern sind die Salzburger bisher vor allem in der Defensive anfällig, nur die KSV 1919 musste mehr Gegentore hinnehmen (26). Dennoch sei vor den Jungbullen gewarnt, denn mit Karim Konaté haben die Salzburger einen gefährlichen Angreifer in ihren Reihen, der auch beim gestrigen 2:0-Erfolg über Dinamo Zagreb in der UEFA Youth League getroffen hat.

Einen unangenehmen Gegner erwartet auch FAC-Verteidiger Benjamin Wallquist, der das Salzburger Umfeld noch aus seiner Zeit in der Akademie kennt: „Aus meiner Zeit in Salzburg weiß ich, dass nun ein wenig die Alarmglocken läuten und die Spieler besonders motiviert sein werden, uns ein Bein zu stellen. Darum müssen wir von Beginn weg genauso diszipliniert und konzentriert auftreten, wie am Sonntag gegen Linz. Wenn uns das gelingt, können wir aus Grödig etwas mitnehmen.

Personell definitiv fehlen wird dem FAC am Samstag Leomend Krasniqi, der gegen Liefering eine Gelb-Sperre absitzen muss.

Anpfiff in der Greisberges Betten-Arena in Grödig ist um 14:30 Uhr. Die Partie könnt ihr wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER mitverfolgen.

