Weiter außergewöhnliche Spannung in der ADMIRAL 2. Liga. Auch Runde 12 bietet wieder reizvolle Duelle. Wie Freitagabend bereits SKN St. Pölten vs. GAK 1902, der nach seinem Zwischenhoch zuletzt "schwächelte". Im Freitag-Einzelspiel ab 20:30 Uhr will der SV Horn beim SK Rapid II die Tabellenführung verteidigen. Samstag steht dann das OÖ-Derby der Kult-Klubs FC Blau Weiß Linz vs. SK BMD Vorwärts Steyr auf dem Programm. Und bei der Sonntags-Matinee forden zwei 2. Mannschaften von Bundesligisten jeweils Gegner aus den Top 4: Young Violets auf der Hohen Warte beim Zweiten First Vienna FC 1894 und Sturm Graz II empfängt den Vierten SKU Amstetten. Nachfolgend die Ligaportal-Vorschau!

Hält der Erfolgslauf von Aufsteiger First Vienna FC 1894 auch im "kleinen Wiener Derby" gegen die Young Violets an? In den letzten 6 Runden stand gleich 5 Mal hinten die "Null" bei der Elf von Coach Alexander Zellhofer. Im günstigsten Fall, wenn Spitzenreiter SV Horn Freitagabend beim SK Rapid II nicht gewinnt und die Vienna siegt, winkt sogar Rang 1 für den Liga-Neuling.

Fr, 14.10.2022, 18:10 Uhr FAC - KSV 1919 Live-Ticker FAC gegen KSV 1919 Ungleiche Ausgangslage. Der FAC erfolgsverwöhnt, 4 Siege und 1 Remis aus den letzten 5 Partien, gewann auch beide Vorjahres-Duelle gegen die KSV. Die Gastgeber sind dran am Spitzenduo SV Horn & First Vienna FC 1894, nur zwei Zähler dahinter. Außerdem zu Hause eine Macht und noch unbesiegt auf dem FAC-Platz. Mit einem Erfolgserlebnis will der Vizemeister in das Cup-Highlight nächsten Dienstag gegen den Bundesligisten LASK gehen. Die Kapfenberger einzig nach 11 Runden noch ohne Dreier, mit zwei Zählern abgeschlagen Schlusslicht. Unter der Woche bereits der zweite Trainerwechsel in dieser bisher so verkorksten Saison. KSV-Rückkehrer Abdulah Ibraković soll es nun als Retter richten - siehe auch Beitrag. Ein "Himmelfahrtskommando" im Herbst. Den einzigen Auswärtspunkt holten die Falken allerdings in Wien: beim 2:2 bei den Young Violets am 5. August.

Fr, 14.10.2022, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - GAK 1902 Live-Ticker SKN St. Pölten gegen GAK 1902 Die Wölfe mit ihren zwei Gesichtern. Auswärts top (4S,1U,1N), zuhause Flop...bereits 3 Heim-Niederlagen. Trainer Stephan Helm sprach nach dem Auswärtssieg bei Blau Weiß Linz noch von einem Übergangs- bzw. Entwicklungsjahr der Gastgeber, deren Trumpf "die Bank" ist. Denn kaum eine Mannschaft erzielte so viele Joker-Tore, dazu viele junge Talente. Der GAK schnupperte bei seinem Zwischenhoch mit 6 Spielen unbesiegt, darunter 4 Siege, in Runde 9 am Tabellenthron, doch dann die 0:3-Pleite bei Rapid II und in 3 Spielen gegen 2. Mannschaften von Bundesligisten - Rapid, Sturm, Austria Wien - seit 3 Spielen kein Dreier. Für beide Teams gilt es in diesem Verfolgerduell nicht den Anschluss nach Oben zu verlieren. Es sind die "Oktober-Wochen der Wahrheit" für GAK-Routinier Liendl und Co.: St. Pölten, dann im ÖFB-Cup-Achtelfinale das Grazer Derby gegen Sturm, danach in der Liga gegen zwei Teams der Top 3 mit der Vienna und Amstetten. Vor einem Jahr fast auf den Tag genau am Freitag, den 15. Oktober 2021, schickte St. Pölten die Steirer mit einer 6:1-Packung nach Hause!

Fr, 14.10.2022, 20:30 Uhr SK Rapid II - SV Horn Live-Ticker SK Rapid II gegen SV Horn Respekt SV Horn. Das Team um Kapitän Andree Neumayer hat den "Trainer-Paukenschlag" erstaunlich gut weggesteckt und mit zwei Siegen eine beachtliche Reaktion gezeigt. Beide Dreier hinten heraus errungen. Die Waldviertler strotzen vor Selbstvertrauen, beweisen wiederholt Moral & Mentalität. Bei den jungen Rapidlern Duplizität der Geschehnisse: wie der Bundesligist auch die 2. Mannschaft im Allianz Stadion nur mit einem Sieg. Den allerdings gegen den GAK mit 3:0. Ansonsten - nicht unüblich bei so jungen Teams - Leistungsschwankungen und ein Wechselbad der Gefühle von der Elf von Stefan Kulovits. Doch ACHTUNG, SV Horn: In den vergangenen beiden Spielzeiten gewann die "Wiener Wilden" vom SK Rapid beide Heim-Duelle mit den Gästen!

Sa, 15.10.2022, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Liefering Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Liefering Der SV Lafnitz hat sich nach holprigem Saisonstart mit nur 7 Punkten aus 6 Partien wieder erfangen, ist klammheimlich von Rang 11 auf 6 geklettert und urplötzlich wieder oben dran. 4 Siege (allesamt "zu Null"!) aus den vergangenen 5 Spielen = 12 Punkte. Seit der Vorjahres-Vierte weiß, dass die Steirer angeblich freiwillig in die Regionalliga gehen möchte, spielt die Elf von Coach Philipp Semlic befreit und erfolgreich auf. Anders der FC Liefering, der - ungewohnt - den schlechtesten Saisonstart seit 2. Liga-Zugehörigkeit vorweist. Vorletzter Tabellenrang, bereits 26 Gegentore in 11 Partien. Auch die Auswärts-Bilanz mit nur einem Punkt bei vier Niederlagen macht nicht Mut. Dazu die permanent "englischen Wochen" mit Youth League für die Jungbullen von Fabio Ingolitsch. Herbst-Blues bei den Salzburgern, die allerdings in den vergangenen beiden Spielzeiten mit Siegen aus Lafnitz zurückkehrten. Der letzte Heimsieg des SVL über Liefering ist bereits über 3 Jahre her - am 9. August 2019 (2:0).

Sa, 15.10.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SK BMD Vorwärts Steyr Das OÖ-Derby und Kult-Duell zweier Traditionsvereine! Blau Weiß-Sportdirektor Tino Wawra kündigte im Ligaportal-Exklusiv-Interview eine Serie an. War der 5:2-Triumph bei den davor siegverwöhnten Dornbirnern ein Befreiungsschlag, ein Aufbruch, der Start für eine Siegesserie? Bisher ist der Aufstiegs-Aspirant aus der Stahlstadt gesamt betrachtet nach 11 Runden seinen Ansprüchen noch nicht gerecht geworden. Rang 9 mit 7 Punkten Rückstand auf Liga-Leader SV Horn sind viel, in punkto Leistungs-Konstanz zu wenig. Auch Vorwärts Steyr ist noch nicht so recht in die Spur gekommen. Aus den jüngsten vier Partien nur ein Zähler bei drei Niederlagen. Mit Rang 13 bei 10 Zählern hat die Madlener-Elf aufzupassen und den Blick nach unten nicht außer Acht zu lassen. Auswärts sind die Gäste in dieser Saison noch ohne Sieg (2U,3N). Der letzte Dreier in der Fremde ist 5 Monate her, mit 3:2 am 13. Mai in Dornbirn. Immerhin: die Rot-Weißen waren trotz Unserie in diesem Herbst bisher schwer "zu knacken"...stets enge Spiele!

Sa, 15.10.2022, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Dornbirn Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen FC Dornbirn Der Dornbirner Erfolgslauf nach vier Siegen en suite und sechs Spielen unbesiegt, wurde mit der 2:5-Heimpleite gegen den FC Blau Weiß Linz jäh gestoppt. Welche Reaktion zeigt die Elf von Trainer Thomas Janeschitz, dem gebürtigen Wiener, in der Südstadt? Die Gastgeber heimstark, 4 Siege (1 Niederlage), doch gesamt in diesem Herbst inkonstant. Bei Spitzenreiter Horn gaben die Panther eine 1:0-Führung noch aus der Hand, verloren auf der Zielgeraden noch 1:2. Obendrein sah der eingewechselte Mamina Badji rot, ist gegen die Vorarlberger ebenso gesperrt wie auch Chefcoach Roberto Pätzold. Ein spannendes Verfolgerduell zweier Klubs im dichtgedrängten Mittelfeld. Für die Admira, aktuell auf Rang 7 (17 Zähler), gilt es mit einem Sieg den Anschluss nach oben zu wahren. Dornbirn Zehnter mit drei Zählern Rückstand.

So, 16.10.2022, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - Young Violets Austria Wien Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen Young Violets Austria Wien Der Aufsteiger von der Hohen Warte ist eine absolute Bereicherung für die 2. Liga, sorgt seit Saisonbeginn für Furore und "kratzt" nach vier Siegen en suite bei nur einem Zähler Rückstand auf Liga-Leader SV Horn gar am Tabellenthron. Der Tabellenzweite im Flow, spielte in den letzten sechs Runden fünf Mal zu Null!!! Hat mit überhaupt nur 6 Gegentoren die mit Abstand wenigsten kassiert. Kurios: mit 13 auch nur die zweitwenigsten Treffer erzielt. Die Elf von Coach Alexander Zellhofer zuhause noch unbesiegt. Mit den Young Violets kommt ein unberechenbarer Gegner, der sich bisher auf Unentschieden spezialisiert hat (5). Den Tabellen-12. und gastgebenden Zweiten trennen 11 Punkte und 10 Ränge. Mit nur einem Zähler aus den vergangenen drei Runden kommen die Violetten Youngster nicht gerade mit Selbstvertrauen im "Handgepäck" aus der Wiener Nachbarschaft.

So, 16.10.2022, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SKU Amstetten Live-Ticker Sturm Graz II gegen SKU Amstetten Mit der überraschenden 0:1-Heimniederlage, obendrein Last Minute, gegen formverbesserte Lafnitzer verlor Langzeit-Spitzenreiter SKU Amstetten Rang 1 und rutschte gar auf Platz 4 ab nach 11 Runden. Auch ein Indiz, wie schnell es in dieser spannenden, ausgeglichenen 2. Liga-Saison geht. Sturm Graz II ist die Nr. 1 unter den 2. Mannschaften der Bundesligisten, versteht immer wieder zu überraschen. Positiv wie negativ. Der Aufsteiger bisher auswärts erfolgreicher wie Zuhause, wo erst ein Sieg zu Buche steht. Doch Achtung Amstetten: Die "Blackies-Youngster" haben sich bisher schon als Favoriten-Schreck entpuppt, gegen St. Pölten und FC Admira Siege eingefahren und auch gegen GAK 1902 und FAC gepunktet. Für die Niederösterreicher sicher keine "gemahde Wies´n" in der Steiermark.

Fotocredit: Josef Parak